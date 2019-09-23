Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mate 30 serisi, Huawei'nin Android lisansı alamaması nedeniyle Google uygulamaları yüklü olmadan geliyor. Bununla birlikte yeni modelin kırkı çıkmadan, Google uygulamalarını yüklemeyi başaran kullanıcılar oldu. Peki Huawei Mate 30 modellerine Google uygulamaları nasıl yüklenir? Sizler için derledik!

Amerika ile yaşadığı sorunlardan dolayı Mate 30 serisine Android lisansı alamayan Huawei; Haritalar, Gmail, Asistan ve Play Store gibi uygulamaları yeni modelde ön yüklü bir halde sunamıyor. Bu uygulamaların yerine alternatif bazı uygulamalara yer veren şirket, kullanıcıların rahatlığı için bootloader kilidini açık bıraktığını açıklamıştı.

Neyse ki bu durum için endişelenmenize gerek yok. Yurt dışında bazı kullanıcılar, 10 dakikadan kısa süren gayet basit yöntemlerle cihazlarına Google uygulamalarını kurmayı başardı. Üstelik bu işlemin oldukça basit olduğunu ve hemen hemen herkesin kolaylıkla yapabileceğini de söyleyebilirim.

Huawei yasal nedenlerden dolayı Google uygulamalarını nasıl yükleyebileceğinizi söylemese de, internette bunu açıklamak için can atan binlerce geliştirici bulunuyor.

Huawei Mate 30 Google Uygulamaları Yükleme

Tarayıcıyı açın veya alternatif olarak Chrome APK'sını cihaza yükleyin. (Google Play Hizmetleri'ne gerek duymaz.) Buraya tıklayarak internet sitesine gidin. (Link çalışmazsa: http://www.lzplay.net/#/) Google Service Framework yükleyicisini indirmek için büyük mavi düğmeye basın. Bu yükleyicinin gerekli tüm dosyaları kurmasına izin verin. Play Store yüklendi, uygulamayı çalıştırın. Oturum açma sırasında bazı sorunlar yaşayabilirsiniz, cihazı birkaç yere yeniden başlatmak zorunda kalabilirsiniz. Oturum açın ve istediğiniz Google uygulamalarını yükleyin.

Tüm bu işlemlerin tamamlanması, on dakikadan kısa sürüyor. Bu işlemlerin yüklenmesinden sonra Mate 30 modelleri, normal bir Android telefon gibi çalışır. Çok çok ufak bazı sorunların dışında herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. Bu durumda videolu bir kaynaktan faydalanmak isterseniz, aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.