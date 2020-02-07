Huawei telefonunuza Google servisleri ve uygulamalarını kolayca yükleyin.
Huawei Mate 30 Pro, Google Servisleri ile gelmiyor. Google servisleri ve uygulamalarını kullanabilmek için özel bir yükleme yapmanız gerekiyor. Google Play Store APK indirerek tüm Google uygulamalarını sorunsuzca kullanma şansınız ne yazık ki yok. Biz de Huawei Mate 30 Pro’ya Google Servisleri Nasıl Kurulur? merak edenler için Google servisleri ve uygulamaları bir araya toplayan klasörü paylaşıyoruz.
Huawei telefona Google Play yükleme nasıl yapılır?
- Yukarıdaki bağlantıdan indireceğiniz Huawei Mate 30 Pro Google Servisleri rar dosyasını bir USB belleğe atın.
- USB belleği telefonunuza takın. Dosyalar uygulamasını açın. Takmış olduğunuz USB belleği seçin.
- Google ve Huawei klasörlerini kopyalayıp diğer konumlar altından dahili depolama birimine yapıştırın. Tümünü uygula Birleştir’e dokunun.
- Telefon Ayarlar - Sistem ve Güncellemeler altında Yedekleme ve Geri Yükleme Veri Yedekleme - Harici depolama alanı altından USB depolama cihazını seçin.
- Listelenen yedeklemeye dokunun ve Uygulamalar ve veriler içerisine girip iki uygulamanın seçili olduğundan emin olun. Şifre girin bölümünde altta gösterilen şifreyi girin.
- Geri yükleme tamamlandı uyarısını gördüğünüzde Bitti’ye dokunun.
- Ana ekrana gelin. Yüklenen iki uygulamayı da açıp gerekli izinleri verin. (Ünlemler çıkabilir, önemli değil)
- Dosyalar - Dahili depolama alanı - Google altından APK uzantılı Google servislerini kurun.
- Google Play Store uygulamasına girip güncellemeleri yükleyin.
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