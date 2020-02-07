Huawei Mate 30 Pro, Google Servisleri ile gelmiyor. Google servisleri ve uygulamalarını kullanabilmek için özel bir yükleme yapmanız gerekiyor. Google Play Store APK indirerek tüm Google uygulamalarını sorunsuzca kullanma şansınız ne yazık ki yok. Biz de Huawei Mate 30 Pro’ya Google Servisleri Nasıl Kurulur? merak edenler için Google servisleri ve uygulamaları bir araya toplayan klasörü paylaşıyoruz.

Huawei telefona Google Play yükleme nasıl yapılır?