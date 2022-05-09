Güçlü donanım bileşenleri, pil ve şarj performansı ile ilgi odağı haline gelen Huawei MateBook 16, kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei MateBook 16 incelemesi ile şirketin yeni dizüstü bilgisayar modelini oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Huawei MateBook 16 İncelemesi

Dizüstü bilgisayarların taşınabilir bir yapıya sahip olması büyük bir öneme sahip çünkü ağır bir bilgisayarı yanında taşımak kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla taşınabilirlik, dizüstü bilgisayar satın alma davranışını etkileyen kriterlerin başında yer alır.

Yalnızca 1,99 kilogram ağırlığında olan Huawei MateBook 16, kullanıcıların gündelik kullanımda taşıma ihtiyacını karşılıyor. Huawei tarafından geliştirilen dizüstü bilgisayarı çok rahat ve kolay bir şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz. Laptop hafif olduğundan ötürü herhangi bir zorluk yaşamazsınız.

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayarda 2.5K çözünürlüğünde FullView ekran bulunuyor. Yüzde 90 ekran-gövde oranı ile eşsiz bir deneyim sunan laptop, oldukça ince çerçeveleri ile kullanıcılara çok geniş bir çalışma alanı sunuyor.

MateBook 16, dünyanın ilk TÜV Rheinland Renk Doğruluğu sertifikasına sahip. Özel olarak ayarlanabilen profesyonel düzeyde renk doğruluğu sunan bilgisayarın ekranı, daha gerçekçi renk geçişleri için 1,07 milyar renk gösteriyor.

Günümüzde vaktimizin büyük bir kısmını bilgisayar kullanarak geçiriyoruz. Bu nedenle göz sağlığına önem veren bir laptop modeli seçmek son derece önemli. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasına sahip laptopta Çift Göz Konfor Modu mevcut. Bu mod, kullanım esnasında gözleri yoran ve sağlığı olumsuz etkileyen mavi ışığı azaltıyor.

Gücünü AMD Ryzen 7 5800H işlemcisinden alan MateBook 16, Huawei tarafından geliştirilen MateBook serisinin en yüksek performanslı modeli olma özelliğine sahip. AMD Radeon Graphics ekran kartının yer aldığı bilgisayarda 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD yer alıyor.

Bilgisayar, sahip olduğu güçlü donanım sayesinde işlemleri çok hızlı bir şekilde yerine getirebilir. Böylelikle bir işlem yapıldığı takdirde donma ve kasma problemi ile karşı karşıya kalınmaz. Bu, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesi.

17,8 mm kalınlığındaki laptop, yüksek performansı sunarken aynı zamanda yüksek sıcaklık değerlerinin meydana gelmesini önlüyor. Çift Huawei Shark Fin Fan ve çift soğutma borusunun yer aldığı modelde ısı dağılımı daha hızlı şekilde yapılıyor. Böylece yoğun kullanımda bile ısınma problemi yaşanmıyor.

Huawei tarafından geliştirilen dizüstü bilgisayar, güçlü donanımın yanı sıra pil ve şarj performansıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. 84Wh batarya kapasitesine sahip olan bilgisayar, bu sayede uzun saatler boyunca kullanılabilir.

Söz konusu bilgisayarı kullanırken batarya konusunda herhangi bir endişe yaşamanıza gerek yok çünkü laptop, tek şarj ile 12,5 saate kadar kesintisiz yerel video oynatabiliyor. Bu, özellikle uzun süren yolculuklarda biçilmiş bir kaftan. Şarj bitecek mi sorusu olmadan uzun süre boyunca bilgisayarı kullanabilirsiniz.

MateBook 16, tek şarj ile 12,5 saate kadar yerel video oynatabilmenin yanı sıra yalnızca 15 dakikalık şarj ile 3,5 saate kadar ofis kullanımını da mümkün hale getiriyor. Acil bir işiniz çıktıysa, bilgisayarı 15 dakika şarj edip dışarı çıkabilir ve saatlerce kullanabilirsiniz.

Yüksek pil kapasitesine sahip olan bilgisayarın şarj performansını merak ediyor olabilirsiniz çünkü hiç kimse bilgisayarın şarj olması için uzun süre beklemek istemez. 135W hızlı şarj teknolojisini destekleyen model, sahip olduğu hızlı şarj sayesinde bataryanın kısa süre içerisinde dolmasını sağlıyor.

Zengin özellikleri ile ön plana çıkan MateBook 16, bilgisayar açma sürecini oldukça pratik hale getiriyor. Normalde diğer üreticilerin modellerinde bilgisayarı açmak için bir parola girmeniz gerekir. Huawei tarafından sunulan laptop, sahip olduğu parmak izi ile giriş özelliği sayesinde herhangi bir parola yazılmasına gerek bırakmıyor.

Güç butonuna sisteme tanımladığınız parmağınız ile dokunarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Böylelikle sisteme eklediğiniz şifrenin ne olduğunu düşünmenize ve parolayı ekrana yazmanıza gerek kalmıyor. Söz konusu özellik, kullanım kolaylığının yanı sıra üst düzey güvenlik de sunuyor. Diğer kişiler, parmak izi koruması olduğundan ötürü hiçbir şekilde verilerinize erişemez.

Güvenlik konusundan bahsetmişken kamerayı es geçmemek gerekiyor. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarda yer alan kamerayı kullanarak kullanıcıları izleyebiliyor. Kullanıcılar, bu korkunç olayın önüne geçmek için kameranın üzerine bant yapıştırıyor veya aparat takıyor. Bu, olası senaryonun gerçekleşmesini önlüyor ancak kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyor.

Yerleşik kamera, genellikle ekranın üst kısmında bulunur fakat aynı durum Huawei modellerinde geçerli değil. Huawei, söz konusu sorunu ortadan kaldırmak için çok başarılı bir çözüm sundu. Bilgisayarın klavyesinin üst kısmına baktığınızda bir kamera tuşu göreceksiniz.

Kamera açma ve kapama işlemini kamera simgesinin yer aldığı tuş üzerinden yapabilirsiniz. Görüntülü görüşme gerçekleştirmek istediğinizde söz konusu tuşa basabilir, görüşme bittiğinde ise yine aynı tuşa basabilirsiniz. Böylelikle bant veya aparat ile uğraşmanıza ve endişelenmenize gerek kalmaz.

Multi-Screen Collaboration yani Çoklu Ekran İş Birliği özelliği, Huawei marka telefon sahiplerine dizüstü bilgisayar kullanım esnasında oldukça büyük bir rahatlık sağlıyor. İki cihaz arasında köprü görevi gören özellik, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Tek dokunuşla bilgisayar ile telefon arasında bağlantı kurabilirsiniz. Masaüstünde yer alan telefonun ekranı üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Sürükle bırak yöntemi ile telefondaki dosyalarınızı bilgisayara aktarabilir, PC ekranından telefonunuz üzerinden görüntülü görüşme yapabilir ve telefonun kilidini doğrudan bilgisayardan açabilirsiniz.

Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen dizüstü bilgisayar modelinde altı adet bağlantı noktası yer alıyor. Bu bağlantı noktaları arasında 2 adet USB 3.2 Gen 1 portu, 2 adet USB-C portu, 1 adet HDMI portu ve 1 adet HDMI portu bulunuyor.

Huawei Cloud hizmeti, dosyalarınızı doğrudan bilgisayarınızdan şifreli bir bulut deposunda güvenli bir şekilde saklayabilmenize olanak tanır. Huawei Cloud ile buluta aktardığınız dosyalarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerden çok kolay bir şekilde erişebilir ve yönetebilirsiniz.

Söz konusu hizmette son dosya klasörlerini ve URL bağlantılarını pratik bir şekilde arayabilir ve ulaşabilirsiniz. Üst düzey güvenlik sunan hizmeti Huawei Cloud indirme sayfası üzerinden indirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

MateBook 16, güçlü donanım bileşenleri, batarya performansı, hızlı şarj ve zengin özellikler ile büyük bir başarının altına imza atıyor. Şık tasarıma sahip olan bilgisayar, parmak izi ile giriş özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunarken aynı zamanda büyük bir kolaylık sağlıyor.

Tek şarj ile 12,5 saate kadar yerel video oynatabilme kabiliyetine sahip olan laptop, uzun kullanım sırasında TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası sayesinde göz sağlığına da önem veriyor. Soğutma sistemi ise bilgisayarın serin kalmasını mümkün hale getiriyor.

Sonuç olarak MateBook 16, hem okul hem multimedya hem de iş konularında tüm ihtiyaçları karşılıyor. Eğer bu zamanlar bir laptop satın almak istiyorsanız, Huawei tarafından sunulan modeli kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız.

MateBook 16 Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2520 x 1680 piksel

Ekran Paneli: IPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 300 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 189 ppi

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800H

Ekran Kartı: Ryzen 7 5800H

RAM: 16 GB DDR4

Depolama: 512 GB SSD

Kamera: 720p

Hoparlör: 2 adet

Mikrofon: 2 adet (AI destekli gürültü engelleme özellikli)

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Yazılım: Windows 11 Home

Ağırlık: 1,99 kg

Kalınlık: 17,8 mm

Portlar: USB-C x 2, HDMI x 1, USB-A (USB 3.2 Gen 1) x 2, 3,5 mm jak

Huawei MateBook 16 Fiyatı

Huawei MateBook 16 + Huawei MateView GT 27 + Huawei Bluetooth Mouse CD 23 Fiyatı: 21.999 TL

Huawei MateBook 16 + Huawei MateView GT 27 + Huawei Bluetooth Mouse CD 23 + Huawei Matepad 11 Klavye + Huawei Matepad Serisi Kalem + Huawei MatePad 11 Fiyatı: 24.928 TL

Huawei MateBook 16 + Huawei MateView GT 27 + Huawei Bluetooth Mouse CD 23 + Huawei Sound Joy Fiyatı: 23.098 TL

Huawei MateBook 16, Huawei MateView GT 27 ve Huawei Bluetooth Mouse CD 23 ile beraber 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bilgisayar, mouse ve monitörün yanı sıra Huawei MatePad 11, Matepad 11 klavye ve Matepad serisi kalem almak isterseniz 24 bin 928 TL ödemeniz gerekiyor.

Bilgisayar, monitör ve mouse’un yanı sıra Huawei Sound Joy almak isterseniz 23 bin 98 TL ödemeniz lazım. Bu fiyat etiketlerinin indirimli olduğunu belirtelim.