Huawei FreeBuds 6i Özellikleri ve Fiyatı
Huawei'nin yeni kablosuz kulaklık modeli tanıtıldı. İşte, 35 Saatlik pil ömrüne sahip olan Huawei Free Buds 6i'nin özellikleri ve fiyatı!
Huawei’nin yeni kulak içi kulaklık modeli tanıtıldı. Markanın en yeni kablosuz kulaklık modeli olan FreeBuds 6i yüksek kapasiteli bataryası sayesinde uzun süreli kullanım vadediyor. Pil ömrünün yanı sıra cihazda bulunan diğer teknik özellikler de oldukça ilgi çekici. Gelin, Huawei Free Buds 6i’nin teknik özelliklerine ve satış fiyatı ile ilgili detaylara yakından bakalım!
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Huawei Free Buds 6i Özellikleri
Huawei’nin yeni kablosuz kulaklık modeli, bir önceki seri olan FreeBuds 5i ile bazı benzer özelliklere sahip. Bu cihaz ile karşılaştırdığımızda 6i modelinin biraz daha büyük ve gelişmiş dinamik sürücülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Cihazın en önemli özelliklerinden birisi şarj kutusu ile birlikte uzun süreli kullanım vadediyor olması. 35 saatlik pil ömrü sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantı sunan cihazda pop-up pair desteği mevcut.
Çeşitli sensörlerle donatılmış olan FreeBuds 6i’nin sürücülerinde bir ilk olarak dörtlü mıknatıs teknolojisi kullanılmış. Aktif gürültü önleme özelliği sunan FreeBuds 6i, bu özellik aktifken şarj kutusu ile birlikte 20 saate kadar kullanılabiliyor.
Kulaklıkların şarj kutusundan bağımsız kullanıms üresi ise aktif gürültü önleme özelliği açıkken 5 saat, kapalı iken 8 saat olarak belirtiliyor. 3 mikrofonlu sistemi sayesinde arka plan seslerini ve gürültüyü etkisiz hale getiren cihaz, derin sinir ağı algoritmasından yararlanıyor.
Bas özelliği için frekans aralığı 14 Hz – 40 kHz olarak belirtilmiş. Kulak içi kulaklık modeli olup, cihazın kutu içeriğinde üç farklı ebatta silikon kulak uçları gönderiliyor.
Cihazın diğer teknik özelliklerine bakacak olursak, şu şekilde bir listeleme yapmak mümkün:
- Sürücü: 11 mm’lik dört mıknatıslı dinamik sürücü
- 55 mAh bataryalı kulaklık, 510 mAh bataryalı şarj kutusu
- 35 saate kadar uzayabilen kullanım süresi
- Pop-up pair destekli Bluetooth 5.3 bağlantısı
- Kızılötesi, dokunmatik ve Hall sensörleri
- Beyaz, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği
- IP54 derecelendirmesi ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık
- Dinamik EQ ve ANC (Aktif gürültü önleme) teknolojileri
- Şeffaflık modu
- 10 metreye kadar kullanım
- 10 Hz – 40 kHz frekans aralığı
- Çaprı, müzik ve ses kontrolleri
- 40 dakika normal şarj süresi
- 10 dk hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım
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Huawei FreeBuds 6i Fiyatı
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan kablosuz kulak içi kulaklığın satış fiyatının 8.599 Hindistan Rupisi olması bekleniyor. Bu da yaklaşık 103 dolara denk geliyor. TL bazında baktığımızda 3.322 TL gibi bir rakam karşımıza çıkıyor.
Bir önceki sürüm olan FreeBuds 5i’nin satış fiyatı ise satıcıya bağlı olarak 1.900 – 3.300 TL arasında değişiklik gösteriyor.
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