En İyi Samuel L. Jackson Filmleri ve TV Dizileri

Hollywood’un en karizmatik yüzü ve sesi olan Samuel L. Jackson adeta yaşayan bir efsane. 100’den fazla filmde, dizide imzası olan Samuel L. Jackson dahil olduğu her filmi bir üst seviyeye çıkarıyor. Biz de sizler için Samuel L. Jackson filmleri ve TV dizilerini kapsayan bir liste hazırlamak istedik. Ünlü oyuncunun daha fazla filmini ya da dizisini izlemek istiyorsanız bu yazımız çok işinize yarayacaktır.

Sadece oyunculuğuyla değil, karizmatik sesiyle de pek çok filmde anlatıcı ya da seslendirmen olarak görev alan Samuel L. Jackson son derece üretken bir isim. 21 Aralık 1948'de Washington, D.C.'de doğan ve Tennessee, Chattanooga'da büyüyen Samuel L. Jackson 1970'lerde çeşitli tiyatro prodüksiyonlarında yer aldı.

Do the Right Thing (1989) ve Jungle Fever (1991) filmlerindeki rolleriyle dikkat çekti ancak asıl çıkışını Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction (1994) filmindeki efsanevi Jules Winnfield karakteri ile yaptı.

Pulp Fiction (1994)

Tartışmasız en iyi Quentin Tarantino filmlerinden biri olan bu meşhur film, birbirine bağlı hikayelerle dolu bir suç dramasıdır. Samuel L. Jackson, Jules Winnfield isimli karakterini canlandırıyor. Samuel L. Jackson’ı tüm dünyaya duyuran ve onu bir yıldız haline getiren film hiç şüphesiz ki Pulp Fiction’dır.

Samuel L. Jackson Pulp Fiction’daki rolüyle en i̇yi yardımcı erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Yetenekli oyuncunun en ikonik performansları bu filmdedir. Eğer hala izlemediyseniz bu filmi izlemeden başka bir şey izlemeyin.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis

: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis IMDB Puanı: 8.9

Jackie Brown (1997)

Yine Quentin Tarantino tarafından yönetilen bu film Elmore Leonard'ın Rum Punch isimli romanından uyarlanmıştır. Samuel L. Jackson’ı silah kaçakçısı Ordell Robbie rolünde görüyoruz. Quentin Tarantino ile Samuel L. Jackson’ı pek çok filmde bir arada göreceğiz.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda

: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda IMDB Puanı: 7.5

Unbreakable (2000)

M. Night Shyamalan'ın bu süper kahraman filmi sıradan bir adamın süper güçlere sahip olduğunu keşfetmesini anlatıyor. Samuel L. Jackson gizemli Elijah Price rolüyle bizleri karşılıyor. Ünlü oyuncuyu ileride pek çok süper kahraman filminde daha göreceğiz.

Tür : Dram, Gizem, Bilim Kurgu

: Dram, Gizem, Bilim Kurgu Oyuncular : Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark

: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark IMDB Puanı: 7.3

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005)

Star Wars hayranları için de Samuel L. Jackson çok önemli bir yere sahiptir. Star Wars prequel üçlemesinde Jedi Ustası Mace Windu rolünde yer alan başarılı aktör pek çok kişinin kalbini bu film ile fethetti.

Star Wars serisinin üçüncü filmi olan Revenge of the Sith’te muhteşem bir performans gösteren Samuel L. Jackson bu rolü ile de akıllarımıza kazındı.

Tür : Aksiyon, Macera, Fantezi

: Aksiyon, Macera, Fantezi Oyuncular : Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor, Samuel L. Jackson

: Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor, Samuel L. Jackson IMDB Puanı: 7.5

The Avengers (2012)

Marvel Sinematik Evreni'nindeki en kilit isimlerden biri olan Samuel L. Jackson bu filmde muhteşem bir role sahip. Nick Fury rolünde olan Samuel L. Jackson, süper kahramanları bir araya getirerek dünyayı kurtarmaya çalışır.

Tüm süper kahramanları bir araya getirme rolünün altından kalkabilecek bir isim olan Samuel L. Jackson, bu filmdeki görüntüsüyle de ikonik bir yere sahiptir.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson

: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson IMDB Puanı: 8.0

Django Unchained (2012)

Quentin Tarantino'nun bu western filminde Samuel L. Jackson, sadık bir köle olan Stephen rolünde karşımıza çıkıyor. Tarantino filmlerinin tüm özelliklerini içeren bu yapım kesinlikle izlenmesi gereken son derece önemli bir yapımdır.

Amerikan İç Savaşı'ndan iki yıl önce, Güney Amerika'da geçen bir kölelik karşıtı intikam hikayesinin beyaz perdeye taşındığı bu yapım keskin diyalogları ve köleliğe olan bakış açısı ile akıllara kazınan bir filmdir.

Tür : Dram, Western

: Dram, Western Oyuncular : Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson

: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson IMDB Puanı: 8.4

The Hateful Eight (2015)

Django Unchained’ten sonra bir western filmine daha imza atan Tarantino'nun bu filminde, bir grup yabancı kış fırtınasından kaçmak için karşılarına çıkan ilk kulübeye sığınır. Samuel L. Jackson, ödül avcısı Major Marquis Warren rolünde bizleri selamlıyor.

İnsan doğasına dair pek çok şeyin yüz üstüne çıktığı bu filmde kendinizi sürekli diken üstünde hissedeceksiniz. 8 kişinin bir kulübeye tıkılı kaldığı bu film çoğunlukla tek mekanda geçmesine rağmen sizi hiç sıkmıyor. Tarantino pek çok filme saygı duruşu yapıyor ve sonuyla da aklımızı başımızdan alıyor.

Tür : Dram, Gizem, Western

: Dram, Gizem, Western Oyuncular : Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins

: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins IMDB Puanı: 7.8

Captain Marvel (2019)

Marvel Evreni'nde geçen bu filmde, Nick Fury'nin genç halini canlandıran Samuel L. Jackson, Captain Marvel ile dünyayı kurtarmak için çalışır. Nick Fury’nin gençliğini görmek için bile izlenebilecek bir film olan Captain Marvel ortalama bir film olsa da sırf Samuel L. Jackson’ı bir kez daha görmek için izlenebilecek bir yapımdır.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law

: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law IMDB Puanı: 6.8

Spider-Man: Far From Home (2019)

Nick Fury rolüyle tekrar karşımıza çıkan ünlü oyuncu Spider-Man'e yardımcı olarak Mysterio tehdidi karşısında dünyayı savunur. En iyi Tom Holland filmlerinden biri olan bu yapımda kısa süre de olsa Nick Fury’yi görebiliyoruz.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei

: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei IMDB Puanı: 7.5

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) üçüncü fazının sonunu işaret eden ve büyük bir hayran kitlesi tarafından aşırı merakla beklenen bir filmdi. Russo kardeşler (Anthony ve Joe Russo) tarafından yönetilen film, Avengers: Infinity War’un devamı niteliğindedir ve Thanos'un evrenin yarısını yok etmesinin ardından geride kalan kahramanların kaybettiklerini geri getirmek için son kez yeniden bir araya gelmesini konu alır.

Avengers ekibinin Thanos'u yenmek ve yok edilenleri geri getirmek için zamanda yolculuk yaparak Infinity Stones'u toplama çabalarını anlatır. Bu epik mücadele hem eski hem de yeni kahramanların yer aldığı büyük çaplı bir mücadeleyi beyaz perdeye taşır. Avengers: Endgame; karakter gelişimleri, duygusal derinlik ve aksiyon sahneleri ile izleyicilerden büyük beğeni topladı ve MCU'nun en başarılı filmlerinden biri oldu.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Dram, Bilim Kurgu Oyuncular : Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr.

: Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. IMDB Puanı: 8.4

Secret Invasion (2023)

Marvel'in Disney+ dizisinde, Nick Fury rolüyle tekrar karşımıza çıkan Samuel L. Jackson, dünyayı istila etmeye çalışan Skrull'larla savaşır. Ortalama bir Marvel ve Disney+ dizisi olan bu yapımı yine pek çok kişi Nick Fury için izliyor gibi.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Olivia Colman

: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Olivia Colman IMDB Puanı: 7.0

En iyi Samuel L. Jackson filmlerini ve TV dizilerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu filmlerden hangilerini seyrettiniz? Ünlü oyuncuyu ilerde hangi rollerde görmek isterdiniz?