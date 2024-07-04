Huawei MatePad SE 11 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin yeni 11 inç ekranlı tablet modeli görücüye çıktı. Huawei MatePad SE 11 adlı cihazın özellikleri teknoloji severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Günlük hayatta aktif olarak tablet kullananlar bu cihazdan memnun kalacak gibi gözüküyor.

Markanın uygun fiyatlı tablet seçenekleri arasına katılan MatePad SE 11’in fiyat / performans ürünü olması bekleniyor. Peki, bu cihazda bizi bekleyen teknik özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar olacak? Nerede ve ne zaman satışa çıkacak? İşte, Huawei MatePad SE 11’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Huawei MatePad SE 11 Özellikleri

11 inç FHD ekrana sahip olan cihazda işlemci olarak iki farklı alternatiften söz ediliyor. Kirin 710A veya Snapdragon 680 işlemci ile gelmesi beklenen tablette RAM kapasitesi 8 GB’a varan seviyede olacak.

Ek olarak 128 GB depolama alanı sunması planlanan cihazda işletim sistemi olarak HarmonyOS 2.0’nin bulunacağı belirtiliyor. 7700 mAh kapasitesindeki batarya ile donatılan tablette güç girişi için USB Type-C girişi kullanılıyor. Bir seferlik şarjla yaklaşık 2 güne kadar kullanım süresi vadediliyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda arka kamerada 8 MP çözünürlük sunulduğunu görüyoruz. Ön kamerada ise 5 MP’lik bir lens bizi karşılıyor. Huawei Histen ses sistemine sahip olan cihazda dörtlü hoparlör mevcut olacak.

Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise M-Pen Lite kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece kullanıcılar rahatlıkla bu üründe çizim yapıp not alabilecek. 16.7 milyon renk ile 400 nit parlaklık sunan 1920 x 1200 px’lik FHD+ TFT LCD ekrana sahip olan tabletin ağırlığı ise sadece 475 gram olacak.

RAM seçenekleri 4 – 6 ve 8 GB olarak sıralanan cihazda ortam ışığı sensörü, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 2.4 GHz ve 5 GHz bağlantı desteği bulunacak. İki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Huawei MatePad SE 11 için kristal mavi ve nebula gri renklerinden seçim yapma şansınız olacak.

Huawei MatePad SE 11 Fiyatı

Huawei’nin yeni tablet modeli MatePad SE 11 için kesin bir fiyat açıklaması henüz yapılmadı. Bütçe dostu bir rakamla satışa sunulması bekleniyor. Günlük hayatta tablet kullanmak isteyenler için kurtarıcı bir cihaz olacak.

Sizin bu ürünle ilgili yorumlarınız neler? Huawei MatePad SE 11 Türkiye’de satışa çıktığında satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!