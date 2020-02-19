Tarayıcıda Yanlışlıkla Kapatılan Sekme Nasıl Yeniden Açılır?

Çok fazla sayıda sekme açtığınızda kapanmasını istemediğiniz sekmeleri yanlışlıkla kapatabilirsiniz. Bu durum, internette gezinirken başınıza gelebilecek en kötü durumlardan sadece bir tanesidir. Neyse ki tüm tarayıcıların, telefonunuzda ya da masaüstünüzde, kapatmak istemediğiniz hâlde kapattığınız sekmeyi yeniden açma işini kolaylaştırmak için bir özelliği bulunuyor.

Tarayıcıların masaüstü sürümünde yapılması gereken bir klavye kısayoludur. Mobil tarayıcılarda ise son kapatılan sekmelerin bir listesine erişmeniz ve yeniden açmak istediğiniz sekmeyi seçmeniz gerekir.

Chrome

Google Chrome’da kapatılan sekmeyi yeniden açmak oldukça kolaydır. Eğer Google Chrome’da yanlışlıkla bir sekmeyi kapatırsanız endişe etmenize gerek yoktur. Böyle bir olay başınıza gelirse, aşağıda yer alan adımları takip ederek yanlışlıkla kapattığınız sekmeleri yeniden açabilirsiniz.

1. Herhangi bir açık sekmeye sağ tıklayın.

2. Açılan pencerede yer alan “Kapatılan sekmeyi yeniden aç” yazısına tıklayın.

3. Ya da ilk iki maddede bulunan yöntemi yapmak yerine Ctrl / Cmd + Shift + T klavye kısayolunu kullanarak yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi yeniden açabilmeniz mümkün.

4. Google Chrome’un mobil sürümünü kullanan kişiler ise tarayıcının sağ üst kısmında yer alan üç nokta simgesine dokunmalıdır ve ardından açılan menüde yer alan “Son Sekmeler” yazısını seçmelidir. Açılan sayfada son kapatılan sekmeleri göreceksiniz.

Firefox

Mozilla Firefox, hızlı, gizlilik odaklı ve uzantıları kullanarak en iyi biçimde özelleştirilebilen tarayıcılarından biridir. Mozilla Firefox’da da yanlışlıkla kaptılan sekmeleri yeniden açmanın yöntemi, Google Chrome ile hemen hemen aynıdır. Aşağıda yer alan adımları takip ederek yanlışlıkla kapattığınız sekmeleri yeniden açabilirsiniz.

1. Herhangi bir açık sekmeye sağ tıklayın.

2. Açılan pencerede yer alan “Kapatılan sekmeyi yeniden aç” yazısına tıklayın.

3. Ya da ilk iki maddede bulunan yöntemi yapmak yerine Ctrl / Cmd + Shift + T klavye kısayolunu kullanabilirsiniz.

4. Firefox’un mobil sürümünde yakın zamanda kapatılmış olan sekmeleri görmek için adres çubuğuna dokunun. Ardından “Geçmiş” yazısını seçin. Daha sonra “Son Kapatılan” bölümüne dokunmalısınz.

Safari

Safari’de yanlışlıkla kapatılan sekmeleri yeniden açmak için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

1. History’e tıklayın.

2. Ardından “Reopen Last Closed Window” yazısına tıklayarak yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi yeniden açabilirsiniz.

3. Cmd + Shift + T klavye kısayolunu kullanarak da yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi yeniden açabilirsiniz.

4. Safari’nin mobil sürümünde, sekmeler butonuna dokunabilir ve son kapatılan sekmeler listesini açmak için + butonuna uzun süre basılı tutarak açabilirsiniz.

Edge

Edge’de yanlışlıkla kapatılan sekmeleri yeniden açabilmek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

1. Herhangi bir açık sekmeye sağ tıklayın.

2. “Kapatılan sekmeyi yeniden aç” yazısına tıklayın.

3. Ya da Ctrl / Cmd + Shift + T klavye kısayolunu kullanarak yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi yeniden açabilirsiniz.