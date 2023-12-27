Huawei Nova 12 Serisi Özellikleri ve Fiyatları

Huawei’nin yeni akıllı telefon serisi tanıtıldı. Çin’de düzenlenen bir etkinlikte Nova serisine katılan yeni üyeler görücüye çıktı. Bu seride Nova 12, 12 Pro, 12 Lite ve 12 Ultra isimli dört farklı model yer aldı.

Hangi teknik özellikler bu seride öne çıkıyor? Telefonların satış fiyatları ne kadar olacak? Satışa ne zaman çıkacak? İşte, bu soruların cevapları!

Huawei Nova 12 Serisi Özellikleri

Huawei Nova 12

Huawei Nova 12 Pro

Huawei Nova 12 Ultra

Huawei Nova 12 Lite

1. Huawei Nova 12 Özellikleri

Huawei Nova 12’nin ekran büyüklüğü 6.7 inç. FHD+ çözünürlük sunan OLED ekran kullanılıyor. Yenileme hızı 120 Hz. İşlemci olarak Kirin 8000 kullanılmış. Dahili depolama alanı 512 GB’a kadar iki farklı seçenekten oluşuyor.

4600 mAh’lık batarya ve 100 W’luk kablolu hızlı şarj desteği mevcut. Arka kamera seti 50 + 8 MP çözünürlükte. Makro sensör ve ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kısımda tek kamera kullanılmış. Çözünürlüğü 60 MP.

Mavi, siyah ve gri renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. Teknik özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Ekran: 1084 x 2412 px, 6.7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Kirin 8000SL

RAM: 12 GB

Dahili depolama: 256 / 512 GB

Arka kamera: 50 + 8 MP

Ön kamera: 60

Batarya: 4600 mAh – 100 W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Boyutları: 161.5 x 75.4 x 7 mm

Ağırlık: 191 gram

2. Huawei Nova 12 Ultra ve 12 Pro Özellikleri

Pro modeller standart modelden kısa bir süre sonra satışa çıkacak. İlk olarak standart model piyasaya sürülecek. Ultra ve Pro seçeneklerinde hap görünümlü çentiğin yer aldığı kavisli ekran bulunuyor.

Cihazda kavisli köşeler ve yuvarlatılmış tasarım dikkat çekiyor. Ekran büyüklükleri aynı ve 6.76 inç ebatında. 120 Hz yenileme hızına sahip olan OLED ekranda FHD+ çözünürlük sunuluyor. Huawei’nin belirttiğine göre cihazların ön yüzeyinde ‘Kunlus’ adlı kırılmaz cam kullanılıyor.

Ultra ve Pro’da 4600 mAh’lık batarya mevcut. 100 W hızlı şarj desteği sunuluyor. HarmonyOS 4.0 işletim sistemi mevcut. 12 Ultra’da işlemci olarak Kirin 9000SL kullanılıyor. Pro’da ise Kirin 8000 yonga setinden güç alınıyor.

Ram kapasiteleri Ultra ve Pro’da aynı. Her ikisi de 12 GB RAM’e sahip. Ek olarak Ultra’da 1 TB’lık depolama alanı sunuluyor. Kamera sistemleri bu iki modelde aynı.

8 MP ultra geniş açı ve 50 MP ana kamera mevcut. 2x ve 5x zoom özellikleri sunuyor. Ön kamerada 60 + 8 MP kamera seti mevcut. Renk seçenekleri olarak Pro’da beyaz, siyah, mavi ve pembe alternatifleri bulunuyor. Ultra’da ise mavi, siyah ve gri renkleri mevcut.

Bu iki cihazın teknik özelliklerini sıralamak gerekirse:

Huawei Nova 12 Ultra:

Ekran: 1224 x 2776 px, 6.76 inç LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı, Kunlun Glass kırılmaz cam kaplama

İşlemci: Kirin 9000SL

RAM: 12 GB

Dahili depolama: 512 GB / 1 TB

Arka kamera: 50 + 8 MP

Ön kamera: 60 + 8 MP

Batarya: 4600 mAh – 100 W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Boyutları: 163.1 x 75 x 7.7 mm

Ağırlık: 198 gram

Huawei Nova 12 Pro:

Ekran: 1224 x 2776 px, 6.76 inç LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Kirin 8000SL

RAM: 12 GB

Dahili depolama: 256 / 512 gb

Arka kamera: 50 + 8 MP

Ön kamera: 60 + 8 MP

Batarya: 4600 mAh – 100 W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Boyutları: 163.1 x 75 x 7.7 mm

Ağırlık: 201 gram

3. Huawei Nova 12 Lite Özellikleri

Düz kenarları ve iki tarafta kıvrımlı tasarımı ile ergonomik bir tasarıma sahip. Yine 6.7 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran mevcut. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 778G 4G kullanılmış.

Depolama seçenekleri 256 ve 512 GB olmak üzere ikiye ayrılıyor. 4500 mAh’lık batarya ve 66 W hızlı şarj desteği sunuyor. Arka tarafta 50 + 8 MP, önde ise 60 MP kamera bulunuyor. Renk seçenekleri siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı alternatiften oluşuyor.

12 Lite'ın teknik özelliklerine ilişkin liste ise şu şekilde:

Ekran: 1084 x 2412 px, 6.7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızı,

İşlemci: Snapdragon 778G

RAM: 12 GB

Dahili depolama: 256 / 512 GB

Arka kamera: 50 + 8 MP

Ön kamera: 60

Batarya: 4500 mAh – 66 W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Boyutları: 161.5 x 75.4 x 6.8 mm

Ağırlık: 168 gram

Huawei Nova 12 Serisi Fiyatları

Standart model için başlangıç fiyatının 420 dolar olduğu belirtiliyor. 256 GB dahili depolamaya göre verilen bu fiyat 512 GB’lık seçenek tercih edildiğinde 560 dolar’a yükseliyor.

12 Lite modeline baktığımızda başlangıç fiyatının 349 dolar olduğunu görüyoruz. 512 GB’lık modelde bu rakam 391 dolara çıkıyor.

Pro ve Ultra seçeneklerinin fiyatları ise şu şekilde:

256 GB Pro: 560 Dolar

512 GB Pro: 615 Dolar

512 GB Ultra: 658 Dolar

1 TB Ultra: 769 Dolar

Huawei Nova 12 Serisi Çıkış Tarihleri

Nova 12 modeli için belirtilen çıkış tarihi 5 Ocak 2024. Serinin diğer cihazları ise ilerleyen günlerde piyasaya sürülecek. Ultra ve Pro için 12 Ocak 2024’e tarih verildi.

Yani standart modelden bir hafta sonra Ultra ve Pro modelleri de satışta olacak. Şu an için ön siparişlerin açık olduğunu da hatırlatmış olalım.