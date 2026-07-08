Yayında kaldığı süre boyunca muazzam bir seyir zevki sunmasına rağmen bir şekilde izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaramayan onlarca dizi var. Hatta bunlar IMDb'de çok yüksek puanlar almasına rağmen maalesef çok fazla konuşulmuyor diyebiliriz. Bu içeriğimizde IMDb puanı yüksek ama az bilinen 10 diziyi derledik.

IMDb Puanı Yüksek Ama Az Bilinen 10 Dizi

Mr. Inbetween (IMDb: 8.7)

Le Bureau des Légendes (The Bureau) (IMDb: 8.7)

Halt and Catch Fire (IMDb: 8.4)

Patriot (IMDb: 8.2)

Utopia (IMDb: 8.4)

Weak Hero (IMDb: 8.4)

The Knick (IMDb: 8.4)

Rectify (IMDb: 8.3)

Kingdom (IMDb: 8.5)

Undone (IMDb: 8.2)

Mr. Inbetween

Yaratıcılığını Scott Ryan'ın üstlendiği Mr. Inbetween kiralık katillik yaparken bir yandan da iyi bir baba ve arkadaş olmaya çalışan Ray Shoesmith’in maceralarını anlatıyor. İlk olarak 2018'de yayınlanmaya başlayan dizinin toplamda 3 sezonu bulunuyor. Suç, dram ve kara komedi ögelerine sahip olan bu yapımda bolca kara mizahla dolu, gerilimli ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Le Bureau des Légendes

Guillaume Debailly Suriye'deki altı yıllık gizli görevinin ardından Paris'e dönerek eski hayatına adapte olmak zorunda kalıyor. Maalesef Debailly gizli görevden döndükten sonra sahte kimliğinden kopamayarak kendini ve kurumunu büyük bir tehlikenin içine sürüklüyor. Maceralarla dolu bu dizinin toplamda 5 sezonu mevcut.,

Halt and Catch Fire

Halt and Catch Fire, Christopher Cantwell ve Christopher C. Rogers tarafından oluşturuldu. Yapım 1980'li yıllarda kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı dönemde vizyoner bir grubun teknoloji dünyasını değiştirme mücadelesini anlatıyor. İlk olarak 2014 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin toplamda 4 sezonu bulunuyor.

Patriot

Toplamda iki sezondan oluşan Patriot dizisinde John Tavner isimli bir CIA ajanı İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek amacıyla son derece kritik ve gizli bir göreve atanıyor. Farklı bir kimlikle sıradan bir endüstriyel boru üretim şirketinde işe giren Tavner görevini yerine getirmeye çalışırken kendini birbirinden tuhaf ve absürt olayların tam ortasında buluyor.

Utopia

Bir grup çizgi roman hayranı gelecekteki felaketleri önceden tahmin edebilen efsanevi bir çizgi romanın orijinal taslaklarını tesadüfen buluyor. Grup taslakları ele geçirmek isteyen acımasız ve karanlık bir örgütten kaçmak için ölüm kalım savaşı veriyor. Sürükleyici bir hikayesi bulunan bu yapımın toplamda iki sezonu mevcut.

Weak Hero

Son dönemde sosyal medyayı kasıp kavuran bir Teach You a Lesson furyası var. Weak Hero da benzer bir konsepte sahip ancak çok fazla konuşulmayan yapımlardan biri. Güney Kore'deki okul zorbalıklarını konu alan dizi bir zamanlar çok yakın olan üç arkadaştan birinin kıskançlık nedeniyle diğer ikisine düşman olmasını ve hatta içlerinden birisini tuzağa düşürerek komaya sokmasını anlatıyor.

The Knick

Steven Soderbergh tarafından yaratılan The Knick 1900'lerin başında New York’taki Knickerbocker Hastanesi’nde geçiyor. Yapım antibiyotiklerin henüz keşfedilmediği ve cerrahinin adeta emekleme aşamasında olduğu bir dönemde dahi ama madde bağımlısı Dr. John Thackery’nin hikayesini anlatıyor. Dizinin iki sezondan oluştuğunu da belirtelim.

Rectify

4 sezondan oluşan Rectify genç yaşta girdiği hapisten tam 19 yıl sonra yeni kanıtların ortaya çıkmasıyla özgürlüğüne kavuşan Daniel Holden’ın hikayesini konu alıyor. Yapım, bir intikam veya hukuk savaşından ziyade hayatının çok büyük bir kısmını dört duvar arasında geçiren bir mahkumun yeniden topluma adapte olmasını anlatıyor.

Kingdom

Alvey Kulina Kalifornia'da bir karma dövüş sanatları salonu işleterek ailesini ve işini ayakta tutmak için büyük çaba harcıyor. Geçmiş hataları ve oğullarıyla olan çatışmalarının arasında sıkışıp kalan Kulina, bir taraftan da geleceğin dövüşçülerini yetiştirmeye çalışıyor. Byron Balasco tarafından yaratılan bu dizinin toplamda 3 sezonunun olduğunu da belirtelim.

Undone

Undone, geçirdiği ağır bir trafik kazasının ardından zamanı manipüle etmeye başladığını fark eden Alma'nın hikayesini konu alıyor. Alma bu yeni yeteneğini kullanarak babasının yıllar önceki gizemli ölümünün ardındaki gerçeği çözmek için zamanlar arası bir maceraya çıkıyor. Toplamda iki sezondan oluşan bu yapım sürükleyici bir hikayeye sahip diyebiliirz.

Editörün Yorumu

Maalesef günümüzde dizi ve filmlerin geniş kitlelere ulaşmasında sosyal medyanın devasa bir payı var. Açıkçası ben de çoğu zaman karşıma çıkan kısa bir videoya bakarak bir yapımın popüler olup olmadığına karar veriyorum. Ancak bu tabii doğru bir şey değil. Zira bir yapımın kalitesini sosyal medya gibi platformlar belirleyemez.