Nothing Phone 3a vs Phone 4a! Fiyat Farkına Değer mi?

Nothing Phone 3a mı yoksa Phone 4a mı satın alınmalı? Sıra dışı tasarıma sahip yeni bir telefon satın almak istiyorsanız bu sorunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. İki telefon da yenileme hızından yüksek RAM kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı durumda. Bu da karar vermeyi oldukça zor hâle getiriyor.

Bu yazıda Nothing Phone 3a ve Phone 4a karşılaştırması yaparak iki telefonu detaylı şekilde ele alacağız. Bu doğrultuda iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız. İşte ilginç tasarıma sahip iki telefona dair detaylar!

Nothing Phone 3a ve Phone 4a'nın Özellikleri Neler?

Özellik Nothing Phone 3a Nothing Phone 4a Ekran Boyutu 6,77 inç 6,78 inç Ekran Teknolojisi AMOLED AMOLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2392 piksel 1224 x 2720 piksel Ekran Parlaklığı 3000 nit 4500 nit İşlemci Snapdragon 7s Gen 3 Snapdragon 7s Gen 4 RAM 8 GB / 12 GB 8 GB / 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB Arka Kamera 50MP ana kamera f/1.88 8MP ultra geniş açılı kamera, f/2.2 50MP telefoto kamera f/2.0 50 MP ana kamera (f/1.88) 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2) 50 MP periskop telefoto (f/2.9) Ön Kamera 32 MP f/2.2 32 MP (f/2.2) Batarya 5000 mAh 5.080 mAh Hızlı Şarj 50W 50W

Nothing Phone 3a ve Phone 4a'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nothing Phone 3a, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Phone 4a ise AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor.

Phone 4a, Phone 3a'dan daha yüksek ekran parlaklığına sahip ancak 3000 nit parlaklık, ekranın güneş ışığı altında sorunsuz bir şekilde görülebilmesi için yeterli. Dolayısıyla iki telefon da dışarıda rahatça kullanılabiliyor. İki telefonun da 120Hz yenileme hızına sahip olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Phone 4a, Phone 3a ile neredeyse aynı ekran boyutuna sahip olmasına rağmen çok daha yüksek bir çözünürlük sunuyor. Dolayısıyla Phone 4a, yüksek çözünürlük sayesinde daha fazla piksel yoğunluğuna sahip. Bu da yeni telefonun görüntüleri çok daha net ve detaylı şekilde göstermesini sağlıyor.

Nothing Phone 3a ve Phone 4a'nın İşlemcisi Nasıl?

Phone 3a'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi, Phone 4a'da ise Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. İki işlemci de 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri azaldıkça transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırılıyor. Örneğin 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor.

Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinde 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinde 2.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Phone 3a'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi, Phone 4a'da ise Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. İki telefon da benzer bir performans sunuyor. Dolayısıyla genel telefon kullanımında aradaki farkı hissetmek oldukça zor. Çekirdek hızları göz önünde bulundurulduğunda Snapdragon 7s Gen 4 bir adım önde.

Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı 60 FPS civarında, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 119 FPS'te çalıştırıyor. Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisine sahip telefonlarda ise PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile 60 FPS civarında, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 118 FPS'te oynanabiliyor.

Nothing Phone 3a ve Phone 4a'nın Kamera Özellikleri Neler?

Phone 3a'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa çıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Phone 4a'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.9 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Nothing Phone 3a ve Phone 4a'nın RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Nothing Phone 3a, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Phone 4a'da da aynı RAM ve depolama seçenekleri bulunuyor. Dolayısyıla iki telefon da RAM ve depolama bakımından ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Nothing Phone 3a ve Phone 4a'nın Bataryası Kaç mAh?

Phone 3a, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Phone 4a'da ise 5.080 mAh batarya kapasitesi mevcut. Kamera uygulamasını kullanmak, YouTube'da video izlemek ve PUBG Mobile oynamak gibi aktivitelerin sürekli olarak yapıldığı bir senaryoda Phone 4a 8 saat 10 dakika, Phone 3a ise 7 saat 45 dakika pil ömrü sunuyor. Günlük kullanımda bu telefonların çok daha uzun pil ömrü sunduğunu belirtelim. Bu arada iki telefon da 50W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Nothing Phone 3a ve Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar?

Nothing Phone 3a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 500 TL'ye satılıyor. Phone 4a'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 670 TL, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 41 bin 420 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Nothing Phone 3a 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 21.500 TL

21.500 TL Nothing Phone 4a 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 36.670 TL

36.670 TL Nothing Phone 4a 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 41.420 TL

Nothing Phone 3a mı Phone 4a mı Satın Alınmalı?

Öncelikle Nothing Phone 3a ve Phone 4a arasındaki farkların yok denecek kadar az olduğunu belirteyim. İki telefonda da aynı ekran teknolojisi, aynı yenileme hızı, aynı kamera çözünürlükleri, aynı RAM seçenekleri ve aynı şarj hızı bulunuyor. Batarya kapasiteleri arasındaki fark ise oldukça az.

İki telefon farklı işlemcilere sahip ancak bu işlemcilerin oyun konusunda benzer performans sergilediğini söyleyebilirim. Yalnızca Phone 4a'daki işlemci, çekirdek hızı bakımından bir adım önde. Bu da günlük kullanımda pek fark edilmiyor. Dolayısıyla fiyatları da göz önünde bulundurursak Phone 3a daha mantıklı olacaktır. Yine de kararın size ait olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Bu iki telefon arasında kalmış olsam Nothing Phone 3a'yı tercih ederdim. Bunun nedeni ise iki telefonun da hemen hemen aynı özelliklere sahip olması. Dolayısıyla böyle bir durumda Phone 4a için bu fiyat farkına değeceğini düşünmüyorum. İki telefonun 12 GB RAM'li sürümlerinin arasında çok ciddi bir fiyat farkı mevcut. Bu da maddi açıdan oldukça önemli bir tasarruf demek.