Netflix Games tarafından piyasaya sürülen OXENFREE II: Lost Signals, gizemli bir adadaki hayaleti konu alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

School Studio tarafından geliştirilen ve Netflix Games tarafından yayınlanan OXENFREE II: Lost Signals, doğaüstü olaylar geçen bir gizem/korku oyunudur. 12 Temmuz 2023 gibi yakın bir zamanda piyasaya sürülen OXENFREE II: Lost Signals, Android, iOS, Nintendo Switch, PS4, PS5 ve windows platformları için çıkış yaptı.

Yaklaşık 7 yıl önce piyasaya sürülen Oxenfree, bir plaj partisine giden bir grup genci ve onların yaşadıklarını konu alıyordu. Oxenfree'nin ilk oyunu, School Studio tarafından geliştirilmişti. 4 kişilik bir grup ile üretilen ilk oyun, o günden bu güne Netflix'in sahip olduğu bir işletme haline geldi. İkinci oyundaki değişimlerden bu farkı rahatça anlayabilirsiniz.

OXENFREE II: Lost Signals İndir

İkinci oyun, daha farklı bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. İlk oyunda olduğu gibi bir grup genci konu almıyor. İki yaşlı yetişkin olan Riley ve Jacob, artık oyundaki iki ana karakterlerimiz. Çevre araştırma işinde çalışan iki arkadaş, korkunç çalışma saatleri ve kötü bir maaşla beraber çalışıyorlar.

İkisinin de görevleri, çevreyi izlemek adına vericileri kurmaktır. Edwards Adası'nda geçen OXENFREE II: Lost Signals hikayesi, Jacob ve Riley'in kurduğu vericilerle birlikte adada bulunan bir hayaleti uyandırmasıyla başlıyor. Yavaş yavaş adada ismi duyulan bu hayalet, karakterlerimiz arasında büyük bir kuşku uyandırıyor.

Bol miktarda etkileşimde bulunacağınız OXENFREE II: Lost Signals, ilk oyunuyla neredeyse aynı olan ara sıra yaptığınız seçimlerle beraber, oyunun kaderini değiştirebiliyorsunuz. Diyalog seçimleri ile birlikte, kendisini diğer oyunların tekrarlanan yapısından uzaklaştırıyor. Oxenfree 2'nin tahminlere göre 3 adet sonu olduğu biliniyor. Hayaletle mücadele verirken vereceğiniz kararlar büyük önem taşıyor. Siz de hangi son ile bitireceğinizi görmek için OXENFREE II: Lost Signals indirin ve Edwards adasındaki hayaleti alt edin.

OXENFREE II: Lost Signals Sistem Gereksinimleri