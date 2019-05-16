Instagram Çöktü mü? Instagram Açılmıyor, Giriş Sorunu Nasıl Çözülür?

"Instagram açılmıyor mu", "Instagram çöktü mü?", "Instagram girişte sorun mu yaşıyorsunuz?", "Instagram açarken hata mı veriyor?", "Instagram çalışmayı durdurdu hatası mı alıyorsunuz?" Instagram’a girmeden yapamayanlar için Instagram sorunları çözümü blog yazımızda.

Instagram, günümüzde Facebook'tan daha popüler sosyal ağ konumuda. Türkiye’de 40 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan sosyal platformda zaman zaman bağlantı sorunları yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar için basit bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram, bazıları için çok daha fazlası. Sadece kişiler değil, markaların da aktif olarak kullandığı sosyal platformda birkaç dakikalık kesintide dahi hemen ayaklanma olabiliyor. Bu blog yazımızda da Instagram sorunu çözmek için denenebilecek tüm yolları sizlerle paylaşıyoruz.

Instagram Sorunları Çözümü:

Instagram Çöktü mü? Kontrol Edin: Instagram’a girdiğinizde yeni gönderileri göremiyorsanız, sorunun sadece sizde mi yoksa dünya genelinde mi olduğunu bulmak için türlü aksiyonlara girmeden önce Instagram sunucularının durumunu kontrol etmenizde fayda var. Instagram, sadece Türkiye'de mi yoksa her yerde mi açılmıyor? sorusunu birilerine sormadan, Down Detector Instagram sayfasına gidip Instagram'da genel bir sorun olup olmadığını öğrenebilir, sorun yaşadığınıza dair bildirimde bulunabilirsiniz.

Instagram'ı Yeniden Açın: Instagram sunucularında sorun yok, sorunun sizden kaynaklandığını düşünüyorsanız, uygulamayı açıp kapatmayı deneyin. Son açık uygulamalar ekranına gelip Instagram’ı kapatın ve tekrar açın. Uygulamayı yeniden başlatmak hızlı bir çözüm ancak işe yaramayabilir. Sorununuzu çözmezse, sonraki adıma geçin.

Instagram'ı Güncelleyin: Instagram, sıklıkla güncellenen uygulamalar arasında. Son sürüm, hata düzeltmeleri içerebilir. Instagram’ı güncellediğinizden emin olun. Instagram’ı güncellemek için Google Play Store'u açın, sol üstteki üçlü çizgiye ardından uygulamalarım ve oyunlarım'a dokunun ve güncelleme gelip gelmediğini kontrole edin.

Bağlantınızı Kontrol Edin: Yeni gönderileri göremiyor, fotoğraf yükleyemiyorsanız, internet bağlantınızdan kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz. WiFi’dan bağlanıyorsanız, mobil internetinizi kapatıp modeme yakın konumda deneyin, modemi aç-kapa yapın veya sıfırlayın. WiFi’ı kapattığınızda Instagram çalışıyorsa yeni bir modem satın almanın vakti gelmiş demektir.

Telefonunuzu Yeniden Başlatın: Cihazınızı yeniden başlatın. Evet, teknolojiden hiç anlamayanların bile sunduğu ilk çözüm önerisini “aç kapa yap düzelir” deneyin.

Instagram'ı Kaldırın ve Yeniden Yükleyin: Instagram'ı yüklerken veya güncellerken çalışmayı durdurmasına neden olan bir hata görünebilir. Bunun düzeltmenin tek yolu uygulamayı kaldırmak ve yeniden yüklemek. Ayarlar'a açın, Uygulamalar ve Bildirimler' dokunun, Instagram’ı bulup seçin ve Kaldır'a dokunun. Google Play Store'dan Instagram’ı bulup yeniden yükleyin. Otomatik olarak son sürüm kurulacaktır.