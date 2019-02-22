Akıllı Telefon Fotoğrafçıları için 7 Instagram Alternatifi

Yenilikçi akıllı telefonların kameralarının çekim kalitesi öyle bir noktaya geldi ki, artık akıllı telefonlar sayesinde fotoğrafçılık herkesin yapabileceği bir iş haline geldi. Bazıları bu işi hobi olarak yaparken bazıları ise bu işten para kazanabiliyor.

Fotoğraflarınızı yayımlarken muhtemelen Instagram’ı tercih ediyorsunuzdur. İnsanların beğenerek öne çıkardığı yemek fotoğrafları veya özçekimler, sizi Instagram’dan bunaltma derecesine gelmedi mi? Eğer ki cevabınız evet ise Instagram alternatiflerine yönelme zamanınız çoktan gelmiş demektir.

1. Dayflash

Instagram’ın kare fotoğraflarından bıkkınlık mı geldi? Dayflash, sürükleyici, tam ekran deneyimine önem veren iyi bir Instagram alternatifidir.

Dayflash’a kaydolmak tamamen ücretsizdir. Yapmanız gerekenler sadece bir hesap oluşturmak ve fotoğraflarınızı tüm dünyaya duyurmak için kollarınızı sıvamak! Dahili kamera ile çekilen görüntülerin tamamı yüksek çözünürlüklüdür. Kargaşa oluşmaması için fotoğraflar cihazınıza otomatik olarak kaydedilmez.

Instagram’da da olduğu gibi fotoğraflarınızı galeriniz aracılığı ile Dayflash’a atabilirsiniz. Fotoğraflar, tam ekrana entegre edilmesi bakımından Dayflash üzerinde biraz büyütülebilir.

Dayflash ile herhangi bir fotoğraf üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Fotoğraf düzenleme aracı temel ayarlar ile birbirinden eğlenceli filtreler içerir.

Instagram hesabını henüz ortadan kaldırmayanlar, Dayflash, Instagram kullanıcı adınızı profilinize eklemenize imkan tanır. Böylece diğer Dayflash kullanıcıları, profilinizdeki bağlantıdan Instagram hesabınıza tek tıkla geçebilir.

2. SmugMug

SmugMug diğer sosyal ağlardan biraz daha farklıdır zira burası en iyilerinin bulunduğu bir platformdur. SmugMug, kullanıcılarına ücretli hizmet veriyor ve Türk lirası ile oldukça yüksek meblağlarda; fakat SmugMug’un en güzel yanı, kullanıcılarının başlı başına bir kişisel site oluşturmalarına imkan sağlaması.

Fotoğraflarınızı, videolarınızı sınırsız ve yüksek kaliteli olarak paylaşma imkanı veren SmugMug, paylaşımlarınızın güvenliğini sağlamakla kalmıyor ve kullanıcıların para kazanmasına imkan veriyor.

3. EyeEm

Instagram’ın rakip platformlarına dahil olmakta ısrarcıysanız, EyeEm diğer seçebileceğiniz alternatifler arasında en iyisidir. 22 milyondan fazla üyesiyle EyeEm, ilham bulmanız ve hatta ekstradan para kazanmanız için harika bir yerdir.

EyeEm’e kayıt olmak için e-mail adresinizi veya Facebook hesabınızı kullanabilirsiniz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra önünüze keşif ekranı gelecektir. Burada yakınlarda çekilen fotoğrafları, EyeEm kullanıcıları ile yapılan röportajları, fotoğraf eğitimlerini, fotoğraf yarışmalarını gözden geçirebileceksiniz.

Fotoğraflarınızın üzerinde temel düzenlemeler yapabilir ve filtreler uygulayabilirsiniz. EyeEm tamamıyla ücretsizdir. Fotoğraf düzenlemesinin sonrasında fotoğraf için açıklama ve kullanıcıların fotoğrafa ulaşmasını kolaylaştırmak için etiket girebilirsiniz.

4. 500px

Ciddi, tutkulu fotoğrafçı topluluğu arayanlar için 500px iyi bir seçenektir. 11 milyon fotoğrafçının barındığı 500px, fotoğrafçılıkta gelişmeniz için çok yardımcıdır.

500px’e tam çözünürlüklü fotoğrafları doğrudan galerinizden yükleyebilirsiniz. Burada sadece yiyecek fotoğrafları paylaşan değil, kaliteli fotoğrafçılığı amaçlayan ciddi insanlardan oluşan topluluğa katılabilirsiniz.

5. Oggl

Instagram’ın birebir aynısı olmayan ama Instagram’dan çok daha farklı olmayan bir alternatif arayışı içerisindeyseniz, Oggl iyi bir seçim olacaktır. Oggl’ın yaratıcı isimleri, yıllar önce popüler vintage kamera uygulaması Hipstamatic’i yaratan kişilerden geliyor.

Instagram popülerleşmeden önce Hipstamatic oldukça popüler bir uygulamaydı. Son yıllarda kaybolan Hipstamatic, Oggl ile yeni bir hevese yelken açtı.

Kullanıcılar, Oggl ile Instagram’a benzer bir deneyim yaşayabilir. Fotoğrafları doğrudan Oggl kullanarak çekebilir ya da galerinizde mevcut olan bir fotoğrafı Oggl’a yükleyebilirsiniz.

6. Retrica

Retrica, kullanıcılarını olduğundan daha da güzel bir hale getirmek için birbirinden farklı filtreler sunar. Dolayısıyla fotoğrafları düzenlemek için ayrı bir zaman harcamanıza gerek kalmaz.

Birkaç pozda çekilen fotoğraflar içinden hangisinin daha iyi göründüğüne karar veremezseniz Retrica’nın kolaj özelliği ile birden fazla fotoğrafı bir araya toplayabilirsiniz.

Fotoğrafınızın harika hale geldiğini düşündüğünüzde fotoğrafınızı sosyal ağlarda veya topluluklarda paylaşabilirsiniz.

7. VSCO

VSCO, fotoğraf düzenleme özelliği ile tanınır ama VSCO’nun aynı zamanda bir topluluk olduğunu biliyor muydunuz? VSCO, kullanıcılarına tam donanımlı bir fotoğraf düzenleme hizmetinin yanı sıra güçlü bir filtre hizmeti sunar.

VSCO, dünyanın dört bir yanından bağlanan fotoğrafçılarla dolu bir topluluktur. Başkaları sizi takip ettiğinde veya fotoğraflarınızı beğendiğinde bildirim alırsınız. Keşfet bölümünden yaratıcı fotoğrafçıların yakaladığı anlara tanık olabilir, bu fotoğrafçılarla bağlantı kurabilirsiniz.

VSCO ile hobi amacıyla yaptığınız fotoğrafçılığınızı daha ileri seviyelere taşıyabilirsiniz. Bu, yeteneklerinizin gelişmesi, ilham almanız ve fotoğraflarınızı sunmanız için en iyi alternatiftir.

Uygulamayı indirmek ve kullanmak ücretsizdir. Ancak tabii ki isteğinize bağlı olarak VSCO X üyeliği de satın alabilirsiniz.