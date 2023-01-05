Instagram Daha Sonra Tekrar Dene Hatası Nasıl Düzeltilir?

Instagram daha sonra tekrar dene hatası ile karşılaşan kullanıcılar, can sıkıcı problemin nasıl düzeltileceğini merak ediyor çünkü bu sorun, görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasının düzgün bir şekilde kullanılamamasına yol açıyor.

Sosyal medya hizmeti denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine imkân tanıyor. Milyonlarca kişi tarafından uygulamada daha sonra tekrar dene sorunu ortaya çıkabiliyor.

Söz konusu hata aslında spam etkinliklerini önlemek için uygulanır. Sosyal medya uygulamasının düzgün bir şekilde kullanılamamasına neden olan problemin çözümü için çeşitli yöntemler mevcut. Bu yöntemler, sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Instagram Daha Sonra Tekrar Dene Hatasının Çözüm Yolları

Hesabınızdan çıkıp yapıp tekrar girin.

Instagram önbelleğini temizleyin.

Cihazı yeniden başlatın.

Hesabınıza bağlı uygulamaları kaldırın.

Facebook hesabınızı bağlayın.

Hesabın şifresini değiştirin.

Spam yapmayın.

Hesabınıza farklı bir cihazdan giriş yapın.

Instagram ile iletişime geçin.

Hesabınızdan Çıkıp Yapıp Tekrar Girin

Uygulayabileceğiniz ilk yöntem hesabınızdan çıkıp yapıp tekrar girmektir. Bu işlem, sorunun düzelmesine yardım edebilir. Dolayısıyla profil simgesine basın ve ardından sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine dokunun. Daha sonra hesabınızdan çıkış yapın.

Hesaptan çıkış yaptıktan sonra uygulamayı kapatıp açın. Üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza yeniden giriş yapın. Sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Instagram Önbelleğini Temizleyin

Cihazın ayarlarına girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Instagram'ı bulup üzerine dokunun.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında meydana gelen hatayı düzeltmek için önbellek silme yöntemini uygulayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak mobil cihazınızın ayarlar sayfasına girin ve ardından Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Instagram uygulamasını bulun ve ardından üzerine dokunun. Bir sonraki adımda Depolama bölümünü görüntüleyin. Son olarak "Önbelleği Sil" butonuna basın. Bunu yapmanız hâlinde önbellek silinecektir.

Cihazı Yeniden Başlatın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise akıllı telefonu ya da tableti yeniden başlatmaktır. Cihazı kapatıp açtıktan sonra sosyal medya uygulamasına girin ve problemin devam edip etmediğini kontrol edin.

Hesabınıza Bağlı Uygulamaları Kaldırın

Instagram'a girin.

Profil sayfasını açın.

Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna basın.

Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Güvenlik kategorisine girin.

"Uygulamalar ve Siteler" bölümünü açın.

Aktif yazısına dokunun.

"Kaldır" seçeneğini seçin.

Daha önce Instagram hesabınız ile üçüncü taraf bir uygulamaya giriş yaptıysanız sorunun kaynağı bu olabilir. Instagram hesabınıza bağlı uygulamaları kaldırarak problemin bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

Söz konusu işlem için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın ve ardından profil sayfasını görüntüleyin. Sağ üst köşede yer alan üç çizgi butonuna basın. Açılan pencere üzerinden ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar sayfasında bulunan Güvenlik kategorisini görüntüleyin ve ardından "Uygulamalar ve Siteler" bölümünü açın. Aktif yazısına dokunduktan sonra "Kaldır" seçeneğini seçin. Her bağlı uygulama kaldırma işlemi için bu seçeneği seçmeniz gerekiyor.

Facebook Hesabınızı Bağlayın

Facebook hesabınızı Instagram profilinize bağlayarak hesabın bir bot olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Bunun için Instagram profil sayfasının sağ üst köşesinde yer alan üç çizgiye dokunarak ayarlar sayfasını açın. "Hesap" bölümüne girin ve ardından "Bağlı hesaplar" yazısına dokunun. Facebook'u seçin ve talimatları takip edin.

Hesabın Şifresini Değiştirin

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında hesabın şifresini değiştirmek de yer alıyor. Eğer bu işlemin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Rehberde bulunan adımları uygulayarak pratik bir şekilde hesabınızın parolasını değiştirebilirsiniz.

Spam Yapmayın

Arka arkaya çok fazla sayıda gönderi beğenme, hesap takip etme, takipten çıkarma, aynı yorumu farklı paylaşımlara gönderme gibi işlemler söz konusu hataya yol açabilir. Dolayısıyla bunları yapmamaya özen gösterin.

Hesabınıza Farklı Bir Cihazdan Giriş Yapın

Söz konusu problem, görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını kullandığınız cihazdan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle hesabınıza farklı bir cihazdan giriş yapmayı deneyin. Örneğin bilgisayarınız üzerinden hesabınıza girebilir ve hatanın düzelip düzelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Instagram ile İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa Instagram ile iletişime geçebilirsiniz. Popüler sosyal medya platformunun destek ekibi, karşı karşıya kaldığınız sorunun çözülmesine yardım edebilir.

Bu yazıda Instagram daha sonra tekrar dene hatası için hangi çözüm yöntemlerinin uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilir. Eğer sorun düzelmediyse ve Instagram yerine farklı bir uygulama kullanmak istiyorsanız Instagram benzeri uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.