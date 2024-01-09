Instagram "Devre Dışı Hesaplarla İletişime Geçilemiyor" Hatası ve Çözümü

Instagram’da bazı kişilere mesaj gönderirken şu hatayı alıyor olabilirsiniz: ‘Devre Dışı Hesaplarla İletişime Geçilemiyor’. Bu hatayı almanızın nedeni aslında sizinle pek de alakalı bir durum değil.

Konuşmaya çalıştığınız kişi yakın bir zamanda hesabını kapatıp yeniden açtıysa veya tam olarak hesap aktifleştirme işlemini gerçekleştirmediyse kendisine mesaj atmak isteyen birçok kişi bu hata ile karşılaşabiliyor.

Bazen sistemsel bazen de hesap sahibinden kaynaklanan problemler bu duruma neden olabiliyor. Peki, böyle bir bildirim ile karşılaştığınızda ne yapmalısınız? Çözümü nedir? Adım adım anlatıyoruz!

Instagram ‘Devre Dışı Hesaplarla İletişime Geçilemiyor’ Hatası Nasıl Çözülür?

İlk olarak hesap sahibinin önceden kapatmış olduğu hesabına mobil uygulamadan veya tarayıcıdan giriş yaparak yeniden hesabını aktif hale getirmesi gerekiyor.

Aktifleştirildiğinden emin olduğunuz bir hesaba mesaj göndermek istediğinizde bu hata devam ediyorsa öncelikle bu kişiyi kısıtlayıp hemen ardından kısıtlamayı kaldırmanız öneriliyor.

Hesabınızın DM bölümünden bu kişiyle olan konuşmanıza gidip, sağ üstte kişinin kendisine tıklayabilir, bu kısımda yine sağda yer alan ‘seçenekler’ butonundan ‘kısıtla’ya tıklayabilirsiniz.

Ardından tekrar DM bölümünden bu kişinin sayfasına ulaşıp ‘kısıtlamayı kaldır’ı seçmelisiniz. Hata hala devam ediyorsa kişiyi takipten çıkarıp yeniden takip etmeyi deneyebilirsiniz.

Benzer şekilde kişiyi önce engelleyip sonra engelini kaldırdığınızda aynı mesajı alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz. Bu adımların hepsini denemenize rağmen sonuç değişmediyse en az 24 saat beklemelisiniz. 48 saat beklediğiniz halde sorun çözülmediyse Instagram’dan destek isteyebilirsiniz.

Bazı hesap kapatıp açma işlemlerinde hesap kullanıma açılsa bile tamamen aktif hale getirilmesi biraz zaman alabiliyor. Bu nedenle belirtilen süreyi beklemeye önem vermelisiniz.

Eğer söz konusu hesap size aitse ve başkalarından mesaj alamadığınız için bu sorunun çözümünü araştırıyorsanız yukarıda sıralanan adımları siz de mesajlaşmak istediğiniz kişiler için deneyebilirsiniz.

Instagram ‘Devre Dışı Hesaplarla İletişime Geçilemiyor’ Hatası Neden Oluşur?

Kendi isteğinizle hesabınızı kapatabileceğiniz gibi Instagram da hesabınız üstünde bu yetkiye sahiptir. Topluluk kurallarına uymayan bir eylemde bulunduysanız Instagram, hesabınızı sizin haberiniz olmadan devre dışı bırakmış olabilir.

Güncellemeleri tam olarak yüklemediğinizde Instgram’a giriş yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu da belli bir süre sonra hesabınızın askıya alınmasına ve size mesaj atan kişilerin bu hatayı almasına neden olabilir.

Sürekli yanlış kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaya çalıştığınızda uygulama, tedbir amaçlı olarak hesabınızı deaktif hale getirebilir.

Instagram’ın kendi sunucusunda bir yapılandırma, arıza veya güncelleme olduğu için hesabınızın aktifleştirilme süresi uzamış olabilir.

Böyle durumlarda yukarıda sıraladığımız adımları deneyerek hatanın ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.