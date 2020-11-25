Instagram DM Gönderme Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Sosyal medya kullanıcıları özellikle direkt mesajlar yakın bir zamanda yeniden ele alındıktan sonra Instagram DM gönderme sorunu ile karşılaşmaya başladı. Siz de Instagram’da birine özel mesaj göndermeye çalışırken bu sorunla karşılaşıyorsanız aşağıda yer verdiğimiz sorunu çözüm yollarını takip edebilirsiniz.

Instagram DM Gönderme Sorunu Neden Olur?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, sosyal medya devi Facebook tarafından satın alındığından beri dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasındaki etkili konumunu korumaya devam ediyor. Sosyal medya platformu dünya genelinde yaygın olarak kullanıldığı için uygulamanın normal uygulamalara göre çok daha sık bir şekilde güncelleme alması gerekiyor. Uygulamanın aldığı güncellemeler elbette her zaman tamamen olumlu bir şekilde sonuçlanmıyor. Sosyal medya kullanıcıları bazen gelen güncellemeler nedeniyle bazı sorunlar yaşayabiliyor.

Kullanıcıların Instagram DM gönderme sorunu ile karşılaşmasının ise belli başlı nedenleri vardır. Aşağıdan bu sorunla karşılaşmanızın nedenini ve sorunu nasıl çözebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

1. Düşük Kaliteli İnternet

Bu sorun bazen internetin kalitesinden kaynaklanabiliyor. İnternetinizle ilgili sorun yaşıyorsanız direkt mesaj bölümü yüklenmeyebiliyor, sosyal medya kullanıcılarına mesaj gönderilemeyebiliyor. İnternetinizin olup olmadığını başka web sitelerine girmeyi deneyerek kontrol edin.

2. Instagram’ın Güncel Olmaması

Direkt mesajlar bölümü ile ilgili yayımlanan bir güncelleme, eski sürüm kullananları zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor. Teknik bir işlem yapmadan önce Google Play Store ya da App Store üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin.

3. Instagram’ın Yeni Sürümü

Sorun, önceki maddenin aksine yeni sürüme geçmiş olmaktan kaynaklı olabilir. Böyle bir sorunla karşılaştıysanız önceki çözümün tam aksi yönünde hareket ederek eski sürüme dönebilirsiniz. Uygulamanın eski sürümünü bulduktan sonra uygulamayı telefonunuzdan kaldırıp eski sürümü indirebilirsiniz.

4. Veri Kaybı

Instagram verileriyle alakalı bir sorun meydana gelmiş olabilir. Uygulamayı telefonunuzdan kaldırıp Play Store veya App Store üzerinden tekrar indirmeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntem çoğu kullanıcıda işe yarayan bir çözüm yöntemidir.

5. Kullanıcı Tarafından Engellenmek

Mesaj göndermek istenen bir kullanıcı tarafından engellenmek, o kişiye mesaj gönderememenize neden olabilir. Kullanıcının sizi engellediği için ona mesaj gönderemediğinizi düşünüyorsanız başka bir kullanıcıya mesaj atmayı deneyebilirsiniz. Başka kullanıcılara mesaj atıyorsanız o kişi sizi muhtemelen engellemiştir.

6. Sunucu Taraflı Sorun

Yukarıdaki çözüm yollarının hiçbiri işe yaramadıysa bir süre beklemelisiniz. Bu sorun bazen sunucu taraflı bir sorun olabilmektedir. Bunun Instagram ile ilgili bir sorun olup olmadığını öğrenmek için arkadaşlarınıza bu sorundan şikayetçi olup olmadığını sorabilirsiniz.