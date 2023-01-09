Instagram'da Gönderi Öne Çıkarma Nasıl Yapılır?

En çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da gönderileri nasıl öne çıkartabilirsiniz? Instagram gönderi öne çıkarma adımları neler? Hepsini derlediğimiz yazımızda sizler için detaylı bir şekilde anlattık. Gelin Instagram post öne çıkarma işlemine yakından bakalım.

Instagram Gönderi Öne Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu açın.

Daha sonra Instagram'a giriş yapın.

Profilinize girin.

Öne çıkarmak istediğiniz gönderinin üzerine gelin.

Sağ üst köşede bulunan; "üç nokta" seçeneğine dokunun.

Açılan pencereden profiline tuttur seçeğine dokunun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra Instagram'da gönderilerinizi öne çıkarmış olacaksınız. Ancak bu gönderileri hikayeler kısmında öne çıkarmak istiyorsanız yapmanız gereken işlemlerden biri de o gönderiyi hikaye olarak paylaşmak daha sonra o hikayeyi Instagram hikaye öne çıkarma işlemini yaparak öne çıkanlara koymaktır.

Maalesef gönderiler direkt olarak öne çıkanlarda bulunmamaktadır. Bu nedenle bu işlemi ya profile sabitleyerek yapmanız gerekmekte ya da yukarıda anlattığımız gibi adım adım hikaye olarak gönderinizi öne çıkarmanız gerekmektedir.

Instagram Gönderileri Öne Çıkarılamıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Instagram uygulamasının son ve güncel halini indirirseniz bu sorun ortadan kalcaktır. Bununla birlikte eğer bu sorun halen devam ediyorsa profesyonel hesaba geçiş yapmanız gerekmektedir.

Öne çıkarma sorunları arasında en çok profesyonel olmayan hesaplara izin verilmediği için kullanıcılar böyle bir sorun ile karşı karşıya kalmaktadır. Son olarak bu sorun halen devam ediyorsa o sayfanın yöneticisi olmayabilirsiniz. Eğer Instagram sayfa yöneticisi iseniz Instagram destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Instagram Destek Ekibine Nasıl Ulaşılır?

Telefonunuzda Instagram'ı açın.

Profilinize girin.

Sağ üst köşede bulunan; "üç çizgi" seçeneğine dokunun.

Daha sonra ayarlar seçeneğine basın.

Yardım seçeneğine dokunun.

Daha sonra sorun Bildir seçeneğine basın.

Son olarak Instagram'a destek istediğiniz metni yazın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içerikte Instagram gönderi öne çıkarma nasıl yapılır? Adım adım anlattık. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Instagram toplanan verilere nasıl bakılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.