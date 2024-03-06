Instagram Hesabım Askıya Alındı Sorunu Nasıl Çözülür?

Instagram’a giriş yaparken sorun yaşıyorsanız bunun sebebi hesabınızın askıya alınmış olması olabilir. Eğer böyle bir sebepten Instagram açılmıyor ise paniğe kapılmanıza gerek yok. Birkaç basit adımda hesabınızı kurtarabilirsiniz.

Tabi, hesabınızın askıya alınmasının geçerli bir sebebi yoksa. Peki böyle bir sebep olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Instagram hesabı neden askıya alınır? Bu hesap nasıl tekrar açılır? İşte, bilmeniz gerekenler!

Instagram Hesabı Askıya Alındı Sorunu Nedir?

Instagram hesabınızı açarken çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle zamanlarda Instagram neden açılmıyor? Çöktü mü? Diye paniğe kapılanların sayısı oldukça fazla. Bağlantı ve sunucu kaynaklı sebepler bazen giriş yapmanıza engel olabilir ancak bir diğer ihtimal hesabınızın askıya alınmış olmasıdır.

Hesabınızın askıya alınmasının altında yatan sebepleri öğrenmeniz gerekir. Temel olarak topluluk kurallarına aykırı davranış ve paylaşımlar nedeni ile askıya alma işlemi gerçekleştirilir. Bu da uygulamaya giriş yapmanıza engel olur. Hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşünüyorsanız bu durumda itiraz etme hakkınız da vardır.

Instagram Hesabı Neden Askıya Alınır?

Instagram hesaplarının askıya alınmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Müstehcenlik

Gerçekçi olmayan sıra dışı aktiflik

Başka kullanıcıları DM’den rahatsız etmek

Telif hakları

İçerik kopyalamak

Üst üste çok fazla kişiyi takip etmek

Bu tarz durumlarda hesabınız askıya alınabilir. Topluluk kurallarına uygun ve özgün içerikler paylaşmak, algoritmaya yapay gelecek davranışlardan kaçınmak alabileceğiniz başlıca önlemlerdir.

Askıya Alınan Instagram Hesabı Nasıl Kurtarılır?

Hesabınızı tekrar açmak için help.instagram.com adresini ziyaret edip bu sitede yer alan formu bulmalısınız.

Formu doldururken kişisel, hesap ile ilgili ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz girmeniz sizden beklenir.

Bu formu gönderdiğinizde itiraz talebiniz Instagram’a iletilmiş olur ancak sorun hemen çözülmez.

Instagram’ın yapacağı araştırma ve değerlendirmeler doğrultusunda hesabınızın yanlışlıkla askıya alınıp alınmadığı saptanır.

Algoritmanın yaptığı hatalı bir işlemse hesabınız tekrar aktif edilir.

Bu işlemlerin tamamlanması için gereken süre dönemsel yoğunluğa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Sorun çözülmezse yeni bir hesap açıp uygulamayı kullanmayı deneyebilirsiniz.

Siz hiç bu sorun ile karşılaştınız mı? Hesabınız askıya alınsaydı ne yapardınız?