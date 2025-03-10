Instagram Mesaj İstekleri Açma Nasıl Yapılır?

Instagram'da takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajlar direkt olarak ana mesaj kutusu yerine "mesaj istekleri" isimli bölüme düşüyor. Böylece kullanıcılar potansiyel spam ve rahatsız edici mesajlardan korunuyor. Instagram mesaj istekleri açma adımları ile bu özellikten yararlanılabiliyor.

Aslıdna akıllı filtreleme sistemi olan Instagram mesaj isteği özelliği çok pratik bir şekilde açılabiliyor ve kapatılabiliyor. Bu rehberde "Instagram'da mesaj isteği nasıl açılır?" ve "Mesaj İstekleri nerede?" dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Instagram Mesaj İstekleri Nasıl Açılır? Adım Adım Kılavuz

Instagram uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanızız görüntüleyin.

Yatay üç çizgi simgesine dokunun.

"Ayarlar ve hareketler" kategorisine girin.

"Mesajlar ve hikaye yanıtları" bölümünü açın.

"Mesaj istekleri" kategorisini görüntüleyin.

"Instagram'daki takipçilerin" kısmını "İstekler" yapın.

"Instagram'daki diğer kişiler" kısmını "İstekler" yapın.

Instagram Mesaj İstekleri Nerede Bulunuyor?

Yukarıdaki adımlarda da belirttiğimiz gibi Instagram mesaj istekleri, mesajlar (DM) bölümünün en üst kısmında yer alır. Uygulamanın arayüzüne ve kullandığınız Instagram sürümüne göre "İstekler", "Mesaj İstekleri" veya benzeri bir isimle adlandırılabilir. Genellikle mesaj kutunuzun hemen üzerinde belirgin bir şekilde bulunur ve kolayca fark edilebilir.

Instagram Mesaj İsteklerine Bakınca Görüldü Olur Mu?

Instagram mesaj isteklerine bakınca karşı tarafa "görüldü" bildirimi gider mi? Instagram, mesaj isteklerini açıp incelediğinizde gönderene herhangi bir "görüldü" bildirimi göndermez. "Görüldü" özelliği, sadece kabul ettiğiniz ve ana mesaj kutunuza düşen mesajlar için geçerlidir.

Yani, mesaj isteklerini rahatlıkla inceleyebilir, kimin ne yazdığına bakabilir ve kararınızı ondan sonra verebilirsiniz. Karşı taraf sizin mesaj isteğini incelediğinizden haberdar olmayacaktır. Bu da size mesajları değerlendirmek için mükemmel bir gizlilik ve esneklik sağlar.

Instagram Mesaj İstekleri Görünmüyor İse Ne Yapılmalı?