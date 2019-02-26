Instagram Mesajlarını Bilgisayarda Okuyabilmek için 4 Yöntem

Telefonunuz yanınızda değilken, içerik üretirken veya masabaşı işlerinizin yanı sıra Instagram mesajlarınızı okumak isteyebilirsiniz. Instagram’ın sitesine tarayıcınız aracılığı ile ulaşırsınız ve eksik bir şeylerin olduğunu sezersiniz. Ancak Instagram’ın mesajlaşma özelliği masaüstünde aktif değildir çünkü Instagram, web üzerinden fotoğraf ve video yüklemeye, özel mesaj atmaya izin vermiyor.

Sizler için ardı ardına sıraladığımız bu dört yöntemden biri, kalıcı olarak kullanacağınız yöntem olmayacak zira geçtiğimiz günlerde Instagram, kullanıcılarına güzel bir müjde verdi. Mesajlaşma özelliği er ya da geç masaüstü için de gelecek ancak Instagram mesajlaşma özelliğini web üzerinden kullanmak istiyorsanız, o zamana kadar bu yöntemlerden herhangi birini geçici olarak kullanmak zorundasınız.

1. Microsoft Mağazasını Deneyin

Windows 10 kullanıcılarındansanız, Microsoft mağazasından Instagram uygulamasını doğrudan indirebilirsiniz.

Instagram’ı indirmek için Microsoft mağazasını açıp Instagram için arama yapın. Uygulamanın sayfasına girin ve uygulamayı indirin. İndirme işlemi bittikten sonra uygulamayı başlatın.

Instagram mesajlarını bilgisayarda okuyabilmek için arama yaptığınıza göre, zaten bir Instagram kullanıcısı olduğunuzu varsayıyoruz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kutucuklara doldurduktan sonra hesabınıza giriş yapın ve Instagram’ı tıpkı mobilde olduğu gibi kullanmaya başlayın.

2. Android Emülatörleri Kullanın

Bilgisayarınıza Android işletim sistemini kurarak Play Store’a erişim sağlayabilmek için Nox App Player, Andy ve BlueStacks gibi Android emülatörlerini kullanabilirsiniz.

Android emülatörlerinden herhangi birini indirip kurduktan sonra uygulamayı başlatın ve Play Store oturumunuzu açın. Play Store’dan Instagram’ı indirin ve tıpkı mobil kullanıcılar gibi Instagram’ı kullanmaya başlayın.

3. Üçüncü Taraf Uygulamalar Kullanın

Bu yöntem diğer yöntemlerden biraz daha farklı zira bu yöntemi kullandığınızda üçüncü taraf uygulamalara mesajlarınızın okunması için bizzat izin vermiş oluyorsunuz.

Seçenekleriniz arasından en iyisi muhtemelen IG:dm olacaktır çünkü açık kaynak kodlu olduğu için projenin kodlarını görüntüleyebilme şansınız var. Ancak unutmamalısınız, üçüncü taraf uygulamalara işiniz düştüğünde, size lazım oldukları için onlara bütün samimiyetinizle sarılmamalı ve güvenmemelisiniz. IG:dm yeteri kadar güvenilir gibi görünse de güvenliğiniz için bu uygulamaya tamamen sarılmamalısınız.

IG:dm’nin ücretsiz versiyonunda son yirmi konuştuğunuz kişiyi görüntüleyebiliyorken, 10.00€ karşılığında satın alabileceğiniz pro versiyonunda ise yüz kişiyi görüntüleyebiliyor ve birden fazla hesapta oturum açabiliyorsunuz.

4. Telefonunuzun Görüntüsünü Bilgisayarınıza Yansıtın

Windows 10 ile birlikte gelen MirrorShare özelliği sayesinde Android telefonların görüntüsünü Windows 10 bilgisayarınıza yansıtabilirsiniz.

İlk olarak, Windows 10 bilgisayarınızda “Bağlan” uygulamasını açmanız, açılan uygulamada telefonunuzu seçmeniz gerekiyor ve ardından Android telefonunuzun ayarlar kısmından MirrorShare seçeneğine tıklamalı ve açılan kısımda bilgisayarınızı seçmelisiniz. Windows 10 bilgisayarınıza geri döndüğünüzde telefonunuzun ekranının bilgisayarınıza yansıdığını göreceksiniz.