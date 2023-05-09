Instagram Hikaye Gizleme Nasıl Yapılır?

Popüler sosyal medya hizmetinde yayımladıkları hikayelerin, bazı kişiler tarafından görünmesini istemeyen kişiler için Instagram hikaye gizleme özelliğini sunuyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde hikayelerini gizleyebiliyor. Böylelikle hikayeler, herkes tarafından görüntülenemiyor.

Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran sosyal medya uygulamasında yapılan paylaşımların 24 saat sonra otomatik olarak silinmesini sağlayan hikayeler isimli bir özellik bulunuyor. Bu özellik üzerinden yapılan paylaşımlar normal şartlarda herkes tarafından görülebiliyor.

Sosyal medya hizmetini kullanan kişilerin bir kısmı, paylaştığı hikayelerin, bazı kullanıcılar tarafından görülmesini istemeyebiliyor. Geri bildirimlere önem veren sosyal medya platformu Instagram, hikayeleri gizleme işlevi sunuyor. Eğer siz de yaptığınız paylaşımların bazı kişiler tarafından görünmesini istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Instagram Hikaye Gizleme Adımları

Instagram'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol üst köşedeki "+" simgesine basın.

Dişli çark simgesine dokunun.

"Hikaye" seçeneğini seçin.

"Hikayeyi Gizle" kısmındaki "X kişi" seçeneğine dokunun.

Listeden kullanıcıları seçin.

Bir önceki sayfayı görüntüleyin.

"Bitti" yazısına dokunun.

Hikaye paylaşın.

Instagram hikayeleri gizleme işlemini gerçekleştirmek için öncelikle mobil cihazınızda yer alan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını açın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hizmetin ana sayfası açılacaktır. Sayfanın sol üst köşesinde konumlanan "+" simgesine dokunun.

"+" simgesine dokunduğunuzda hikaye paylaşma ekranı açılacaktır. Açılan sayfanın üst kısmındaki dişli çark simgesine basın.

Ekranın üstündeki dişli çark simgesine bastığınız takdirde çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Bu seçenekler arasından Hikaye'yi seçin.

"Hikayeyi Gizle" bölümünde bulunan "X kişi" seçeneğine basın. Eğer daha önce bu özelliği kullanmadıysanız "0 kişi" yazacaktır. Açılan liste üzerinden hangi sosyal medya kullanıcısının hikayenizi görüntülemesini istemiyorsanız o kişileri seçmeniz gerekiyor. Arama kutucuğu üzerinden kullanıcıları kolayca bulabilmeniz mümkün.

Seçme işlemini gerçekleştirdikten sonra bir önceki sayfaya dönmeniz ve ardından "Bitti" yazısının üzerine dokunmanız gerekiyor. Böylelikle yaptığınız değişikliği onaylamış olacaksınız. Bir sonraki adımda hikaye paylaşma sayfasını görüntüleyin ve ardından istediğiniz gönderiyi paylaşın.

Bu yazıda en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da hikayeleri gizleme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.