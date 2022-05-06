Instagram'da Repost Nasıl Yapılır?

Tüm dünyada milyonlarca kişinin kullandığı Instagram platformu, sosyal medya uygulamaları arasında en popülerlerinden biri. Basit ve kullanışlı arayüzü ile birçok kullanıcının ilgisini çeken Instagram, her geçen gün yeni özellikleri ile kendini güncelleyen bir platform. Instagram’da gördüğünüz bir içeriği Twitter’da olduğu gibi yeniden paylaşabilirsiniz. Instagram repost özelliğini sık sık görmemize rağmen, birçok kullanıcı bunun nasıl yapıldığını bilmiyor. Biz de Instagram repost nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Instagram Repost Nasıl Yapılır?

Instagram Repost’u cihazınıza indirin.

Yeniden paylaşmak istediğiniz bir fotoğraf veya videoyu belirleyin.

Gönderinin paylaşım URL’sini panonuza kopyalayın.

Instagram için Repost’u açın.

Gönderinin başlığını düzenleyin ve yeniden gönderinizi paylaşın.

Instagram Repost’u Cihazınıza İndirin

iOS veya Android için Instagram için Repost‘u indirin. Her iki cihaz da, doğrudan Instagram ile entegre olan bu uygulama ile uyumludur, böylece diğer Instagram kullanıcılarının içeriklerini mobil cihazınızdan paylaşabilirsiniz.

Yeniden Paylaşmak İstediğiniz Bir Fotoğraf veya Videoyu Belirleyin

Instagram uygulamanızı açın ve kendi Instagram hesabınızdan yeniden paylaşmak istediğiniz bir fotoğraf veya video bulun. Aşağıda gösterildiği gibi tam görünümünü görmek için orijinal posterin fotoğraf galerisinden seçtiğiniz fotoğrafa dokunun.

Gönderinin Paylaşım URL’sini Panonuza Kopyalayın

Fotoğrafın veya videonun açılış sayfasına geldiğinizde, gönderinin sağ üst köşesindeki ‘…’ simgesine dokunun. Ardından, ‘Paylaşım URL’sini Kopyala’ya dokunun (düğme Android cihazlarda aynı görünecektir).

Instagram İçin Repost’u Açın

Fotoğraf telefonunuzun panosuna kopyalandıktan sonra Instagram için Repost’u açın. Kopyaladığınız gönderi, aşağıda gösterildiği gibi otomatik olarak uygulamanın ana sayfasında olacaktır.

Gönderinin sağ tarafındaki oka dokunun. Burada, yeniden gönder simgesinin Instagram’da nasıl görünmesini istediğinizi düzenleyebilirsiniz. ‘Yeniden yayınla’ya dokunun. Ardından, bir filtre ekleyebileceğiniz ve gönderiyi düzenleyebileceğiniz ‘Instagram’a Kopyala’ seçeneğine dokunun.

Gönderinin Başlığını Düzenleyin ve Yeniden Gönderinizi Paylaşın

‘İleri’ye dokunun. Orijinal gönderinin başlığını eklemek istiyorsanız, başlık alanına dokunun ve orijinal başlığın, orijinal posteri yeniden yayınladığınız fotoğrafla ilişkilendiren bir alıntıyla görüneceği ‘Yapıştır’ düğmesine basın. Gönderiyi paylaşmaya hazır olduğunuzda, normal bir Instagram gönderisinde yaptığınız gibi ‘Paylaş’a dokunun.

Instagram Video Repost Nasıl Yapılır?

Instagram Kullanım Koşulları uyarınca, öncelikle içeriğini çoğaltmak istediğiniz Instagram kullanıcısına ulaşmalı ve bunun için yazılı izin almalısınız. Bunu, görsele yorum yaparak ve sorarak ya da uygulamanın sağ üst köşesindeki kağıt uçak simgesine dokunarak erişilebilen bir Instagram Direkt Mesajı göndererek yapabilirsiniz.

Başka birinin Instagram gönderisini yeniden yayınlamak için önce o kişinin içeriğini yeniden kullanma iznini almanız gerekir. Ardından, Instagram için Repost gibi harici bir uygulama kullanabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazınızla fotoğrafın ekran görüntüsünü de alabilirsiniz.