Instagram'da Seçilmeyen Kişilerin Takip Edilmesi Sorunu Nasıl Çözülür?

Instagram bazen kafasına göre takılabilen bir uygulama. Instagram hesabınıza girdiğinizde daha önce hiç tanımadığınız, takip etmeyi seçmediğiniz hesapları görmeniz mümkün olabiliyor. Peki, Instagram'da seçilmeyen kişilerin takip edilmesi sorunu nasıl düzeltilir?

Eğer Instagram hesabınız kendi kendine başka hesapları takip ediyorsa, bunun çeşitli sebepleri olabilir. Hem bu sebepleri hem de bu sıkıntıdan kurtulmak için bazı küçük ipuçlarını sizin için araştırdık ve bulduk.

Instagram hesabınızın bambaşka hesapları takip ediyor olmasının sebepleri çok kesin olarak saptanamasa da bundan kurtulmak mümkün. Almanız gereken önlemleri ve sebeplerini birkaç başlık altında toplamak istedik.

Instagram'da Seçilmeyen Kişilerin Takip Edilmesi Sorununun Çözümü

Instagram'ı açın.

Oturum açık değilse hesabınıza girin.

Profil simgesine dokunun.

Sağ üstte bulunan üç çizgi simgesine dokunun.

Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

"Güvenlik" bölümüne girin.

"Uygulamalar ve İnternet Siteleri" yazısına dokunun.

"Aktif" bölümünde güvenmediğiniz uygulamaların erişimini sonlandırın.

Ayarlar menüsünü tekrar açın.

Güvenlik kategorisini görüntüleyin.

Şifre bölümünü ziyaret edin.

Parolayı değiştirin.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da yer alan hesabınız, diğer profilleri kendi kendine takip ediyorsa bazı adımları uygulayarak problemi düzeltebilirsiniz. Bunun için bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor.

İlk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını açın. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bu adımı uyguladıktan sonra platformun ana sayfası görüntülenecektir.

Ekranın sağ alt köşesinde konumlanan profil simgesinin üzerine dokunun. Sağ üst köşede yer alan üç çizgi butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar menüsüne girdikten sonra "Güvenlik" bölümünü görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Uygulamalar ve İnternet Siteleri" yazısına dokunun. "Aktif" bölümünde erişimine izin verdiğiniz uygulamalar ve web siteleri listelenecektir. Liste üzerinden güvenmediğiniz hizmetlerin erişimini sonlandırın.

Üçüncü taraf uygulamaların erişimini sonlandırdıktan sonra uygulamanız gereken birkaç adım daha mevcut. Bu kapsamda ilk önce ayarlar menüsünü tekrar görüntüleyin. Daha sonra Güvenlik kategorisine girin ve Şifre bölümünü açın. Son olarak parolayı değiştirin. Tahmin edilmesi zor bir parola belirlediğinizden emin olun.

Instagram Hesabım Kendi Kendine Takip Ediyor, Nedeni Nedir?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformunda bazen bazı problemler yaşanabiliyor. Bunlar arasında hesabın, bazı profilleri kendi kendine takip etmesi de yer alıyor. Peki, söz konusu problem neden kaynaklanır?

Erişim verdiğiniz bazı üçüncü taraf hizmetler, hesabınızda bazı değişiklikler yapabilir. Bu, görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinde diğer profillerin takip edilmesine de yol açabilir. Erişimine izin verdiğiniz üçüncü taraf servisleri, yukarıda yer alan adımları uygulayarak kaldırabilirsiniz.

Sosyal medya hesabınızın başka bir kişi tarafından ele geçirilmiş olma ihtimali de bulunuyor. Hesabınıza erişim sağlayan kişiler, sosyal ağda yer alan diğer profilleri takip ediyor olabilir. Bu sebepten ötürü böyle bir problemle karşı karşıya kaldığınızda uygulamanız gereken bir diğer yöntem ise hesabınızın şifresini değiştirmektir.

Şifrenizi değiştirdikten sonra iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hâle getirerek hesabınızı daha güvenli hâle getirebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildikten sonra hesaba giriş yapılması için şifrenin ardından bir güvenlik kodunun girilmesi gerekiyor. Peki, bu özelliği etkinleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Instagram'da İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Nasıl Etkinleştirilir?

Instagram'ı açın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Üç çizgi butonuna basın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Gizlilik ve Güvenlik" kategorisini açın.

"İki faktörlü kimlik doğrulaması" kısmını seçin.

"İki faktörlü kimlik doğrulaması ayarını düzenle" butonuna basın.

Talimatları izleyin.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen sosyal medya uygulamasında iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hâle getirmek için öncelikle Instagram'ı açın ve ardından profil sayfasını görüntüleyin. Bir sonraki adımda üç çizgi butonuna basın ve ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Ayarlar sayfasında bulunan "Gizlilik ve Güvenlik" kategorisini açın. "İki faktörlü kimlik doğrulaması" kısmını seçin. Son olarak "İki faktörlü kimlik doğrulaması ayarını düzenle" butonuna basın ve hemen ardından talimatları izleyin.

Bu yazıda Instagram kendi kendine takip ediyor, nasıl çözülür sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında takipten çıkanları görmek istiyorsanız Instagram'da takibi bırakanlar nasıl bulunur sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.