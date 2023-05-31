Instagram Taslaklar Nerede? Nasıl Bakılır?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunu kullanan pek çok kişi, Instagram Taslaklar nerede sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde taslağa kaydedilen gönderinin daha sonra kolayca paylaşılabilmesini sağlayan taslak bölümüne nasıl ulaşılacağını açıkladık.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine imkân tanıyan sosyal medya hizmetinde daha sonra paylaşılmak istenen gönderiler taslak olarak kaydedilebiliyor. Kullanıcılar istediği zaman bu gönderiye taslak bölümünden ulaşabiliyor ve kolayca paylaşabiliyor.

Zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlayan taslak özelliğine yalnızca birkaç adım uygulayarak erişebilmeniz mümkün. Peki, Instagram taslak nerede? Popüler sosyal medya platformundaki taslak bölümüne erişebilmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Instagram Taslaklar Nerede?

Instagram'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Gönderi paylaşma sayfasını görüntüleyin.

"Taslaklar" sekmesine girin.

Kaydettiğiniz gönderileri göreceksiniz.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformunda kaydedilen bir fotoğrafı ya da videoyu daha sonra yayımlamak için Taslaklar bölümünü kullanabilirsiniz. Bu bölüme erişmek için öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını açın.

Uygulamayı açtıktan sonra oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda gönderi paylaşma sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Açılan sayfada yer alan "Taslaklar" sekmesine girin.

Söz konusu sekmede daha önce taslak olarak kaydettiğiniz fotoğrafları ve videoları göreceksiniz. İstediğiniz gönderiyi seçebilir ve çok pratik şekilde paylaşabilirsiniz. Peki, Instagram taslak kaydetme işlemi için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Instagram Taslak Kaydetme Adımları

Instagram'ı açın.

Hesabınıza girin.

Gönderi paylaşma sayfasını açın.

Taslak olarak kaydetmek istediğiniz gönderiyi seçin.

Düzenleme yapın.

Kapatma veya geri butonuna basın.

"Taslağı Kaydet" seçeneğini seçin.

Instagram Taslaklar Görünmüyor, Sebebi Nedir?

Daha önce kaydettiğiniz taslak görünmüyorsa bunun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin hesabınızdan çıkış yapıp tekrar girdiğinizde, uygulamayı silip yeniden yüklediğinizde ya da güncelleme yaptıktan sonra taslak kaybolabilir. Bunların yanı sıra taslağı yanlışlıkla silmiş de olabilirsiniz.

Bu yazıda yıllardır popülerliğini sürdüren Instagram'da taslak nerede sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak taslağa ulaşabilirsiniz. Eğer kaydettiğiniz taslak kaybolduysa ve artık Instagram'ı kullanmaya devam etmek istemiyorsanız Instagram benzeri uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.