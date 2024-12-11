Instagram Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Instagram, tema değiştirme özelliği ile birlikte kullanıcıların mesajlaşma bölümünü istediği gibi özelleştirebilmesine imkân tanıyor. Üstelik bu özelliği kullanmak için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterli oluyor.

Bu rehberde Instagram'da tema nasıl değiştirilir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de DM bölümünde farklı tema görünmesini istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Instagram Tema Değiştirme Adımları

Instagram uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Ana sayfadaki mesaj simgesine basın.

Temasını değiştirmek istediğiniz sohbeti görüntüleyin.

Kullanıcı adının üzerine dokunun.

Tema bölümüne girin.

Bir tema seçin.

Sohbet teması değişecektir.

Instagram'da sohbet teması değiştirme işlemi için öncelikle DM bölümünden sohbet penceresini görüntüleyin ve ardından kullanıcı adının üzerine dokunun. Tema bölümünden istediğiniz arka plan görselini seçebilirsiniz.

Instagram Temaları Nerede?

Instagram ana sayfasındaki mesaj simgesine basın.

Temasını değiştirmek istediğiniz bir sohbeti açın.

Kullanıcı adının üzerine dokunun.

Tema bölümüne girin.

Temaların yer aldığı bir liste ile karşılaşacaksınız.

Instagram'da Tema Yok, Nasıl Sorunu Çözebilirim?

Instagram uygulamasını güncelleyin.

Hesabınızdan çıkıp tekrar girin.

Instagram uygulamasının önbelleğini temizleyin.

Instagram'ı silip yeniden yükleyin.

Instagram'da tema yok ise uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. Eğer böyle bir sorun ile karşılaştıysanız öncelikle uygulama için yeni bir güncelleme gelip gelmediğini kontrol edin çünkü mevcut sürüm söz konusu özelliği içermiyor olabilir.

Play Store veya App Store mağazasından Instagram sayfasını görüntüleyerek yeni güncelleme olup olmadığına bakabilirsiniz. Eğer varsa "Güncelle" butonuna tıklayarak uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

Sorun devam ediyorsa hesabınızdan çıkış yapıp tekrar girmeyi deneyin. Eğer bu da işe yaramazsa telefonun ayarlar menüsünden Uygulamalar kategorisini görüntüleyin ve ardından Instagram'ı seçin. "Depolama" bölümünden önbelleği temizleyin.

Önbelleği temizlemek de sorunun düzelmesine yardım etmediyse uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyin. Uygulamalar kategorisinden Instagram'ı seçin ve "Sil" seçeneğine basın. Silme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı yeniden indirip yükleyin.

Bu rehberde Instagram temaları ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Peki, sosyal medya platformunun tema özelliğini beğendiniz mi? Hangi temaları tercih ediyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.