Instagram Uygulamadan Atıyor, Çözümü Nedir?

Instagram uygulamadan atıyor ise başvurulabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinin kullanılamamasına yol açan problemin düzelmesine yardım edebilir.

Bu rehberde popüler sosyal medya uygulaması Instagram kapanıyor, çözümü nedir sorusunu yanıtladık. Eğer sizin akıllı telefonunuzda da böyle bir problem meydana geldiyse rehberimizde bulunan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Instagram Uygulamadan Atıyor, Çözüm Yolları Neler?

Akıllı telefonu kapatıp açın.

Telefonun depolama alanını kontrol edin.

Gerekli izinleri verin.

Uygulamayı güncelleyin.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı durmaya zorlayın.

Telefonunu güncelleyin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Instagram çöküyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Akıllı Telefonu Kapatıp Açın

Sosyal medya uygulamasının kullanılamamasına yol açan problemi düzeltmek için ilk olarak akıllı telefonunuzu kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Telefonun Depolama Alanını Kontrol Edin

Telefonun depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa uygulama kullanımı ile ilgili çeşitli problemler meydana gelebilir. Bu sebepten ötürü cihazın ayarlar sayfası üzerinden depolama alanını kontrol edin.

Gerekli İzinleri Verin

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Instagram'ı seçin.

İzinler bölümüne görüntüleyin.

Gerekli izinleri etkinleştirin.

Uygulamayı Güncelleyin

Instagram atma sorunu, cihazda yüklü olan uygulamanın mevcut sürümünden kaynaklanıyor olabilir. Play Store ya da App Store üzerinden Instagram'ın sayfasını ziyaret edin. Eğer yeni bir güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basarak uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Instagram'ı seçin.

Depolama bölümüne girin.

"Önbelleği temizle" seçeneğini seçin.

Uygulamayı Durmaya Zorlayın

Cihazın ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Instagram'ı seçin.

"Durmaya zorla" seçeneğine basın.

Telefonunu Güncelleyin

Telefonun ayarlar sayfasını görüntüleyin.

"Yazılım güncellemesi" kategorisine girin.

Güncelleme işlemini uygulayın.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Rehberde yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde problem Instagram çökme sorunu devam ediyorsa sosyal medya uygulamasını silip tekrar yükleyin. Silme işlemi için ayarlar menüsündeki Uygulamalar kategorisine girin. Instagram'ı seçin ve ardından "Sil" butonuna basın.

Bu rehberde Instagram atıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.