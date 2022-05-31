SaveFrom ile bilgisayarınızda ücretsiz olarak video indirebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gün geçtikçe yepyeni yazılımlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mobil platformun yanı sıra Windows platformu için de yepyeni yazılımlar piyasaya çıkarken, bu yazılımlar milyonlarca insana ulaşıyor. Microsoft Store üzerinde yayınlanan ücretsiz uygulamalar her geçen gün artmaya devam ederken bazı uygulamalardan ön plana çıkıyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de video indirme programı olan SaveFrom oldu. Sadece İngilizce dil desteği ile kullanılabilen SaveFrom sayesinde kullanıcılar diledikleri videoları indirebilecek ve bilgisayarlarında depolayabilecekler. Neredeyse tüm popüler video paylaşım siteleri ile uyumlu olan uygulama sayesinde dilediğiniz videoyu indirebileceksiniz.

SaveFrom Özellikleri

Tamamen ücretsiz kullanım,

Tüm popüler video paylaşım siteleri ile uyumlu,

YouTube’dan video indirme,

TikTok’tan video indirme,

Vimeo’dan video indirme,

Instagramdan video indirme,

Facebook’tan video indirme,

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan SaveFrom’da kullanıcılar, video bağlantısını panoya kopyalayacak ve indirme butonuna basacaklar. Linkteki videoyu otomatik olarak bulup, analiz edecek olan uygulama kullanıcılarına önizleme fırsatı da sunuyor. Windows 10 sürüm ile uyumlu olan başarılı video indirme programı, aynı anda farklı videoları indirme fırsatı veriyor. Videoları indirmeden önce önizleme seçeneği ile rakiplerinden ayrılan yapım, güncellemeler de almaya devam ediyor.

TVW tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan SaveFrom ücretsiz yapısı ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

SaveFrom İndir

Uygulamayı ücretsiz olarak Microsoft Store üzerinden hemen indirebilir ve dilediğiniz videoları anında ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.