Instagram Video Indir

Instagram Video Downloader, online Instagram video indirmek isteyenlere tavsiyemizdir. Instagram videoları iPhone (iOS), Android ve bilgisayara indirebilirsiniz.

Erkan Calp - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Instagram Video Downloader, Instagram video indiricidir. Instagram video indirme online olarak story, IGTV, reels, video, fotoğraf ve hatta profil fotoğrafını bile indirebilirsiniz. Instagram videolarını bilgisayara, telefona (iPhone ve Android) indirebileceğiniz ücretsiz ve sınırsız bir yöntem arıyorsanız Instagram Video Downloader’ı tavsiye ederiz. Videolar MP4 olarak kaydedilir, Instagram video dönüştürücüye ihtiyaç duymazsınız.

Instagram Video İndirici

Instagram video indirme programına ihtiyacınız yok! Save Insta Instagram Video Downloader ile Instagram videoları masaüstü ve mobil cihazlarınıza kolay ve hızlı bir şekilde indirebilir, kaydedebilirsiniz.

Instagram video download araması yapıldığında ilk karşımıza çıkan sitelerden Save Insta, Instagram videolarını HD kalitede MP4 formatında görüntülemenizi ve indirmenizi sağlıyor. IGTV, canlı, veya gönderideki bir videoyu indirebilir, IGTV videoları kaydedebilir, canlı videoları galerinize kaydedebilir, istediğiniz herhangi bir IG videosunu seçip 4K ve yüksek kalitede indirebilirsiniz.

Instagram Video İndirme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu seçin. Ardından üç noktaya dokunup bağlantıyı/linki kopyala seçimi yapın.

Instagram Video Downloader’ı açın ve kutucuğa kopyaladığınız linki yapıştırın.

“View”a dokunduğunuzda kaydetmek istediğiniz video görünecektir. Download simgesine dokunarak videoyu cihazınıza indirebilirsiniz.

Instagram videosu (reels, IGTV, live) galerinize kaydedilecektir.

Instagram video telefona indirme adımları bunlar. Instagram videoları bilgisayara indirmek için de aynı adımları takip ediyorsunuz. Online Instagram video indirici olduğundan Windows PC, Mac bilgisayar kullanmanız fark etmeksizin Instagram video bilgisayara indirebilirsiniz. İndirilenler klasöründe mp4 formatında görebilirsiniz.

Instagram hikayeleri (story) indirmek de aynı ancak bunun için Instagram Story Downloader’ı kullanmanız gerekiyor. Programsız Instagram story indirmek için paylaşılan hikayenin linkini kopyalayıp yapıştırabilir veya kullanıcı adını yazıp dilediğiniz bir hikayeyi indirebilirsiniz. Instagram hikayeleri de mp4 formatında indirilir.

Instagram Video İndirme iPhone

iPhone’unuzda Instagram uygulamasını açın, indirmek istediğiniz videoyu seçin ve üç noktaya dokunup bağlantıyı kopyala deyin.

Video’ya dokunun ve kopyaladığınız linki kutucuğa yapıştırın, ardındana View’a dokunun.

Video görüntülenecektir. Aşağıdaki Download Video butonuna dokunun.

Safari, Chrome veya diğer favori tarayıcınızda videoyu indirmek isteyip istemediğinize dair uyarı görüntülenecektir, indir (download) butonuna dokunun.

iPhone’a Instagram videoları nasıl indirilir? İşte iOS Instagram video indirme uygulamasına gerek duymadan dilediğiniz videoyu bu şekilde iPhone’unuza indirebilirsiniz. Videolar, film rulonuza kaydedilir.

Instagram Video İndirme Android

Android telefonunuza Instagram uygulamasını açın ve indireceğiniz videoyu seçin ve ardından sağ üstteki üç noktaya dokunun.

Bağlantıyı kopyala seçeneğine dokunun.

Instagram Video Downloader sayfasına gidin ve linki kutucuğa yapıştırın.

View’a dokunun. Kaydetmek istediğiniz video görünecektir. Download’a dokunarak Instagram video mp4 indirin.

Video, galerinize kaydedilecektir.

Android telefona Instagram videoları nasıl indirilir? sorusunun cevabı aslında oldukça basit. Android için Instagram video indirme uygulaması aramanıza hiç gerek yok. Android Instagram video indirme uygulamasına ihtiyaç duymadan dilediğiniz videoyu bu şekilde Android cihazınıza indirebilirsiniz. Videolar, galerinize kaydedilir.

Instagram Video İndirme Reels

Telefonunuzdan Instagram uygulamasını bulun, açın ve indirmek istediğiniz Reels videosunu seçin, ardından üç noktaya dokunun. Bağlantıyı kopyala veya Copy link seçeneğini seçin.

Instagram Reels video downloader sayfasında Reels video bağlantısını kutucuğa yapıştırın ve View'a dokunarak görüntülenmesini sağlayın.

Kaydetmek istediğiniz reels videosu görünecektir.

İndirmek için reels videosunun altındaki download butonuna tıklayın.

Instagram reels videosu, Android telefon kullanıyorsanız galeriye, iPhone kullanıyorsanız Safari tarayıcıya inecektir. Paylaş seçeneğiyle film rulosuna kaydedebilirsiniz.

Bu basit adımları takip ederek Instagram reels videoları telefona indirebilirsiniz. Bilgisayara kaydetmek için de aynı adımları izliyorsunuz. Online Instagram reels video indirme yönteminin en güzel yanı; kullandığınız telefon veya bilgisayarın fark etmemesi. İster Android telefon, ister iPhone, ister Mac, ister Windows PC kullanıyor olun sorunsuzca indirebilirsiniz. Instagram reels video indirme sınırsızdır, hızlıdır, reklamsızdır.