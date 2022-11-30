Günümüzün vazgeçilmez araçlarından biri olan internet milyarlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Ancak bir o kadar kişi ne yazık ki internet nedir? Dahi bilmemekte. Bu zararsız gibi görünüyor olsa da bir şeyin ne işe yaradığını anlamak büyük önem taşıyor. Biz de sizler için hayatımızın vazgeçilmezi internetin hızı ne anlama geliyor? İnternet hızı ne demek? Sizler için açıklıyoruz.

İnternet Hızı Ne Anlama Geliyor?

Herkesin bildiği yanlışlardan biri de Mbps'ın MB ile aynı kavrama geldiğidir. Ancak sanılanın aksine bu durum öyle değildir. 100 ya da 1000 Mbps, 100 veya 1000 MB indirme anlamına gelmemektedir.

Peki, bu internet hızı nasıl hesaplanıyor? Yani 50 Mbps ,100 Mbps internet kaç MB internet hızına eşit. Bu sorunun çok basit bir cevabı oldugunu söyleyebiliriz. Aslında basit bir matematik hesaplaması ile bu formül rayına oturacaktır.

1 MB internet 8 Mbps internete eşittir. Yani 100 Mbps bır internet 12.5 MB indirme hızına sahiptir.

İnternet hızı/8 = indirme ve yükleme hızı

İnternet Hızı Neden Önemli?

Birçok insan internet tarifesi alırken en düşük tarifeleri seçmeye yönelır. Çünkü internet hızının işlevini bilmemektedir. Aslında indirme yaptıkları zaman bu durum ile karşılaşır ve yüksek hız da internetin değerini anlarlar.

Eğer yüksek hız da indirme yapmak istiyor ve aynı zamanda yüksek hızda karşı tarafa dosya göndermek istıyorsanız yapmanız gerekenlerden biri de yüksek Mbps’ye sahip olan bir internet seçmeniz gerekecektir.

İnternet Hızı Nasıl Ölçülür?

Hangi tarifeye geçmek ıstediğinize karar verin.

O tarifenin altyapı sorgulama sayfasına gidin.

Adresinizi girin.

Altyapı sorgula seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemlerı gerçekleştirerek internet altyapınızı sorgulayabilir ve aynı zamanda kendınıze uygun en iyi interneti bulabilirsiniz.

Bu içeriğimizde internet hızı ne anlama geliyor? Sizler için cevapladık. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.