İnternet Olmasına Rağmen İnternete Bağlanamıyorum Çözüm Nedir?

Hiç şüphesiz ki uzun yıllardır hayatımızın vazgeçilmezi olan internet, milyarlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Bu aslında küçük bir şey gibi gözükse de dünyanın büyük çoğunlu bu sanal dünyaya üye veya bağımlı demek! Fakat, birçok kişi internetin ne olduğunu dahi bilmemekte.

Birçok kişi ise interneti sıkça kullanmasına rağmen bilinçli teknoloji kullanımı veya internet kullanımı bilmiyor ve son olarak bir o kadar kişi de internete bağlanmakta sorun yaşıyor. Biz de sizler için internetiniz olmasına rağmen internete giremiyorsanız yapabileceğiniz çözümleri derledik.

İnternetim Olmasına Rağmen İnternete Giremiyorum

Tarih saat ayarlarına bakın.

İnternet bağlantınıza bakın.

Teknik destek ekibi ile iletişime geçin.

Elbette böyle bir sorunla karşılaştığınızda internete bağlanamadığınızdan dolayı bu çözümleri göremeyeceksiniz. Ancak, mobil cihazlardan giriş yaptığınızı ve bu arama sonuçlarıyla karşılaştığınızı varsayıyoruz.

Tarih Saat Ayarlarına Bakın.

İnternetinizin olmasına rağmen, internete giremiyor veya Facebook, YouTube gibi platformlara giremiyor olmanızın asıl nedeni tarih ve saat ayarlarının güncel olmamasından kaynaklanmaktadır. İnternet ağınızın doğru çalışması için cihazınızın ayarlar kısmından tarih ve saat ayarlarını günümüze göre güncel tutmanız gerekecektir. Böylece büyük oranda internetiniz var olmasına rağmen giremiyorum sorunu çözülecektir.

İnternet Bağlantınıza Bakmak

Elbette internetinizin olmasına rağmen internete giremiyorsanız. Modeminizdeki DNS, internet gibi bildirimlerin yeşil ışık yandığına dikkat etmeniz gerekir. Bazen internet kablonuzda olan bir ezilme veya yıpranma, DSL ayarlarının tam çalışmamasına neden olmakta ve Wi-Fi’ye bağlanmış olsanız dahi internete girememektesiniz.

Teknik Destek Ekibinizle İletişime Geçmek

Bulunduğunuz bölgede altyapı çalışması varsa internetiniz olmasına rağmen bağlanamaz ya da erişim konusunda yavaşlamalar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle yapmanız gerekenler arasında yukarıdaki problemler yaşanmıyorsa teknik destek ekibini arayıp iletişim kurabilirsiniz.

Mobil Cihazlarda İnternetin Olmasına Rağmen İnternete Girememe Sorunu

Bu sorunun en büyük nedeni ağ ayarlarınızla oynamış veya değiştirmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle cihazınızda bulunan ayarlar kısmında ağ ayarlarını sıfırlayıp eski haline döndürebilirsiniz. Bu işlemden sonra bir defa mobil veriyi açıp kapatmanız yeterli olacaktır. Eğer yine çözülmüyorsa teknik destek ile iletişim kurmanızı öneririz.

Bu içeriğimizde internetim olmasına rağmen internete giremiyorum sorusuna cevap verdik. Sizler bu konuda hangi çözümleri üretiyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.