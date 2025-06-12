iOS 19 neden çıkmadı? Apple, bir süre önce gerçekleşen WWDC 25'te yeni iOS 26'yı tanıttı. Henüz beta aşamasında olan bu sürüm Eylül ayında iPhone 17 modelleriyle birlikte iPhone 11 ve sonrasındaki modeller için yayınlanacak. Ancak bu durum bazı kullanıclarda kafa karışıklığı yarattı. Özellikle iOS 18'den iOS 26'ya geçen kullanıcılar, iOS 19 neden çıkmadı diye merak etmeye başladı. İşte cevabı!

iOS 19 Neden Çıkmadı?

iOS 19 neden çıkmadı sorusunun cevabı aslında oldukça basit. Bildiğiniz üzere Apple, sahip olduğu bütün ürünler için bir işletim sistemi ismine sahip. Söz konusu işletim sistemlerinin her yeni sürümü ise bir numaraya. Örneğin iPhone'da iOS 18, Apple Watch'ta watchOS 11 ya da Mac'te macOS 15 olarak da bilinen macOS Sequoia gibi.

Bu sistem her ne kadar kendi içerisinde tutarlı olsa da kusursuz değil. Aynı dönem içerisinde iPhone'lar için iOS 18 yayınlanırken, Apple Watch için watchOS 11 yayınlanıyor. Üstelik bu da 2024'te yayınlandığında kullanıcıların kafası iyice karışıyor. Tüm bu karmaşadan kurtulmak isteyen Apple ise çözümü iOS 26, tvOS 26, watchOS 26 gibi isimlendirmelerde buldu.

Şirket her bir işletim sistemini farklı bir sürüm numarası ile isimlendirmek yerine tek bir numara vermeye başladı. Bu sayede 2025 sonu itibariyle Apple cihazlarını güncelleyen tüm kullanıcılar iOS 26'nın en güncel sürüm olduğunu bilecek. Benzer şekilde 2026 sonunda ise kullanıcılar iOS 27'nin en güncel sürüm olmadığını bilecek.

Gördüğünüz üzere "iOS 19 neden çıkmadı?" sorusunun cevabı oldukça basit ve hayır, sekiz iOS güncellemesi kaçırmadınız. Apple zaman zaman buna benzer uygulamalar yapıyor. Örneğin oldukça benzer bir nedenle iPhone 8s ya da iPhone 9 çıkmadı. Şirket iPhone'un 10. yılına özel 10 anlamına gelen iPhone X'i tanıttı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın iOS 19 yerine iOS 26'ya geçme politikasını mantıklı buluyor musunuz yoksa şimdi her şey daha mı kafa karıştırıcı. Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca iOS 26'yı denemek istiyorsanız, "iOS 26 güncellemesi nasıl yüklenir?" rehberimize göz atabilirsiniz.