iPad Hızlandırma Yolları isimli bu yazımızda son zamanlarda yavaşladığını hissettiğiniz iPad Nasıl Hızlandırılır? sorusuna yanıt vereceğiz. iPadOS ile birlikte oldukça stabil ve işlevsel bir hale bürünen iPad'ler, sunduğu akıcı deneyim ile birlikte rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor.

Diğer tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi iPad de zamanla yavaşlayabilir. Bu noktada özellikle yeni güncellemelerin cihazınızı gittikçe daha yavaş kılabileceğini söyleyebiliriz. Biz de bu yazımızda yavaşlayan tabletinizi nasıl hızlandırabileceğinizi sizlere aktaracağız.

iPad Hızlandırma Yolları

1- Kullanmadığınız Uygulamaları Kaldırın

Eğer depolama kapasitesi düşük bir iPad kullanıyorsanız bazı yer sıkıntıları yaşıyor olabilirsiniz ve unutmayın: Depolama birimi doldukça, cihazlarınız yavaşlar. Bu noktada kullanmadığınız uygulamaları ve oyunları silmek cihazınızda yer açılmasına, bu da performans artışına yol açacak.

2- Dosyaları Temizleyin

Özellikle GarageBand gibi uygulamaların geride bıraktığı dosyaları takip etmeniz faydalı olabilir. Bir üstteki maddeden yola çıkarak depolama alanını yalnızca uygulamalar ve oyunlar bazında değil, dosyalar bazında da temizlemeniz faydalı bir adım olacaktır.

3- Ara Sıra Açıp Kapayın

Pek çoğumuz gündelik yaşantıda akıllı telefonumuzu ya da tabletimizi açıp kapamayı gereksiz buluruz ancak bu, belleği yenilemek ve ön belleği temizlemek adına iyi bir yöntemdir. Cihazı ara sıra normal yollardan kapatıp açmak saçma gibi görünse de işinize yarayacaktır.

4- Cihazınızı Güncel Tutun

Cihazınızdaki ağırlık ve hantallık hatalı bir güncellemeden kaynaklanıyor olabilir ve bu gibi durumların önüne geçebilmek adına cihazınızın güncel olduğundan emin olun. Tabii her güncelleme daha iyi performans anlamına gelmez ve genellikle cihazın alacağı son güncellemeler pek de hoş olmayan non-stabilizasyon sunar. Bu nedenle güncellemeler hoşunuza gitmezse geri dönmeyi düşünebilirsiniz.

5- Animasyonları Kapatın

Göze hoş gelen, çekiciliği artıran animasyonların hem genel hem de pil performanısına olumsuz etkisi olduğundan Ayarlar – Genel – Erişilebilirlik – Hareketi Azalt’ı açık konuma getirmeniz cihazın bir nebze de olsa hızlanmasına sebebiyet verecektir.

Sonuç

Bu yazımızda yavaşlayan iPad'inizi nasıl hızlandırabileceğinizi bazı basit yöntemlerle sizlere aktarmaya çalıştık. Peki siz bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Tavsiye ettiğimiz adımları uyguladınız mı ve işinize yaradılar mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.