iPhone 11 Yapılması Gereken Ayarlar

iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max, Türkiye’de çıkış yaptı. 7299 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulan iPhone 11, iOS 13 yüklü geliyor. Bu blog yazımızda kesinlikle gözden geçirilmesi gereken iOS 13 özelliklerine (bazıları iOS 12) değiniyoruz. Yeni iPhone’unuzu kullanmadan önce bu ayarlara kesinlikle göz atmalısınız.

Apple Türkiye, 18 Ekim itibarıyla yeni iPhone’ları satışa sundu. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max özellikleri ve fiyatına önceden değinmiştik. Bu makalede iPhone 11’e güç veren yeni yazılım; iOS 13’ün özelliklerinden bahsedeceğiz. Yeni iPhone’unuzun kurulumunu tamamlandıktan sonra kullanmaya başlamadan önce göz atmanız gereken harika yeniliklerle dolu bir güncelleme iOS 13. iPhone 6s ve daha yeni iPhone modeli kullanıyor ve iOS 13 güncellemesini yüklediyseniz bu ayarlara bakmanızı öneririz.

1 . Koyu modu açın

iOS 13’ün en dikkat çeken özelliği olan Koyu Mod (Dark Mode), iPhone’unuzun tüm arayüzünü değiştiriyor. Geceleri göz sağlığını korumak için Night Shift ile birlikte kesinlikle açılması gerektiğini düşündüğümüz Karanlık Mod, OLED ekranlı iPhone modellerinde daha da önem kazanıyor. Koyu modun sağladığı siyah arka plan, iPhone 11 Pro gibi Super Retina XDR OLED ekranlı telefonlarda güç tasarrufu sağlıyor, pil ömrünüzü uzatıyor. Koyu modu açmak için Ayarlar - Ekran ve Parlaklık menüsü altında Görünüm’ü Koyu olarak ayarlamanız yeterli. Koyu modun gün saatine göre otomatik olarak etkinleştirilmesini sağlamak için, aynı menüde Otomatik’i açık konuma getirmeniz ve ardından gün batımından gün doğumuna ve özel zamanlama seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Denetim Merkezi’nde parlaklığa basılı tuttuğunuzda çıkan seçeneklerden Koyu Mod’a dokunarak da iPhone’unuzu anında koyu moda geçirebiliyorsunuz.

2 . Video çekim kalitesini değiştirin

iPhone’ların kamerası uzun süredir 4K 60fps video kaydını destekliyor ancak telefonunuzu kutudan çıktığı gibi kullanırsanız bu kalitede çekim yapamazsınız. iPhone kamera uygulamasında hala video kalite ayarlama seçeneği sunulmadığından, Ayarlar - Kamera ve Video Kaydı yolunu izlemeniz gerekiyor. Burada 720p 30fps’den 4K 60fps’ye seçenekler sunluyor. Bir dakikalık videonun ne kadar yer kapladığını da görebiliyorsunuz. iPhone’un kamerasının izin verdiği maksimum çözünürlüğü seçip seçmemek size kalmış ama kamera altında yapmanız gereken bir ayarlama daha var. Biçimler’e girerek Yüksek Verimlilik yerine En Uyumlu’yu seçin. Yüksek verimlilik ayarında fotoğraf ve videolar fazla yer kaplamaz ancak çektiğiniz fotoğrafları, videoları Windows 10 bilgisayarınızda görüntülerken sorun yaşayabilirsiniz.

3 . Kamera çerçevesinin dışındaki içeriği çekin

Bu yeni iPhone 11 özelliği her modelde bulunan çoklu kameradan yararlanıyor, özünde, deklanşöre ber basışta birden fazla fotoğraf kaydediyor: bir normal, bir de ultra geniş. Fotoğrafı düzenlemeye giderek uzaklaştırma yaptığınızda başlangıçta çektiğinizden daha geniş bir görüş alanı ile karşılaşıyorsunuz. “Kamera çerçevesinin dışındaki içeriği çekme” olarak adlandırılan bu seçeneğe Ayarlar - Kamera menüsü altından erişilebiliyor. Varsayılan olarak sadece videolar için etkin, fotoğraflar için de etkinleştirebiliyorsunuz.

4 . Denetim Merkezi’ni özelleştirin

Denetim Merkezi, sık kullanılan özelliklere (Bluetooth, Düşük Güç Modu gibi) Ayarlar’a gitmenize gerek kalmadan erişmenizi sağlıyor. Bu alanı kendi kullanımınıza göre değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar - Denetim Merkezi - Denetimleri Özelleştir yolunu izleyerek, el feneri, zamanlayıcı, hesap makinesi, kamera, alarm, Apple TV Remote, QR kod okutucu, ekran kaydı ve daha birçok özellik ve uygulamanın kısayolunu Denetim Merkezi’ne oluşturabiliyorsunuz.

5 . Sesle denetimi ayarlayın

Sesle Denetim, iPhone’unuzu sesle kontrol etmenizi sağlayan harika bir özellik. Akıllı asistan Siri ile yapabileceklerinizden çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Belli uygulamayı açma hatta kullanma, belli bir menüye gitme, bir özelliği çalıştırma, kısaca telefona dokunarak her şeyi komutlar vererek yapabiliyorsunuz. Sesle Denetimi kullanmak için Ayarlar - Erişilebilirlik - Sesle Denetim yolunu izleyin. Bu özelliği kullanarak neler yapabileceğinizi iPhone gösteriyor ancak gerçek etkisini görmek için denemeler yapmanız gerek. Unutmadan, Sesle Denetim aktifken iPhone sizi sürekli dinler. Ekranın sol üst köşesinde saatin yanında mavi renkli mikrofon simgesi Sesle Denetimin çalıştığını gösterir.

6 . Ekran Süresi ile alışkanlarınızı takip edin

Akıllı telefon bağımlısı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? iOS 12 ile tanıtılan Ekran Süresi özelliği ile bu sorunu çözebilirsiniz. Belirli uygulamaları ne kadar kullanabileceğinizi belirlemek için günlük limitler belirleyebilir, sadece belirli zamanlarda belirli uygulamaların kullanılabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Telefonu nasıl kullandığınız, en çok neler yaptığınız, hangi uygulamaları kullandığınız, kısaca kullanım alışkanlarınızı grafiksel olarak da karşınıza çıkaran Ekran Süresi, kurulum aşamasında da açılabiliyor ancak özelleştirmek için Ayarlar - Ekran Süresi bölümüne gitmeniz şart. iPhone’unuzla yaptığınız her şeyi izleyerek kullanım alışkanlarınıza ilişkin sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olacak bilgiler sunan Ekran Süresi’ni diğer cihazlar için de ayarlamanız, parola koymanız mümkün.

7 . Reklam takibini sınırlayın

Safari tarayıcıda ilgi alanınıza dayalı reklamların çıkmasını istemiyorsanız, Ayarlar menüsü altından reklam takibini sıfırlayarak internette gezinirken reklamların daha az gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Seçenek Gizlilik sekmesinde Reklam bölümünde yer alıyor. Bir sonraki ekranda reklam takibini sınırlama seçeneğini göreceksiniz. Apple’ın da belirttiği gibi, reklamların sıklığında bir azalma görmezsiniz ancak ilgi alanlarınıza göre hedeflenmiş reklamlar gösterilmez.

8 . True Tone’u kapatın

True Tone, ortamın ışıklandırma koşullarına göre iPhone’unuzun ekranının beyaz dengesini otomatik olarak ayarlayın kullanışlı bir özellik. Ancak bazı kullanıcılar ekrandaki içeriğin renkleri ve görünümünü çok değiştirdiğini düşünerek kullanmamayı tercih ediyor. Ekranı genellikle hafif sarımtırak yapan True Tone varsayılan olarak açık ancak Ayarlar - Ekran ve Parlaklık altından True Tone kapatabiliyorsunuz. True Tone’u kapattığınızda gözlerinizi daha fazla yoracağınızı unutmayın.

9 . Bugün Görüntüsü’nü özelleştirin

Ana ekranın veya Kilitli ekranın sol kenarından sağa kaydırarak erişebileceğiniz Bugün Görüntüsü, Siri uygulama önerileri, takviminiz, hava durumu tahminleri gibi faydalı bulabileceğiniz widget (araç takımları) ve kısayolları barındırıyor. Kolaylıkla erişilebilir kısayolları kişiselleştirmeniz gerekir ki sizin için kullanışlı hale gelsin. Bu sayfada gösterilenleri değiştirmek için, Bugün Görüntüsü ekranında en aşağı inip Düzenle’ye dokunun. Burada Bugün Görüntüsü’ne ekleyebileceğiniz widgetları olan iPhone’unuzda yüklü uygulamaların bir listesini göreceksiniz. Widgetların yanlarındaki çizgilere basılı tutarak yeniden sıralayabilirsiniz.