Alman otomobil markası BMW Grubu bünyesindeki MINI tarafından araçlar elektrikli şekle getirildi. Markanın tamamen elektrikli olan Cooper ve Countryman arasındaki yeni elektrikli otomobili Aceman’ın resmi tanıtımı yapıldı.

MINI’nin yeni modeli, markayla özdeşleşen tasarımla satışa sunulacak. Peki, MINI Aceman özellikleri ve fiyatı nedir?

MINI Aceman Özellikleri

Orta boy elektrikli otomobil MINI Aceman, köşeli hatlara sahip tasarımla piyasaya sunulacak.Bu otomobil, ilk olarak SE ve E şeklinde iki ayrı versiyonla satışa sunulacak. Otomobilin ön kısmında LED destekli farlar ve kapalı ızgara yer alıyor. Otomobilin arka tarafındaysa bagaj kapağını kaplayan “Aceman” ibaresi bulunuyor.

Aceman SE versiyonu, 330 Nm tork ve 160kW (215hp) maksimum güçten oluşan motorla tasarlanmış. Aceman SE versiyonunda yer alan 54,2 kWsa’lik bataryayla menzil 406 km’ye kadar yükselebiliyor.

Aceman E versiyonundaysa 290 Nm maksimum tork ve 135 kW (181 hp) maksimum güçlü elektrikli motordan oluşuyor. Bu versiyonun 40.7 kWsa’lik bataryasıysa 310 km WLTP menzil sunuyor. Otomobilin her iki versiyonunda da motor ön aksa güçlüdür.

MINI Aceman; JCW, Essential, Favoured ve Classic şeklinde dört donanım seviyesiyle kullanıcısının karşısına çıkıyor. Dört versiyonun her birinin ön kapısının altında konumlanan kendine has logosu yer alıyor.

Aynı zamanda 17 ve 19 inç arasında değişim gösteren jantlardan oluşuyor. En üst versiyon JCW’nin ön kaputunun üzerinde çizgiler, parlak siyah süslemelerden oluşan gövdesi ve özel tamponları yer alıyor.

Aracın iç mekanının merkezinde yuvarlak şekilde multimedya ekran vardır. Ayrıca sekiz seçilebilir moddan oluşan “Mini Experience Modes” özelliği de çok dikkat çekiyor. Yeni akıllı kişisel asistanı olan Spike’de çok kullanışlı bir özelliktir.

Güvenliğe çok önem veren MINI, yeni modelde dört adet çevre görüş kamerası ve 12 adette ultrasonik sensöre yer verdi. Bahsettiğimiz bu donanımlar hem “Sürüş Asistanı Plus” hem de uzaktan park etme gibi gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinden oluşuyor.

MINI Aceman Fiyatı

MINI Aceman; 1495 mm yükseklik, 4075 mm uzunluk ve 1754 mm genişlikte tasarlandı. Bu özellikler, MINI Aceman’ın B-SUV segmentinde konumlanmasını sağlıyor. Otomobilin oturma kapasitesi, 5 kişiliktir. Ayrıca aracın bagaj hacmi, 300 litredir.

Yetkililerin açıklamasına göre MINI Aceman, 2024 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Aracın fiyatıysa 35 bin euro (1.214.782,57 TL) olacak.