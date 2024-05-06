Shelby Super Snake Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Shelby American S650 Mustang'in modernize edilmiş hali diyebileceğimiz yeni aracını tanıttı. Üstü açılır seçeneği bulunan bu aracın nitelikleri merak konusu oldu.

Bu yazımızda markanın sadece 250 adet üretilecek olan modern Mustang modeli ile ilgili detayları inceliyoruz. İşte, Shelby Super Snake’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Shelby Super Snake Özellikleri

Mustang’ın çağdaş yorumu olarak nitelendirebileceğimiz bu araçta 5 litre kapasiteli, 480 beygir güç üretebilen bir adet V8 motor yer alıyor. Ayrıca aracın 3 litre kapasitesindeki Whipple süperşarj destekli 830 beygir kapasitesindeki versiyonu da bulunuyor.

Alüminyum kaplı kaputun yanlarında geniş ön çamurluklara yer verilmiş. Izgara detayı öncekilerden oldukça farklı. Yan tasarımında en çok dikkat çeken ögelerden birisi 20 inç büyüklüğündeki magnezyum jantlar oluyor.

Jantların bu özelliği aracın dört bir köşesinde 4 kg’lık ağırlık düşüşü sağlıyor. Böylece modern Mustang artık daha hafif. İç tasarımında özel işleme detaylı koltuk ve paspaslar kullanılmış. Shelby imzasını gözler önüne seren detaylar aracın içinde farklı kısımlarda bizi karşılıyor.

Lamba tasarımlarında Cobra teması işlenmiş. Aracın spoiler detayı üstü açılabilen versiyonunda biraz daha kısa bir parçadan oluşuyor. Fastback modelinde ise büyük bir karbon arka kanat bulunuyor.

Özel süspansiyonu sayesinde virajlarda keskin dönüşler yapmanıza imkân tanıyan araçta güçlü bir soğutma sistemi kullanılıyor. Altı vitesli manuel tercihi mevcut. Araçta yapılan tasarımsal yenilikler arasında yan marşpiyeler, alt difüzör, tampon ekleri ve farklı ızgara tasarımı dikkat çekiyor.

Shelby Super Snake Fiyatı

Aracın fiyatına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 versiyonlarına dayalı olarak 140.270 dolar gibi bir fiyattan söz ediliyor. Bu rakam, aracın en güncel versiyonuna ait değil ancak bazı tahminler yapmamızı kolaylaştırabilir.

Shelby Super Snake Çıkış Tarihi

2024 model Ford Mustang Shelby Snake’in ne zaman satışa çıkacağına ilişkin net bir bilgi yok. Bu aracın satışı ile ilgili en önemli bilgilerden birisi şüphesiz aracın sadece 250 adet olarak üretilecek olması. Bu da modern Mustang’in cazibesini bir kat daha artırıyor.

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