iPhone 13 vs. Samsung Galaxy S24 FE: Hangisi Daha İyi?

Samsung Galaxy S24 FE modeli 2024 yılının eylül ayında, iPhone 13 ise 2021 yılının eylül ayında tanıtıldı. Peki, Samsung Galaxy S24 FE mı yoksa iPhone 13 mü daha iyi? Bu sorunun yanıtı, bütçe dostu bir telefon satın almak isteyen çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor.

Öncelikle bu sorunun yanıtının tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihinize göre değiştiğini belirtmek gerekiyor. iPhone 13 ve Samsung Galaxy S24 FE karşılaştırması ile iki telefonun teknik özelliklerini sıralayacağız. Rehberimizi inceleyebilir ve iki telefonun arasındaki farkları görebilirsiniz.

iPhone 13 vs. Samsung Galaxy S24 FE Karşılaştırması

İki telefon arasındaki en belirgin fark işletim sistemi. Samsung Galaxy S24 FE Android 14 tabanlı One UI 6.1 (Android 15 tabanlı One UI 7 alacak) ile birlikte geliyorken iPhone 13 ise iOS 18 işletim sistemine sahip. Dolayısıyla ilk olarak Android mi yoksa iOS mu kullanmak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor.

Ekran

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 13, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S24 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 1900 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 385 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

iPhone 13 standart bir 60Hz yenileme hızına sahip. Bu, ekranın saniyede 60 kez yenilendiği anlamına gelir. Günlük kullanım için yeterli olsa da daha akıcı kaydırma ve animasyonlar için daha yüksek yenileme hızları tercih edilebilir.

Samsung Galaxy S24 FE ise 120Hz yenileme hızı sunar. Bu, ekranın saniyede 120 kez yenilendiği anlamına gelir ve bu da çok daha akıcı bir görsel deneyim sunar. Özellikle oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya ana ekranda gezinirken farkı hissedebilirsiniz.

Özellik Adı iPhone 13 Samsung Galaxy S24 FE Teknoloji Super Retina XDR OLED Dynamic AMOLED 2X Boyut 6.1 inç 6.7 inç Çözünürlük 1170 x 2532 piksel 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 ppi Yaklaşık 393 ppi Yenileme Hızı 60Hz 120Hz HDR HDR10, Dolby Vision HDR10+ Ekran Koruma Teknolojisi Ceramic Shield Corning Gorilla Glass Victus+

Performans

iPhone 13 modelinde 5 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A15 Bionic bulunuyor. Bu işlemci iki adet yüksek performanslı ve dört adet yüksek verimli olmak üzere toplamda altı çekirdek içeriyor. Apple, kendi donanımını ve yazılımını birlikte optimize ettiği için A15 Bionic, inanılmaz bir verimlilik ve hız sunuyor.

Galaxy S24 FE'de ise Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2400 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci bir adet yüksek performanslı Cortex-X4, iki adet performanslı Cortex-A720, üç adet performanslı Cortex-A720 ve dört adet verimli Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

A15 Bionic çipinde Apple tarafından tasarlanan 5 çekirdekli bir GPU bulunuyor. Bu GPU, mobil oyunlar ve grafik yoğun uygulamalar için mükemmel bir performans sunar. Oyunlar genellikle çok akıcı bir şekilde çalışır ve görsel detay seviyesi yüksektir.

Exynos 2400e'de Xclipse 940 GPU bulunuyor. Bu GPU, AMD'nin RDNA 3 mimarisi üzerine inşa edilmiştir ve yüksek grafik performansı hedefler. iPhone 13 4GB RAM ile geliyor. iOS'in verimli bellek yönetimi sayesinde bu miktar, çoğu kullanıcı için akıcı bir çoklu görev deneyimi sunar.

Samsung Galaxy S24 FE: 8GB RAM ile geliyor. Daha yüksek RAM kapasitesi, daha fazla uygulamanın arka planda açık kalmasına ve uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapılmasına olanak tanır. Bu, yoğun çoklu görev kullanıcıları için bir avantaj olabilir.

iPhone 13 günlük kullanımda, uygulamaları hızlı bir şekilde açar, akıcı bir kullanıcı arayüzü sunar ve zorlu oyunları yüksek ayarlarda sorunsuz bir şekilde çalıştırır. iOS'in optimizasyonu sayesinde genellikle çok stabil ve hızlı bir deneyim sunar.

Samsung Galaxy S24 FE akıcı bir günlük kullanım, hızlı uygulama açılışları ve yüksek performanslı oyun deneyimi sunar. Genel olarak tatmin edici bir performans sunan telefon 8 GB RAM sayesinde çoklu görevlerin de rahatlıkla üstesinden gelir.

Özellik Adı iPhone 13 Samsung Galaxy S24 FE CPU A15 Bionic (6 Çekirdek) Exynos 2400e (8 Çekirdek) GPU Apple 5 Çekirdekli GPU Xclipse 940 RAM 4 GB 8 GB

Güncelleme Desteği

iPhone 13 serisi 2021 yılının eylül ayında tanıtıldı. Apple'ın genel güncelleme politikasını göz önünde bulundurduğumuzda iPhone 13 modelinin iOS 20 veya iOS 21'e kadar güncelleme alması muhtemel görünüyor.

2024 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy S24 FE modelinin ise 7 yıl boyunca güncelleme alması bekleniyor. Bu, telefonun 2031 yılına kadar güncelleme almaya devam edeceği anlamına geliyor.

Telefon Adı Güncelleme Süresi iPhone 13 Ortalama 5-6 yıl ( 2026-2027 yılına kadar) Samsung Galaxy S24 FE 7 yıl (2031 yılına kadar)

Kamera

iPhone 13 modelinin arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram değerine sahip ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Galaxy S24 FE'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Her iki telefon da genel olarak mükemmel fotoğraflar çekiyor. Samsung Galaxy S24 FE yüksek çözünürlüklü ana kamerası ve 3x optik zoom özelliği ile öne çıkıyor. Her iki telefon da yüksek kaliteli videolar kaydediyor. iPhone 13'ün Sinematik modu ve Dolby Vision HDR kaydı öne çıkarken Galaxy S24 FE ise ağır çekim özelliği sunuyor.

Özellik Adı iPhone 13 Samsung Galaxy S24 FE Arka Kamera (Ana) 12MP, ƒ/1.6, 1.7µm, Sensör Tabanlı OIS 50MP, ƒ/1.8, OIS Arka Kamera (Ultra Geniş) 12MP, ƒ/2.4, 120° 12MP, ƒ/2.2, 123° Arka Kamera (Telefoto) Yok 8MP, ƒ/2.4, 3x Optik Zoom Ön Kamera 12MP, ƒ/2.2, Otomatik Odaklama 10MP, ƒ/2.4 Video Kayıt (Arka) 4K 60fps'e kadar, Sinematik Mod, Dolby Vision HDR 4K 60fps'e kadar, Ağır Çekim Video Kayıt (Ön) 4K 30 fps'e kadar 4K 60 fps'e kadar Öne Çıkan Özellikler Sinematik Mod, Fotoğrafik Stiller, Gece Modu (Tüm Kameralar), Smart HDR 4 Gece Modu, Portre Modu, Tek Çekim, AI Sahne Optimizasyonu, 3x Optik Zoom

Batarya

iPhone 13 modeli 3.240 mAh, Galaxy S24 FE ise 4.700 mAh batarya kapasitesine sahip. Dolayısıyla Galaxy S24 FE, iPhone 13'e göre önemli ölçüde daha büyük bir batarya kapasitesine sahip. Bu, teorik olarak S24 FE'nin tek şarjla daha uzun süre dayanabileceği anlamına gelir.

iPhone 13 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Apple'a göre yaklaşık 30 dakikada %50 şarj olabilir. Galaxy S24 FE ise 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Batarya ömrü sizin için önemli bir faktörse, Samsung Galaxy S24 FE daha büyük batarya kapasitesiyle önemli bir avantaj sunuyor. Teorik olarak ve çoğu kullanıcı deneyimine göre, S24 FE tek şarjla daha uzun süre dayanacaktır.

Özellik Adı iPhone 13 Samsung Galaxy S24 FE Batarya Kapasitesi 3240 mAh 4700 mAh Kablolu Şarj 20W Hızlı Şarj 25W Hızlı Şarj Kablosuz Şarj 15W MagSafe, 7.5W Qi 15W

iPhone 13 mü Samsung Galaxy S24 FE mi Satın Alınmalı?

2025 yılında iPhone 13 mü Samsung Galaxy S24 FE mi Satın Alınmalı? Bu sorunun yanıtı tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihinize göre değişiyor. Her iki telefonun da önemli avantajları bulunuyor.

iPhone 13 ve Samsung Galaxy S24 FE, her ikisi de kendi ekosistemlerinde güçlü ve çekici seçenekler sunuyor. Hangi telefonu seçeceğiniz, sizin için hangi özelliklerin daha önemli olduğuna ve hangi ekosisteme daha yakın hissettiğinize bağlı olacaktır.

Samsung Galaxy S24 FE'yi Almak İçin Nedenler

Daha Uzun Süre Güncelleme Desteği: Galaxy S24 FE'nin 7 büyük Android güncellemesi alması bekleniyor. Bu da telefonun uzun yıllar boyunca yazılım bakımından güncel olacağı anlamına geliyor.

Galaxy S24 FE'nin 7 büyük Android güncellemesi alması bekleniyor. Bu da telefonun uzun yıllar boyunca yazılım bakımından güncel olacağı anlamına geliyor. Samsung Galaxy AI Özellikleri: Galaxy S24 FE, Samsung'un yapay zeka özelliklerini destekliyor.

Galaxy S24 FE, destekliyor. Daha Büyük Batarya: 4700 mAh batarya kapasitesi sayesinde tek şarjla daha uzun bir kullanım süresi sunuyor.

4700 mAh batarya kapasitesi sayesinde tek şarjla daha uzun bir kullanım süresi sunuyor. Çok Yönlü Kamera: Telefoto lensi sayesinde optik zoom imkanı sunarak fotoğrafçılık konusunda daha fazla esneklik sağlıyor.

Telefoto lensi sayesinde optik zoom imkanı sunarak fotoğrafçılık konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Daha yüksek RAM Kapasitesi: 8GB RAM, yoğun çoklu görevler için daha rahat bir deneyim sunuyor.

iPhone 13'ü Almak İçin Nedenler

iOS 18 Yenilikleri: iPhone 13, Apple'ın en yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 18'in yeniliklerinden faydalanıyor.

iPhone 13, Apple'ın en yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 18'in yeniliklerinden faydalanıyor. Apple Ekosistemi: Eğer halihazırda diğer Apple cihazlarına sahipseniz iPhone 13 sorunsuz bir entegrasyon ve ekosistem deneyimi sunar.

Eğer halihazırda diğer Apple cihazlarına sahipseniz iPhone 13 sorunsuz bir entegrasyon ve ekosistem deneyimi sunar. Güçlü Performans: A15 Bionic çipi hâlâ çok güçlü bir performans sunuyor.

A15 Bionic çipi hâlâ çok güçlü bir performans sunuyor. Sinematik Mod: Özellikle video konusunda Sinematik Mod gibi benzersiz özellikler mevcut.

Özellikle video konusunda Sinematik Mod gibi benzersiz özellikler mevcut. Kullanıcı Dostu Arayüz ve Optimizasyon: iOS, basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinir.

Sonuç

Uzun süreli güncelleme desteği, yapay zeka özellikleri ve daha uzun pil ömrü sizin için öncelikliyse Samsung Galaxy S24 FE daha iyi bir seçenek olabilir. En yeni iOS özelliklerine, Apple ekosistemine ve Sinematik Mod öncelikliyse iPhone 13 sizin için daha uygun olabilir.

Sonuç olarak, her iki telefon da kendi avantajlarına sahip. Kararınızı verirken, sizin için en önemli olan özellikler ve ekosistem tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız en doğrusu olacaktır.