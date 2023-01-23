iPhone 13 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kişilerin bir kısmı iPhone 13 su geçirir mi sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu cihazların suya dayanıklı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max isimli modellerden oluşan iPhone 13 serisi 2021 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü. Satışa sunulduğu dönemde yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan iPhone modelleri şu anda hâlâ popüler durumda.

iPhone 13 serisi su geçiriyor mu sorusunun yanıtı, söz konusu modellerden birini satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda kullanıcılar tarafından merak edilen soruyu cevapladık.

Not: Suya karşı dayanıklı olan akıllı telefon modellerinin de su geçirebileceğinin altını çizelim. Bu sebepten ötürü akıllı telefonunuzu bilerek su ile temas ettirmemenizde fayda var.

iPhone 13 Serisi Su Geçirir mi?

Günümüzde hâlâ tercih edilmeye devam edilen iPhone 13 serisinin suya dayanıklı olup olmadığı, söz konusu cihazlara dair en fazla merak edilen konuların başında geliyor. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde IP68 sertifikası bulunuyor.

Suya karşı herhangi bir dayanıklılığa sahip olmayan akıllı telefonlar, su ile temas etmesi hâlinde çalışmama, görüşme esnasında sesin karşı tarafa gitmemesi, hoparlörden ses gelmemesi gibi çok ciddi sorunlar ile karşılaşabiliyor.

iPhone 13 serisi su ile temas ettiğinde IP68 sertifikası sayesinde söz konusu problemler yaşanmıyor fakat burada unutulmaması gereken bir detay mevcut. Suya dayanıklı olan cihazlar su geçirebiliyor. IP sertifikası, yalnızca belirli bir seviyeye kadar dayanıklılık sağlıyor.

Sıvı teması sonucunda herhangi bir hasarın meydana gelmemesi için akıllı telefonları bilerek suya daldırılmaması önerilir. Peki, söz konusu telefon modellerinin suya dayanıklılık seviyesi ne durumda?

iPhone 13 Mini Suya Dayanıklı mı?

Sahip olduğu 5,4 inç ekran büyüklüğü ile dikkat çeken iPhone 13 mini modelinde IP68 sertifikası yer alıyor. Akıllı telefonda bulunan söz konusu sertifika, 6 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suda kalabiliyor.

iPhone 13 Suya Dayanıklı mı?

Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan iPhone 13 isimli akıllı telefon modelinde iPhone 13 mini'deki gibi IP68 sertifikası mevcut. 174 gram ağırlığındaki telefon, bu sayede 6 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklılık sağlayabiliyor.

iPhone 13 Pro Suya Dayanıklı mı?

Sergilediği başarılı kamera performansı ile dikkat çeken iPhone 13 Pro modelinde tıpkı serinin diğer cihazlarında olduğu gibi IP68 sertifikası yer alıyor. Telefon, 6 metreye derinliğe kadar 30 dakika boyunca suda kalabiliyor.

iPhone 13 Pro Max Suya Dayanıklı mı?

4352 mAh batarya kapasitesi, ekran boyutu ve kamera performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran iPhone 13 Pro Max modeli 6 metre derinliğindeki suda 30 dakika boyunca suya karşı dayanıklılık sağlıyor.

Bu yazıda iPhone 13 serisi suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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