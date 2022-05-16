iPhone 8 Plus Özellikleri Neler? 2022’de Alınır mı?

iPhone 8 Plus özellikleri neler sorusunu soran kişiler için rehber hazırladık. Piyasaya sürüldüğü dönemde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan cihaz, yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ tercih ediliyor. Peki, iPhone 8 Plus 2022’de satın alınır mı? Bu yazıda merak edilen soruları cevaplayacağız.

Teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone 8 serisi, 2017 yılının eylül ayında satışa sunuldu. iPhone 8 Plus, yıllar önce çıkışını gerçekleştiren serinin ön plana çıkan modelidir. Cihaz, piyasaya sürüldüğü dönemde çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilmişti.

Sahip olduğu ekran boyutu ve batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran cihazın özellikleri neler? 2017 yılında çıkan bir iPhone modelini satın almak mantıklı mı? Hazırladığımız yazıda merak edilen soruları yanıtlayacağız.

iPhone 8 Plus Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 5,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Paneli: Retina IPS LCD

İşlemci: Apple A11 Bionic

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 7 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: iOS 11 (iOS 15.4.1’e yükseltilebilir.)

Ağırlık: 202 gram

Kalınlık: 7,5 mm

5,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 8 Plus, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Teknoloji devi Apple tarafından üretilen akıllı telefon modelinin ekranında Retina IPS LCD paneli bulunuyor.

Gücünü Apple A11 Bionic işlemcisinden alan cihazda 3 GB RAM yer alıyor. Telefonun depolama alanı tarafında 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Bu sayede ihtiyacınıza uygun olan depolama alanını tercih edebilirsiniz.

Telefonun arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. 2x optik yakınlaştırma özelliğinin yer aldığı kamera OIS teknolojisini destekliyor.

Cihazın arka tarafında yer alan kameralar sayesinde 4K çözünürlükte 24 / 30 / 60 FPS, 1080p çözünürlükte ise 30 / 60 / 120 / 240 FPS video kaydı yapılabiliyor. Akıllı telefon modelinin ön yüzeyinde 7 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön kamera ile 1080p çözünürlükte 30 FPS video çekilebiliyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen cihaz 158,4 x 78,1 x 7,5 mm boyutlarında. 202 gram ağırlığındaki telefon iOS 11 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor ancak iOS 15.4.1’e yükseltilebiliyor. Peki, güçlü donanımı ile dikkat çeken telefonun fiyatı nedir, 2022 yılında alınır mı?

iPhone 8 Plus Fiyatı Ne Kadar?

Yıllar önce piyasaya sürülen iPhone 8 Plus’ın gümüş rengine sahip olan modeli 2022 yılında 14 bin 500 TL civarında fiyat etiketi ile satılıyor. Telefonun uzay girisi rengine sahip olan sürümü ise 19 bin 200 TL civarında fiyat etiketiyle satışta.

İkinci el olarak satışa sunulan cihazları daha düşük fiyat etiketi ile bulabilirsiniz. Şu anda internette 5 bin TL veya 6 bin TL fiyatlı ikinci el iPhone 8 modelleri mevcut. Elbette bu fiyatlar artabilir veya azabilir.

iPhone 8 Plus 2022’de Satın Alınır mı?

Günümüzde akıllı telefonların fiyat etiketleri önemli ölçüde arttı. Dolayısıyla insanların bir kısmı giriş veya orta segment cihazlara yönelirken bir kısmı ise eski modellere yöneliyor. Bu nedenden dolayı şu anda iPhone 8 Plus modelini satın almanın mantıklı olup olmadığı oldukça merak ediliyor.

Sahip olduğu 5,5 inç ekran büyüklüğü ile dikkat çeken telefon, büyük ekrana sahip cihazları kullanmayı seven kişilere hitap ediyor. Cihazda yer alan Apple A11 Bionic işlemci ve 3 GB RAM de işlemleri çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Telefon iOS 11 işletim sistemi ile birlikte geliyor ancak iOS 15.4.1 sürümüne yükseltilebiliyor. iOS 15, Apple tarafından sunulan işletim sisteminin en son sürümüdür. Dolayısıyla telefonu satın alırsanız güncel işletim sistemi sürümünü de kullanabilme olanağına sahip olursunuz.

Cihaz şu anda yukarıda da belirttiğimiz üzere 14 bin 500 TL civarında bulunabiliyor. Şu anda iPhone 13 18 bin 999 TL, iPhone 13 Pro Max 27 bin 999 TL, iPhone 11 12 bin 999 TL, iPhone SE (2022) 10 bin 999 TL’den başlıyor.

Gördüğünüz üzere 2022 yılında piyasaya sürülen iPhone SE, iPhone 8 Plus modelinden çok daha düşük fiyata bulunabiliyor. 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone SE, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 750 x 1334 piksel çözünürlük sunuyor.

Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alırken ön tarafta ise 7 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Eğer ekran boyutu ve tek arka kamera sizin için bir problem değil ise daha düşük fiyat ile güncel donanıma sahip iPhone SE (2022) modelini tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Fiyatlara baktığımızda bir diğer mantıklı tercih ise iPhone 11’dir.

iPhone 11, iPhone 8 Plus’a kıyasla nispeten daha yeni bir modeldir. 2019 yılında piyasaya sürülen telefon 6,1 inç ekran büyüklüğünde. 828 x 1792 piksel çözünürlük sunan telefonda 3110 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alan cihazda 4 GB RAM mevcut.

Bu yazıda iPhone 8 Plus modeli ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.