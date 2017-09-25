iPhone 8 ve 8 Plus Kurtarma Moduna Alma Nasıl Yapılır?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde hard reset atma (yeniden başlatma) ve kurtarma moduna alma ve çıkarma (recovery mode) işlemleri yapma şekli değişti. Bu blog yazımızda iPhone kullanıcılarının yazılımsal sorunları çözmek için kullandıkları yöntemlerin yeni iPhone’larda nasıl yapıldığını anlatıyoruz.

iPhone’un donması, yavaşlaması, tepki vermemesi, güncellenememesi, geri yüklenememesi, iTunes’a bağlanamama ve daha nice sorunu Apple Store’a veya Apple Yetkili Servis’lerine gitmeden tek başınıza çözebilirsiniz. Yazılımsal sorunları gidermenin en basit yolları; Kurtarma Modu (Recovery mode) ve Yeniden Başlatmaya Zorlama (Hard Reset) işlemleridir bildiğiniz üzere. Apple, iPhone 8 ve 8 Plus cihazlarında kurtarma moduna alma, yeniden başlatma işlemlerinin yapılış şeklini değiştirdiğinden, yeni iPhone’ları satın alan kullanıcılarımızı bilgilendirme amaçlı bir rehber yazı hazırlayalım dedik.

iPhone 8 Yeniden Başlatma (Hard Reset):

iOS, stabil olmasıyla öne çıkan bir mobil işletim sistemi olsa da zaman zaman sorunlar çıkartabiliyor. Hatta yeni satın aldığınız bir iPhone’da dahi yavaşlama, donma gibi can sıkıcı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Cihazın hiçbir tepki vermediği durumda yapılacak işlem olan hard reset (yeniden başlatmaya zorlama) işlemi iPhone 8 ve 8 Plus cihazlarda üç adımda gerçekleşiyor. Şöyle ki; Ses Açma butonuna hızlıca basıp bırakıyorsunuz. Ardından Sesi Kısma butonuna hızlıca basıp bırakıyorsunuz. Son olarak, Apple logosunu görünceye kadar Yan düğmeye basılı tutuyorsunuz.

iPhone 8 Kurtarma Moduna Alma (Recovery Mode):

iPhone 8 / 8 Plus cihazınızı güncellerken veya geri yüklerken sorun yaşamanız durumunda kullanabileceğiniz yöntem olan Kurtarma Modu (Recovery Mode) da şu şekilde işliyor:

iTunes’un son sürümünün Windows PC veya Mac bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

iTunes açıksa kapatın. iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes’a açın.

iPhone’unuz bilgisayara bağlı iken, yeniden başlatmaya zorlayın. (Ses Açma butonuna hızlıca basın ve bırakın. Ardından Ses Kısma butonuna hızlıca basın ve bırakın.)

Son olarak, cihazınızın kurtarma modunda olduğunu gösteren iTunes logosunu görünceye dek Yan düğmeye basılı tutun.

iPhone 8 Kurtarma Modundan Çıkarma:

Cihazınızı yanlışlıkla kurtarma moduna aldıysanız, güncelleme veya geri yükleme yapmanıza gerek yok. iPhone’u kurtarma modundan çıkarmak için tek yapmanız gereken; bilgisayarla bağlantısını kesmek ve Yan düğmeye basarak yeniden başlatmak.