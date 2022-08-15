İnsanoğlu bir manzarayı veya figürü resmetmeye milattan önce başladı. Uzun bir zaman görüntüleri resimeden insanlık, 1826 yılında Fransız mucit Nicephore Niepce tarafından icat edilen fotoğraf makinesi ile tanıştı. Bu insanlık için yeni bir çağın başlangıcı olacak ve ardından birçok mesleği de beraberinde getirecekti. Öyle ki fotoğrafçılık mesleğini doğurmuş ve bu meslek doğa fotoğrafçılığı, savaş fotoğrafçılığı gibi birçok alt gruba ayrılmıştır.

20. Yüzyılın sonunda 1999 yılında cebimize ilk kameralı cep telefonu girmişti. Bu fotoğraf çekmeye olan ilgiyi daha da çok arttırdı. Fotoğrafların hayatımıza girmesi ile birlikte birçok dosya biçimi de beraberinde geldi. Çekilen fotoğraflar “.jpg, .png, raw” gibi birçok dosya biçiminde kaydedildi. Peki kaliteli fotoğraf çekmek için gerekli olan RAW fotoğraf nedir? Gelin birlikte bakalım.

RAW Fotoğraf Nedir?

RAW fotoğraf, makinelerinde çekilen işlenmemiş fotoğrafın dosya biçimi olarak söylenebilir. Türkçe anlamıyla: işlenmemiş ham demektir. RAW fotoğraflar, JPEG gibi fotoğraflara kıyasla çok daha fazla boyut kaplamaktadır. Bu depolama konusunda sıkıntı çıkarsa dahi fotoğrafın kalitesi konusunda önemli bir noktadır. Çünkü çok daha fazla verinin olduğu bir fotoğraf çok daha iyi kalitede olabilmektedir. Diğer dosya biçimleri bu verileri sıkıştırarak fotoğrafın kalitesini düşürmektedir.

Günümüzde birçok fotoğraf makinesi RAW destekli fotoğraflar çekmektedir. Ancak bu fotoğrafları JPEG gibi formatta bize gösterir bunun ana nedeni yukarıda da bahsettiğimiz üzere RAW biçimindeki fotoğrafın hafızada oldukça fazla yer kaplamasıdır. Buna çözüm olarak birçok marka kendine ait bir RAW formatı oluşturmuştur.

RAW formatı ile diğer formatlara göre çok daha başarılı işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Çektiğiniz bir görselin saklanması ve yıllar sonra düzenlemek istediğinizde fotoğrafı bozulmamış bir şekilde işleyebilir. Renk, keskinlik gibi fotoğraf düzenlemelerini diğer fotoğraf biçimlerine göre çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Hatırlatmakta fayda var. İşlenmemiş fotoğraflar yani RAW biçimindeki fotoğraflar JPEG biçimdeki bir fotoğrafa göre 4 kat veya daha fazla yer kaplamaktadır. Bu da cihazınızda depolama sıkıntısı yaratmaktadır. Ayrıca RAW biçimindeki bu görseller çok fazla veri bulundurduğundan cihazınızda işlenirken diğer formatlara kıyasla daha yavaş gerçekleşecektir.

Yukarıda RAW ve JPEG biçimindeki iki fotoğrafı görebilirsiniz. Bu konuya çok daha açıklık getirecektir.

Bu içeriğimizde RAW fotoğraf nedir ve ne gibi avantajları var? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler RAW dosya biçimini kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.