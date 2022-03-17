Yeni bir iPhone aldığınızda temel işlevlerin nasıl çalıştığını anlamak biraz vakit alabilir. Peki bir ekran görüntüsü almak istediğinizde ne yapmalısınız? Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde iPhone'da ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? sorusuna daha yakından göz atacağız.

iPhone'da Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

iPhone X ve sonraki modellerde güç düğmesine ve ses açma düğmesine aynı anda basılı tutarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

iPhone 8 ve iPhone SE gibi home butonuna sahip modellerde güç düğmesine ve home butonuna aynı anda basılı tutarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

iPhone X ile birlikte kullanımdan kaldırılan home butonu, ekran görüntüsü almak için kullanmanız gereken tuş kombinasyonlarının da değişmesine neden oldu.

Bu bakımdan iPhone X gibi yeni tasarım hatlarına sahip olan modellerde ekran görüntüsü almak için güç ve ses açma düğmelerine aynı anda basmanız gerekiyor.

iPhone 8 ve iPhone SE gibi daha eski tasarıma sahip olan modellerde ise güç ve home butonlarına aynı anda basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

İçeriğimizin devamında kullandığınız modele uygun olan ekran görüntüsü alma tuşlarını görüntüleyebilirsiniz. Hemen aşağıdaki içindekiler tablosu ile de uzun uzadıya uğraşmadan direkt olarak kullandığınız modelin bilgilerine ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim.

iPhone 5 Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Güç ve Home Tuşu butonlarını aynı anda basılı tutun.

ve butonlarını aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone 5, iPhone 5C ve iPhone 5S modellerinde modellerinde ekran görüntüsü almak için güç ve home tuşu butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone 6 / 6S Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Güç ve Home Tuşu butonlarını aynı anda basılı tutun.

ve butonlarını aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinde modellerinde ekran görüntüsü almak için güç ve home tuşu butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone 7 Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Güç ve Home Tuşu butonlarını aynı anda basılı tutun.

ve butonlarını aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde modellerinde ekran görüntüsü almak için güç ve home tuşu butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone 8 Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Güç ve Home Tuşu butonlarını aynı anda basılı tutun.

ve butonlarını aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde modellerinde ekran görüntüsü almak için güç ve home tuşu butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone SE Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Güç ve Home Tuşu butonlarını aynı anda basılı tutun.

ve butonlarını aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone SE, iPhone SE (2020) ve iPhone SE (2022) modellerinde modellerinde ekran görüntüsü almak için güç ve home tuşu butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone X Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Ses Açma ve Güç düğmelerini aynı anda basılı tutun.

ve düğmelerini aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone X modelinde ekran görüntüsü almak için ses açma ve güç düğmelerine aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone XR, XS, XS Max Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Ses Açma ve Güç düğmelerini aynı anda basılı tutun.

ve düğmelerini aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde ekran görüntüsü almak için ses açma ve güç düğmelerine aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone 11 Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Ses Açma ve Güç düğmelerini aynı anda basılı tutun.

ve düğmelerini aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde ekran görüntüsü almak için ses açma ve güç düğmelerine aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone 12 Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Ses Açma ve Güç düğmelerini aynı anda basılı tutun.

ve düğmelerini aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ekran görüntüsü almak için ses açma ve güç düğmelerine aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone 13 Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Ses Açma ve Güç düğmelerini aynı anda basılı tutun.

ve düğmelerini aynı anda basılı tutun. Telefon titrediğinde, düğmeleri serbest bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında ekranda bir küçük resim göreceksiniz.

Görüntüyü açmak için üzerine tıklayabilir, kapatmak için ise sola kaydırabilirsiniz.

iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde ekran görüntüsü almak için ses açma ve güç düğmelerine aynı anda basmanız gerekiyor. Cihazınız titrediğinde düğmeye basmaya son verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alındığında, ekranın altında bir küçük resim göreceksiniz.

iPhone'da Home Butonunu Kullanmadan Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma adımlarını takip edin.

AssistiveTouch özelliğini aktif hale getirin.

AssistiveTouch menüsünde yer alan ekran görüntüsü işlevi ile home butonunu kullanmadan ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Kullandığınız iPhone'un home butonu arızalandıysa ve ekran görüntüsü almak için ne yapabileceğinizi merak ediyorsanız Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma adımlarını takip ederek AssistiveTouch özelliğini aktif hale getirmelisiniz.

Ardından, ekranınızda ufak bir kutucuğun belirdiğini fark edeceksiniz. Bu kutucuğa tıkladığınızda açılan menü ile pek çok ayarı kontrol edebileceğiniz gibi, ana ekran butonunu kullanmadan ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz.

Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde akıllı telefonlarımızın en temel işlevlerinden birisi olan ekran görüntüsü almanın, iPhone modellerinde nasıl yapılabileceğine daha yakından göz attık. Peki siz bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.