iPhone Ekran Kilidi Şifresini (Passcode) Kaldırmanın 3 Yolu

“iPhone şifresini (passcode) unuttum, nasıl sıfırlarım?” “iPhone şifresini unuttum, ne yapmalıyım?”, “iPhone devre dışı, iTunes’a bağlayın” Bu blog yazımızda iPhone şifresini unuttuysanız yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. iPhone şifresini sıfırlama, iPhone şifresini kaldırma, iPhone şifresini - bir anlamda - kırmanın yolunu adım adım gösteriyoruz. Popüler iPhone kilit kaldırma programı dr. fone - Unlock (iOS) da incelememizde yer alıyor.

İster seneler öncesinin iPhone’unu kullanın, ister Touch ID veya Face ID özellikli iPhone kullanın, Apple tarafından varsayılan güvenlik seçeneği parola (passcode) olarak belirlenmiştir. Olur da iPhone parmak izinizi tanımaz, yüzünüzü algılamazsa veyahut yeniden başlatırsanız şifrenizi girip kullanmaya devam edersiniz. iPhone’un açılış şifresini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İster 4 haneli basit bir parola, ister hem rakam hem de harflerden oluşan son derece güçlü bir parola seçebilirsiniz. Tavsiye edilen güçlü parola olmasına karşın çok az kullanıcı 4 haneli basit parolayı seçer. Çünkü hatırlaması kolaydır lakin acil bir durum, panik, telaş halinde bu basit parolayı bile unutabilirsiniz. Peki, iPhone şifresini unutma durumunda ne yapmak gerekir? iPhone şifresi nasıl iptal edilir? iPhone şifresi nasıl değiştirilir? İşte iPhone şifresini unuttuysanız yapmanız gerekenler:

iPhone Ekran Kilidi Şifresi Kaldırma (iOS Unlock Tool ile)

Bilgisayarınızda iTunes yüklü değilse, iCloud’a erişiminiz yoksa, Siri’yi de kullanmıyorsanız iPhone açılış şifresini kaldırmanın tek yolu; iPhone kilit kaldırma programlarını kullanmak. iPhone kilit kaldırma araçları arasında en bilineni, güvenilir olanı ve işe yarayanı, tavsiyemiz; dr. fone - Unlock (iOS). Hem Windows hem de Mac için indirilebilir. iPhone, iPad ve iPod Touch yani tüm iOS cihazlarla çalışıyor. Son iOS sürümüyle de tamamen uyumlu.

dr. fone programını açıp “Unlock” seçeneğini tıklıyorsunuz.

iPhone’unuzu Lightning kablosuyla bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve sonraki ekranda “Start”a tıklıyorsunuz.

Yeni pencerede iPhone’unuzu DFU moda nasıl alacağınız gösteriliyor. Cihazınızı DFU moda alıp “Start” ile geçiyorsunuz.

Sonraki adımda dr. fone yazılımı iPhone’unuzun model ve yazılımını tespit ediyor. (Burada yanlış bir bilgi görürseniz elle seçebiliyorsunuz.) Download’a tıkladığınızda iPhone’unuz için en güncel yazılım indirilmeye başlıyor. (Cihazınıza uygun son iOS sürümünü halihazırda indirdiyseniz bu pencere hemen altta “Select” seçeneğiyle .ipsw dosyasını gösterirseniz indirme işlemini beklemezsiniz.)

Yazılım dosyası indirildiğinde dr.fone iPhone’unuzun parolasını silmek için onayınızı istiyor. “Unlock Now”a tıkladığınızda iPhone'unuzdaki verilerin silineceğine dair bir uyarı karşınıza çıkıyor.

Birkaç dakika bekleyişin ardından kilit ekranının tamamen kaldırılığına dair bir ileti gösteriliyor.

iPhone Ekran Kilidi Şifresi Kaldırma (iTunes ile)

iPhone şifresini girmeden kilidini açmanın, iPhone ekran kilidi şifresinin 10 kez hatalı girilmesi durumunda çıkan “iPhone devre dışı, iTunes’a bağlayın.” sorununun çözmenin en basit yolu; iTunes. iOS cihazınızı daha önce iTunes ile eşitlediyseniz bu yöntem işe yarar. İzlemeniz gereken adımlar şöyle:

iPhone’unuzu Lightning kablosuyla iTunes’a bağlıyorsunuz.

iTunes’da sol üstte iPhone/iPad simgesine tıklayıp Özet ekranına geliyorsunuz.

“iPhone’a Geri Yükle”ye tıklıyorsunuz.

Sonraki ekran cihazın fabrika ayarlarına döndürüleceği, tüm verilerin silineceği uyarısı çıkıyor. "Geri Yükle" ile devam ediyorsunuz.

iPhone yazılım güncelleme ekranını ileri ile geçiyorsunuz.

iTunes, en güncel iOS sürümünü indirmeye başlıyor.

iPhone Ekran Kilidi Şifresi Kaldırma (iPhone'u Bul ile)

iPhone’u Bul’u kullanarak iPhone’unuzun kilit ekranı şifresini kaldırabilirsiniz. İzleyeceğiniz adımlar: