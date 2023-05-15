iPhone ve iPad'de depolama alanı dolmak üzereyse, bunun nedeni önbellek olabilir. Kullandığınız uygulama sayısı fazla olduğunda bilgilerin depolanması için cihazınızda daha fazla depolama alanı gerekiyor. Neyse ki, iPhone ve iPad cihazlarınızdaki önbelleği temizlemek oldukça kolay. Peki, iPhone ve iPad’de önbellek nasıl temizlenir?

Önbellek, uygulama ve web sitelerinin depoladığı geçici veriler için kullanılan bir terim. Örneğin, görsel olarak yoğun bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tarafından önbelleğe alınır ve bir sonraki ziyaretinizde daha hızlı bir erişim sağlayabilirsiniz.

Verimlilik anlamında oldukça faydalı olan bu durum, ne yazık ki depolama alanı konusunda yeterince verimli olmuyor. Belirli zamanlarda önbelleği temizleyerek hafızada yer açabiliyorsunuz. Neyse ki iPhone ve iPad cihazları üzerinden önbellek temizleme işlemi çok pratik şekilde gerçekleştirilebiliyor.

iPhone ve iPad’de Safari Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Cihazın ayarlarını açın.

Safari kategorisine girin.

"Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" seçeneğini seçin.

iPhone ya da iPad'in depolama tarafında boş alan açmak istiyorsanız web tarayıcısının önbelleğini temizleyebilirsiniz. En çok kullanılan tarayıcılar arasında yer alan Safari'de önbellek temizleme işlemini kolayca yapabilmeniz mümkün.

Önbelleği silebilmek için ilk olarak cihazın ayarlar menüsünü açmanız gerekiyor. Açılan sayfada yer alan Safari kategorisine girin. Daha sonra "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" seçeneğine dokunun. Bunu yaptığınızda tarayıcı geçmişi, çerezler ve önbellek temizlenecektir.

iPhone iPad'de Uygulama Silme Adımları Neler?

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Genel kategorisini açın.

Saklama Alanı bölümüne girin.

Bir uygulamaya dokunun.

"Uygulamayı Sil" butonuna basın.

Depolama alanında boş yer açmak için uygulama silme işlemi de yapabilirsiniz. Bunun için ayarlar sayfasından Genel kategorisine girin. Bir sonraki adımda Saklama Alanı bölümünü açın. Listeden bir uygulama seçin ve "Uygulamayı sil" butonuna basın. Bir süre sonra işlem tamamlanacaktır.

iPhone ve iPad için Temizlik Uygulamaları İşe Yarar mı?

Önbellek temizlemek için yardımcı uygulamalar ararken, App Store’da çeşitli uygulamalara rastlamış olabilirsiniz. Bu uygulamaların ücretsiz sürümleri çok az imkân sunduğundan genellikle sizi ödeme yapmaya teşvik ediyorlar.

iOS işletim sisteminin kısıtlamaları nedeniyle bu uygulamalar umduğunuz kadar çok şey yapamazlar. Yukarıdaki adımları uygulayarak hem işinizi halledebilir hem de paranızı cüzdanınızda tutabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi iPhone ve iPad’lerimizde tarayıcı önbelleğini temizledik. Bu işlemi düzenli olarak yapmanız gerektiğini unutmamalısınız. Zira, kullanıma bağlı olarak zamanla önbellek verileri yine artacaktır.

Depolama alanınızda yer açmakta güçlük çekiyorsanız, en etkili çözümlerden biri olarak fotoğraf ve videolarınızı bilgisayarınıza yedeklemeyi düşünebilirsiniz.