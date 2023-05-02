Dünyanın En Çok Kullanılan Tarayıcıları Açıklandı

Bildiğiniz üzere Safari, Apple'ın her Mac, iPhone ve iPad'inde önceden yüklenmiş olarak gelen web tarayıcısı. Buna rağmen geçtiğimiz yıl dünyanın en popüler web tarayıcıları sıralamasında ikinciliği Microsoft Edge'e kaptırmıştı ancak yeni veriler Apple'ın web tarayıcısının Edge'i tekrar geride bıraktığını ve dünyanın en çok kullanılan masaüstü web tarayıcıları sıralamasında ikinci sıraya yerleştiğini gösteriyor.

Birden fazla web sitesinden toplanan verilere dayanarak web tarayıcılarının popülerliğini ölçen Statcounter'a göre Safari bir kez daha dünyanın en popüler ikinci web tarayıcısı konumunda. Masaüstü kullanıcılarının %11,87'si Safari'yi düzenli olarak kullanırken, Microsoft Edge %11 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Google Chrome %66,13'lük pazar payı ile dünyada en çok kullanılan masaüstü web tarayıcısı olmaya devam ediyor. Statcounter'ın 2022 verileriyle karşılaştırıldığında Safari %2'den fazla büyürken Microsoft Edge sadece %1 büyüme kat edebilmiş. Google Chrome ise geçen yılla neredeyse aynı oranda kaldı, bu da tarayıcının rakiplerinden neredeyse hiç etkilenmediğini gösteriyor.

Dünyanın En Çok Kullanılan Tarayıcıları

Google Chrome: %66,13 Safari: %11,87% Microsoft Edge: %11 Firefox: %5,65 Opera: %3,09 Internet Explorer: %0,55

Peki siz hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.