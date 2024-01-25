iPhone'larda Bir Videoyu Tersine Çevirme Nasıl Yapılır?

Telefondan yapacağınız video editlerinde iPhone’un kendi düzenleme araçlarından yararlanarak birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Kırpma, döndürme, yansıtma gibi işlemler için cihazın kendi sunduğu özellikler yeterli oluyor. Videonun akışını değiştirmek için ise bazı üçüncü parti yazılımlardan destek almanız gerekiyor.

Galerinizdeki bir videoyu tersten oynatmak istiyorsanız deneyebileceğiniz araçları gelin, birlikte keşfedelim.

Videoyu Tersine Çevirmek İçin Kullanabileceğiniz Uygulamalar

CapCut

iMovie

Media.io

1. CapCut’ta Videoyu Tersine Çevirme Nasıl Yapılır?

CapCut uygulamasını cihazınıza indirin.

Uygulamayı açıp + butonuna basarak düzenlemek istediğiniz videoyu seçin.

Zaman çizelgesine eklenen videoya tıklayıp alt kısımdaki düzenleme araçlarından ‘tersine çevir’ seçeneğini bulun.

Bu butona bastığınızda bütün videoya tersten oynatma işlemi uygulanır.

Eğer videonun belli bir kısmını tersten oynatmak istiyorsanız ‘böl’ aracı ile ilgili kısmı kesip aynı işlemi videonun seçtiğiniz bölümüne uygulayabilirsiniz.

Videonuz hazır olduktan sonra sağ üstte yer alan dışa aktarma butonuna basarak yaptığınız düzenlemeleri video formatında cihazınıza kaydedebilirsiniz.

2. iMovie’de Videoyu Tersine Çevirme Nasıl Yapılır?

Bu uygulama iPhone, iPad, MacBook kullanıcıları için ücretsiz kullanıma açıktır. macOS ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarınıza bu uygulamayı indirerek işleme başlayabilirsiniz.

Uygulamayı açıp bir video seçerek bu videoyu zaman çizelgesine getirmeniz gerekiyor.

Videonun tamamını veya belli bir bölümünü ters çevirebilirsiniz. Bunun için tersten oynatmak istediğiniz bölümü belirleyin.

Bu bölüm seçili iken ‘efektler’ menüsüne gidin.

‘Zaman’ kategorisinde yer alan ‘ters hareket’ seçeneğine tıklayın.

Efekt ile ilgili süre ayarlamalarını yaptıktan sonra ‘dışa aktar’ butonuna basarak yeni oluşturduğunuz videoyu cihazınıza kaydetmiş olursunuz.

3. Media.io ile Videoyu Tersine Çevirme Nasıl Yapılır?

Uygulama kullanmadan aynı işlemi nasıl gerçekleştirebilirim diye merak ediyorsanız tarayıcı üzerinden video düzenlemesi yapabileceğiniz bir araç var.

Media.io’nun websitesine giriş yapıp çevrimiçi düzenlemeler yapabilirsiniz.

Siteye girdikten sonra ‘dosya yükle’ butonuna basıp düzenlemek istediğiniz videoyu seçmelisiniz.

Düzenleme kutucuğuna sürüklediğiniz video seçili iken araçlar bölümünden ‘ters çevir’ seçeneğine tıklamalısınız.

‘Uygula’ dediğinizde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Videonuz hazır olduğunda tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi bu sitede de ‘dışa aktar’ butonuna basmanız yeterli olur.

Bu şekilde bilgisayarınıza veya telefonunuza oluşturduğunuz videoyu kaydedebilirsiniz.

Siz bu tarz işlemler için hangi uygulamaları veya websitelerini kullanıyorsunuz? Yorumlarda işinize yarayan araçları bizimle paylaşın!