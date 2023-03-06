CapCut APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 141.00 MB
- Üretici Bytedance Pte. Ltd.
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CapCut APK, Instagram, Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşmadan önce videolarınızı ücretsiz düzenleyebileceğiniz popüler video düzenleme uygulaması.
CapCut APK, android için ücretsiz video düzenleme uygulamasıdır. Android telefonunuzla çektiğiniz videoları YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşmadan önce düzenleyebileceğiniz basit, etkili ve de ücretsiz bir mobil uygulama arıyorsanız CapCut’ı (eski adıyla Viamaker) denemelisiniz.
CapCut APK İndir
Android telefonunuzda videolarınızı hızlıca düzenleyebileceğiniz bir uygulama arıyorsanız tüm araçları ücretsiz, sınırsız kullanmanıza izin veren Viamaker’ı (yeni adı CapCut) tavsiye ederim. Instagram ve diğer sosyal mecralarda beğeni, takipçi sayınızı artırmanıza yardımcı olacak inanılmaz videolar oluşturmanızı sağlayan CapCut Pro APK'da kesme, ters çevirme, değiştirme, filtre uygulama, güzellik efekti verme, arka plana müzik ekleme, yazı tipleri ve etiketlerle süsleme, sihirli efektler verme dahil birçok şeyi yapabiliyorsunuz.
- Çıkartmalar ve metin: Videonuzu ifade eden popüler çıkartmalar ve yazılar
- Kullanımı kolay: Kesmek, ters çevirmek, hızı değiştirmek her zamankinden daha kolay
- Efekt: Sihirli efektler ile yaratıcılığınızı öne çıkarın.
- Ses: Muazzam müzik kitaplığı ve özel telif hakkı ile korunan şarkılar
- Yüksek Kalite: Gelişmiş filtreler ve kusursuz güzellik efektleri olasılıklar dünyasını açar.