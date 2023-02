Büyük Depremler Hep Gece Yaşanıyor Teorisi Gerçek mi?

Son dönemde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler pek çok kişinin aklına bir soru getirdi. Gerçekten de büyük depremler hep gece vakti mi gerçekleşiyor? Bu yazımızda sizlere bu durumun gerçek olup olmadığından bahsedeceğiz.

Büyük Depremler Hep Gece Vakti mi Gerçekleşir?

Kısa cevap tabii ki de hayır. Peki neden böyle düşünüyoruz? Bu konunun nedenine inmeden önce büyük depremlerin ne zamanlar meydana geldiğini istatistiksel ve bilimsel olarak inceleyelim.

Bu yazının yazıldığı günde Dünya’nın pek çok yerinde gerçekleşen en büyük depremler aşağıdaki görseldeki gibi listelenmiş. Deprem istatistikleri konusundaki en güvenilir ve sağlam kaynaklardan biri olan earthquake.usgs.gov’un verilerine göre son 1 gün içerisinde gerçekleşen en büyük depremler aşağıdaki görselde görüldüğü gibidir.

Yukarıdaki görselde sizin de fark edebileceğiniz gibi Dünya’nın her yerinde bir çok deprem meydana geliyor ve hepsi günün her saatinde gerçekleşebiliyor. Buradan anlıyoruz ki gün içerisinde Dünya’nın pek çok yerinde her an deprem yaşanabilir. Yani olayın gece ile alakası yok.

En Büyük Depremler Gerçekten Hep Gece mi Yaşandı?

Yine earthquake.usgs.gov’un verilerinden aldığımız görseller aşağıdaki gibidir. Dünya tarihinde yaşanmış en büyük depremleri incelediğinizde hepsinin farklı saatlerde gerçekleştiğini göreceksiniz.

Peki Neden Depremlerin Hep Gece Yaşandığını Düşünüyoruz?

Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün olmasa da bazı varsayımlarda bulunabiliriz. Bu varsayımlardan ilki Türkiye’nin en büyük travmalarından biri olan 17 Ağustos 1999'daki Gölcük Depremi’nin gece vakti yaşanmış olması. Saat 03.02'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak zihnimizde yer ettiği için depremlerin gece vakti olacağı ile alakalı bir inanç geliştirmiş olabiliriz. En son yaşanan Kahramanmaraş Depremi de 04.17'de gerçekleşince bu inanç daha da kuvvetlendi.

Unutmamak gerekir ki Kahramanmaraş’ta iki büyük deprem aynı gün içerisinde oldu. İlki 04.17'de gerçekleşti ve 7.7 büyüklüğündeydi. Daha sonra 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise saat 13.24'te gerçekleşti. Yani buradan da anlıyoruz ki olayın gece/gündüz ile alakası yok.

Yine ülkemizde yaşanan diğer büyük depremlerden biri olan Düzce Depremi 12 Kasım 1999'da gerçekleştiğinde saatler 18.57’yi gösteriyordu. 23 Ekim 2011'de gerçekleşen Van Depremi yaşandığında da saat 13.41'idi.

Büyük depremlerin gece vakti gerçekleşeceğine olan inancımızın kuvvetlenmesine neden olan bir diğer faktör ise korkularımız olabilir. Gece vakti, özellikle de uyku vakti çok savunmasız ve aciz olduğumuz anlar olduğu için geceleyin gerçekleşecek olan depremler bizi gündüz yaşanan depremlere kıyasla çok daha fazla korkutur.

Gündüz vakti genellikle uyanık olduğumuzdan ve algılarımız açık olduğu için deprem yaşandığı anda bulunduğumuz binadan kaçabilmek daha olası gelir. Uyurken bir depreme maruz kalmak ise adeta bir kabustur ve bu düşünce uykularımızı bile kaçırabilir. Dolayısıyla büyük depremlerin gece vakti gerçekleşeceğine olan inancımızın bir diğer tetikleyicisi korkularımız olabilir.

Sonuç olarak, büyüklüğünden bağımsız olarak depremlerin gerçekleşmesi ile gece/gündüz döngüsü arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Büyük depremlerin gece gerçekleşip gerçekleşmediği ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur.