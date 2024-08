En İyi Jenna Ortega Filmleri ve TV Dizileri

Son dönemin genç yeteneklerinden biri olarak adını geniş kitlelere duyurmuş olan Jenna Ortega farklı türlerdeki performanslarıyla dikkat çeken bir oyuncu. Biz de bu yazımızda sizlere en i̇yi Jenna Ortega filmleri ve TV dizilerinden bahsedeceğiz. Genç yıldızın en iyi işlerini sizler için listeledik.

2002 doğumlu bu genç yıldız, Disney Channel'daki Stuck in the Middle dizisindeki rolüyle çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atmış olsa da, esas çıkışını Netflix’in popüler dizisi You ve The Babysitter: Killer Queen gibi yapımlarla yaptı. Özellikle korku ve gençlik türlerinde başarılı bir performans sergileyen Jenna Ortega, oyunculuğuyla genç kuşağın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Son yıllarda Wednesday adlı Netflix dizisindeki başrolüyle ününe ün katan Jenna Ortega, Tim Burton’ın gotik dünyasında harikalar yarattı. Ortega’nın filmografisi, gençlik dizilerinden korku filmlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve kendisi her geçen gün yükselen bir yıldız olarak parlamaya devam ediyor. İşte en dikkat çeken Jenna Ortega film ve dizileri:

Jenna Ortega'nın Film ve Dizileri

Iron Man 3 (2013)

Jane the Virgin (2014-2019)

Stuck in the Middle (2016-2018)

The Babysitter: Killer Queen (2020)

You (2019)

Yes Day (2021)

Scream (2022)

X (2022)

Studio 666 (2022)

Wednesday (2022)

Scream 6 (2023)

Iron Man 3 (2013)

Jenna Ortega’nın ilk büyük yapımlarından biri olan Iron Man 3 onu Marvel Sinematik Evreni'yle tanıştıran filmdir. Genç yaşta olmasına rağmen Ortega, bu yapımda önemli bir figür olarak yer aldı ve karakteriyle kendine hayran bıraktı. Tony Stark’ın karşılaştığı büyük tehditlere karşı mücadele verdiği bu filmde, Jenna Ortega’nın küçük ama etkili performansı gözlerden kaçmadı.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Jenna Ortega

: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Jenna Ortega IMDB Puanı: 7.1/10

Jane the Virgin (2014-2019)

Bu popüler komedi-drama dizisinde Jenna Ortega, genç Jane karakterini canlandırdı. Orta sınıf bir ailede büyüyen, güçlü inançlara sahip genç bir kadının hikayesini işleyen dizi, Jenna Ortega'nın yeteneklerini sergilemesi için mükemmel bir platform oldu. Jenna Ortega’nın rol aldığı bölümler, karakterin geçmişine dair duygusal anlara ev sahipliği yaparak izleyicilerin kalbine dokundu.

Tür : Komedi, Dram, Romantik

: Komedi, Dram, Romantik Oyuncular : Gina Rodriguez, Andrea Navedo, Jenna Ortega

: Gina Rodriguez, Andrea Navedo, Jenna Ortega IMDB Puanı: 7.8/10

Stuck in the Middle (2016-2018)

Jenna Ortega'nın başrolü oynadığı bu Disney Channel dizisi, yedi çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu Harley Diaz'ın hayatını konu alıyor. Mucit ve yaratıcı bir kişiliğe sahip Harley, kalabalık ailede kendine yer açmaya çalışırken başından komik ve eğlenceli olaylar geçer. Jenna Ortega’nın performansı ona geniş bir genç hayran kitlesi kazandırdı ve komedi yeteneğini sergilemesi için mükemmel bir fırsat sundu.

Tür: Komedi, Aile

Oyuncular: Jenna Ortega, Isaak Presley, Ariana Greenblatt

IMDB Puanı: 6.1/10

The Babysitter: Killer Queen (2020)

Korku-komedi türündeki bu filmde Jenna Ortega,yeni karakterlerden biri olan Phoebe'yi canlandırıyor. Film bir grup gencin kendilerini bir satanist tarikatla mücadele ederken bulduğu olayları konu alıyor. Jenna Ortega’nın performansı filme enerji katarken genç oyuncunun korku türündeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tür : Komedi, Korku

: Komedi, Korku Oyuncular : Judah Lewis, Samara Weaving, Jenna Ortega

: Judah Lewis, Samara Weaving, Jenna Ortega IMDB Puanı: 5.8/10

You (2019)

Netflix’in fenomen dizisi You’da, Jenna Ortega Ellie Alves karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Manipülatif ve tehlikeli bir karakter olan Joe Goldberg’ün hikayesine odaklanan bu dizide Jenna Ortega’nın karakteri Joe'nun komşusu ve genç bir video yapımcısıdır. Zekası ve cesaretiyle dikkat çeken Ellie, Jenna Ortega’nın dram türündeki yeteneklerini sergilediği en önemli yapımlardan biri oldu.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Penn Badgley, Victoria Pedretti, Jenna Ortega

: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Jenna Ortega IMDB Puanı: 7.7/10

Yes Day (2021)

Aile komedisi olan Yes Day, çocuklarına bir gün boyunca her şeye “evet” demeye karar veren anne ve babanın maceralarını konu alıyor. Jenna Ortega, aile dinamiklerinin merkezinde olan Katie Torres karakterini canlandırıyor. Bu yapım Jenna Ortega’nın daha hafif ve eğlenceli bir yanını göstermesi için bir fırsat sundu.

Tür : Komedi, Aile

: Komedi, Aile Oyuncular : Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega

: Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega IMDB Puanı: 5.7/10

Scream (2022)

Korku türündeki mirası devam ettiren yeni Scream filminde Jenna Ortega, Tara Carpenter rolüyle yer aldı. Ghostface maskesini takan bir katilin yeni kurbanları arasında hayatta kalmaya çalışan karakteri, Jenna Ortega’nın korku performansını zirveye taşıdı. Film klasik "Scream" serisinin hayranları için modern bir nefes oldu ve Jenna, yeni nesil korku yıldızlarından biri olarak kendini kanıtladı.

Tür : Korku, Gizem, Gerilim

: Korku, Gizem, Gerilim Oyuncular : Neve Campbell, Courteney Cox, Jenna Ortega

: Neve Campbell, Courteney Cox, Jenna Ortega IMDB Puanı: 6.3/10

X (2022)

Ti West’in yönettiği ve 1970’lerin ortalarında geçen bu korku filminde Jenna Ortega, Lorraine karakterini canlandırdı. Porno film çekmeye çalışan bir ekibin ürkütücü olaylar yaşadığı bir çiftlikte geçen bu film Jenna’nın korku türünde yetkinliğini bir kez daha sergilemesine olanak sağladı. Film nostaljik bir atmosferle ve beklenmedik korku öğeleriyle dikkat çekti.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular : Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow

: Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow IMDB Puanı: 6.6/10

Studio 666 (2022)

Rock grubu Foo Fighters’ın yeni albüm kaydını yapmak için taşındıkları perili bir evde geçen bu film, Jenna Ortega’nın sıra dışı bir korku-komedi performansı sergilediği yapımlardan biridir. Müziğin ve korkunun iç içe geçtiği bu film eğlenceli olduğu kadar korkutucu sahneler de barındırıyor.

Tür : Komedi, Korku, Müzik

: Komedi, Korku, Müzik Oyuncular : Dave Grohl, Jenna Ortega, Whitney Cummings

: Dave Grohl, Jenna Ortega, Whitney Cummings IMDB Puanı: 5.2/10

Wednesday (2022)

Addams Ailesi’nin popüler karakteri Wednesday Addams’ın gençlik yıllarına odaklanan bu Netflix dizisi, Jenna Ortega’yı tüm dünyada tanınır hale getirdi. Tim Burton’ın yapımcılığında çekilen bu dizi, Jenna Ortega'nın gotik, zeki ve alaycı bir karaktere hayat verirken gösterdiği muazzam performansla öne çıkıyor. Karakterin karanlık mizah anlayışı ve Jenna Ortega’nın müthiş oyunculuğu, diziyi kısa sürede popüler hale getirdi. Şüphesiz ki Wednesday en i̇yi Jenna Ortega TV dizilerinden biri.

Tür : Komedi, Fantastik, Gizem

: Komedi, Fantastik, Gizem Oyuncular : Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Riki Lindhome

: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Riki Lindhome IMDB Puanı: 8.2/10

Scream 6 (2023)

Serinin en taze ve korku dolu halkası olarak, Jenna Ortega’nın canlandırdığı Tara Carpenter karakterini tekrar beyaz perdeye taşıyor. Serinin bu filminde, Ghostface’in kanlı mirası kaldığı yerden devam ediyor ve korku New York City sokaklarına taşınıyor. Tara, ablası Sam ile birlikte Ghostface’den kaçmaya çalışırken hem geçmişin izleriyle hem de yeni tehlikelerle yüzleşiyor.

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Korku, Gizem, Gerilim Oyuncular: Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courteney Cox, Hayden Panettiere

Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courteney Cox, Hayden Panettiere IMDB Puanı: 6.6/10

En i̇yi Jenna Ortega filmleri ve TV dizileri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Jenna Ortega’nın filmleri ve TV dizilerinden hangilerini izlediniz? Genç oyuncuyu ileride hangi rollerde görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.