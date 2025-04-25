JNLP Dosyası Nedir? Nasıl Açılır? En Pratik JNLP Açma Yöntemi

JNLP nasıl açılır? İnternette gezinirken karşınıza JNLP dosyası çıktıysa bu sorunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. JNLP dosyası açma işlemi için kullanabileceğiniz birden fazla yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden herhangi biri ile bu dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

Bu rehbrede JNLP nedir, ne işe yarar ve nasıl açılır sorularını yanıtlayacağız. Eğer siz de bu dosyaların tam olarak ne anlama geldiğini ve açmak için hangi adımların uygulanması gerektiğini merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

JNLP Nedir? Ne İşe Yarar?

JNLP açılımı Java Network Launching Protocol'dür. Türkçede Java Ağ Başlatma Protokolü anlamına gelir. XML tabanlı olan JNLP dosyası, bir Java uygulamasını internet üzerinden bilgisayarınızda çalıştırmak için gereken bilgileri içeren küçük bir metin dosyasıdır.

Bu dosya, uygulamanın nerede bulunduğunu (web adresi), hangi Java versiyonunu gerektirdiğini ve çalışması için gerekli diğer ayarları barındırır. Bir JNLP dosyasına tıkladığınızda bilgisayarınızdaki Java yazılımı devreye girer, JNLP dosyasını okur ve belirtilen Java uygulamasını internetten indirip çalıştırır.

Tıpkı bir kısayol gibi düşünebilirsiniz ama bu kısayol uygulamayı sabit diskinizde saklamak yerine web'den çeker. JNLP, özellikle güncellemelerin kolay dağıtılması gibi avantajları nedeniyle geçmişte sıkça kullanılmıştır.

Uygulama geliştiriciler, yeni bir sürüm yayınladığında kullanıcıların tekrar indirmesi gerekmez, JNLP dosyası aracılığıyla uygulama otomatik olarak güncellenir.

JNLP Dosyası Nasıl Açılır?

JNLP dosyalarını açmanın temel şartı ve yöntemi şudur: Bilgisayarınızda Java'nın kurulu olması gerekir. JNLP dosyaları, Java Web Start adı verilen bir teknoloji (veya modern Java versiyonlarında bu özelliğin bir parçası) tarafından işlenir. Yani JNLP dosyasını açmaya çalıştığınızda aslında Java Web Start'ı kullanarak o dosyayı çalıştırırsınız.

İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Java'nın Kurulu Olduğundan Emin Olun: Bilgisayarınızda Java yüklü değilse veya güncel değilse, JNLP dosyasını açamazsınız. JNLP Dosyasına Çift Tıklayın: Eğer Java doğru şekilde kurulu ve yapılandırılmışsa, dosyaya çift tıkladığınızda Java Web Start otomatik olarak devreye girecek ve uygulamayı çalıştırmaya başlayacaktır. Eğer Otomatik Açılmazsa "Birlikte Aç" Seçeneğini Kullanın: Bazen Windows veya macOS, .jnlp dosyalarını Java ile ilişkilendirmeyebilir. Bu durumda: JNLP dosyasına sağ tıklayın.

"Birlikte Aç" (Open With) seçeneğini seçin.

Açılan listeden "Java(TM) Web Start Launcher" veya "Java Web Start" gibi bir seçeneği seçin. Eğer listede yoksa, "Başka Bir Uygulama Seç" (Choose another app) veya "Varsayılan Programı Seç" (Choose default program) diyerek bilgisayarınızdaki Java kurulum klasörüne gidip javaws.exe (Windows) veya JavaWebStart.app (macOS) dosyasını bulup seçmeniz gerekebilir.

Bir JNLP dosyasını Not Defteri (Notepad) ve Notepad++ gibi metin düzenleyicisiyle de JNLP dosyası açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz çünkü bu dosyalar XML tabanlıdır. Ancak unutmamalısınız ki, dosyayı metin düzenleyici ile açmak yalnızca içeriğini görüntülemenizi sağlar.

Dosyanın belirttiği Java uygulamasını çalıştırmak için hala Java Web Start veya benzeri bir Java uygulamasını başlatma aracına ihtiyacınız vardır. Metin düzenleyici ile açmak, sadece dosyanın ne işe yaradığını anlamanıza veya sorun giderme amacıyla içeriği kontrol etmenize yardımcı olur.

JNLP Açılmıyor ise Ne Yapılmalı? Çözümü Nedir?