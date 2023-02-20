Ücretsiz Java yazılımı sayesinde bilgisayarınızda ve tarayıcınızda ihtiyaç duyduğunuz birçok uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Can Çevrim - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Java Runtime Environment ya da kısa adıyla JRE veya JAVA ilk olarak Sun Microsystems tarafından 1995 yılında geliştirilen bir programlama dili ve yazılım platformudur. Bu yazılım geliştirilmesinin ardından o kadar çok uygulama ve yazılımda tercih edilmiştir ki günümüzde halen milyonlarca program ve hizmet çalışmak için Java'ya ihtiyaç duymaktadır ve hergün bu yazılımların arasına yenileri eklenmektedir. Java'yı bilgisayarınıza tamamen ücretsiz bir şekilde indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Günümüzde yazılım geliştiricileri için vazgeçilmez bir araçlardan bir tanesi olan Java, pek çok alanda kullanılıyor. Üniversitelerde Java dili üzerine eğitimler verilirken, Java dili ile birlikte mobil uygulamalarda hayata geçirilmeye devam ediliyor. Windows bilgisayarlar için de vazgeçilmez pek çok işlevselliği getiren Java oyunlar için de hayati önem taşıyor.

Java Nedir?

Çevrimiçi oyunlar oynamanıza, fotoğraflar yüklemenize, çevrimiçi sohbet kanallarında iletişim kurmanıza, sanal turlara katılmanıza, bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmenize, etkileşimşi turlar yapmanıza ve çok daha fazlasına olanak sağlayan Java, web'i daha eğlenceli ve kullanışlı hale getiren uygulamalar geliştirmek için kullanılan etkili bir teknolojidir.

Java, web sayfaları oluşturmak için kullanılan ve sadece web tarayıcılarınız üzerinde çalışan javascript ile aynı şey değildir. Eğer bilgisayarınızda Java yüklü değilse, birçok internet sitesi ve uygulama doğru şekilde çalışmayabilir. Bu nedenle sağ tarafta yer alan Java indir butonu yardımıyla sisteminize uygun olan Java 64 bit veya Java 32 bit yazılımını bilgisayarınıza indirerek hemen kurulununu yapmalısınız. Java son sürüm kurulumu yapmanız, her daim sisteminizin en güvenli ve hızlı şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Java Güncelleme Nasıl Yapılır?

Java yazılımını bir kez bilgisayarınıza yükledikten sonra, olası bir güncelleme olması durumunda uygulama otomatik olarak yeni bir güncellemenin geldiğini size bildirecektir. Onay vermeniz durumunda Java son sürüm bilgisayarınıza otomatik olarak indirilecek ve Java güncelleme işlemi tamamlanacaktır.

Java'nın yazılım geliştiricileri açısından avantajlı yönü; bu programlama dilini kullanarak bir platformda yazılım geliştirmeye ve bu yazılımı diğer platformları kullanan kullanıcılara sunmaya imkan tanımasıdır. Bu sayede programcılar Windows üzerinde geliştirdikleri bir yazılım veya servisi Mac veya Linus gibi platformalara da zahmetsiz bir şekilde sunabiliyor. Aynı şekilde Mac veya Linux üzerinde geliştirlen bir hizmet Windows kullanıcılarına da 2. bir işlem veya kodlama gerektirmeden sunulabiliyor.

Java günümüzde o kadar yaygındır ki nerdeyse her teknolojik cihazda kullanılmaktadır. Bilgisayarların yanında akıllı telefonlar ve tabletler, Blu-Ray oynatıcılar, yazıcılar, navigasyon araçları, web kameraları, medikal ekipmanlar ve daha birçok cihaz Java Runtime Environment kullanıyor. Bu yaygın kullanım nedeniyle Java, bilgisayarınızda kesinlikle yüklü olması gereken bir programdır.